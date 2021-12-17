В Грузии задержан подозреваемый в коррупции экс-чиновник из Казахстана

По информации Агентства по противодействию коррупции Казахстана, бывший заместитель акима города Тараз Кайсар Сарытай задержан в Грузии. Он находился в международном розыске.

Сарытая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Казахстана – присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере; превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям.

«В настоящее время осуществляется процедура его экстрадиции в Республику Казахстан», – сказано в сообщении антикоррупционной службы.

В казахстанском ведомстве заявили, что уделяют особое внимание розыску лиц, скрывшихся от органа уголовного преследования.

«Большинство из них принимают меры, чтобы стать недосягаемыми для казахстанского правосудия, и скрываются за пределами страны», – добавили в агентстве.