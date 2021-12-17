Открытие ночных клубов в Грузии отложено на неопределенный период. Это следует из заявления инспекции труда Минздрава Грузии, которое было обнародовано сегодня, 17 декабря. «Координационный совет на данном этапе не принял решение об открытии ночных клубов. Соответственно, проведение мероприятий не разрешается», - сказано в заявлении.

Ведомство не называет предполагаемых сроков открытия, подчеркивая только, что «решение будет принято после завершения соответствующих процедур». По их словам, сейчас работа идет над созданием проекта протокола безопасности, передает агентство «Новости-Грузия».

О возможном открытии ночных клубов в Грузии 17 декабря ранее сообщил глава инспекции труда Бека Перадзе. Сегодня утром информацию о возобновлении работы подтвердили представители сферы. Некоторые ночные клубы в Тбилиси запланировали мероприятия на вечер пятницы.

Заявление инспекции труда стало абсолютной неожиданностью для владельцев заведений и ивент-менеджеров. Одна из основательниц популярного тбилисского клуба Mtkvarze Кети Габуния заявила, что сегодня они проведут запланированное мероприятие, несмотря на запрет.

«Они уже давно знают, что 17-18 декабря мы открываемся и сегодня ждали официального подтверждения координационного совета, поскольку два прошлых [заседания координационного совета] перенесли сперва из-за отставки министра [главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе], а затем из-за командировки премьера. Теперь же, в 6 часов вечера мы читаем это. Так что же это, если не целенаправленная попытка стереть нас!? Ивенты сегодня состоятся», - написала Габуния на своей странице в Facebook.

Ночные клубы в Грузии закрылись в феврале 2020 года с началом пандемии коронавируса.