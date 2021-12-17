В МИД Грузии прокомментировали приговор по делу Хангошвили

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия не дал согласие на лишение неприкосновенности депутатов Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая.

Как пишет агентство «Апсныпресс», против лишения коллег депутатской неприкосновенности проголосовали 17 из 20 присутствовавших на заседании парламентариев.

Как сообщалось ранее, 15 декабря генеральный прокурор Адгур Агрба направил в парламент представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Кокая и Ардзинба и возбуждении уголовных дел в отношении них.

По версии прокуратуры, в действиях Гарри Кокая обнаружены признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме.

В случае с Алмасханом Ардзинба речь идёт о также о двух статьях УК – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ардзинба сегодня назвал прокурора человеком, «объединившимся с людьми с сомнительным прошлым».

«Вы пытаетесь переписать историю. Из ваших слов получается, что я один мог захватить МВД. Вы вынудили свидетеля Барциц. С пятого раза он узнал меня, увидев на процессе. Ваша наглая и безответственная политика привела вас сегодня сюда. Вы избили людей, а ещё пытаетесь их судить», – сказал он.

По словам депутата Гарри Кокая, в представлении «очень много лжи».

«Свидетельские показания вымышленные, вымышленные и оскорбления. Об этом скажут адвокаты. Прокурор начал заниматься политикой, а не своими обязанностями – соблюдением законов. Он занимается политическим преследованием», – сказал он.

Кокая утверждает, что криминальный умысел был 30 сентября не у него, а у тех, кто избивал ветеранов войны, а именно у министра внутренних дел и его заместителей.

«Вы должны защищать всех граждан. Вы так далеко не пойдёте. Вы свою карьеру в таком молодом возрасте загубили, чтобы сегодня служить главе государства и всем остальным», – сказал депутат.

«Не только депутаты в День Победы и Независимости салютовали выстрелами в воздух, но ни по одному случаю уголовное дело заведено не было. Этого не было за всю новейшую историю Абхазии», – заявил депутат Валерий Агрба.

По его словам, к представлениям прокурора есть немало вопросов. Он назвал вопиющим фактом, то, что в документе про Гарри Кокая указано: «будучи в состоянии алкогольного опьянения».

«Не проводилась экспертиза. Как это было определено? Для процессуальных документов это недопустимо», – сказал Агрба.