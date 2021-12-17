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Политика

«Спасибо вам, товарищ прокурор». Депутаты защитили свою неприкосновенность

Сегодня состоялось заседание сессии абхазского парламента, на котором рассматривалось представление генпрокурора Абхазии о лишении неприкосновенности депутатов Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждении уголовных дел в отношении них.

Заседание было созвано экстренно, так как по закону откладывать рассмотрение представления было уже нельзя; некоторые парламентарии опаздывали, и потому поначалу непонятно было, соберется ли кворум. Но в итоге в результате голосования (поднятием руки, чтобы была понятна позиция каждого) практически все, 17 из присутствовавших 20, высказались против лишения обоих депутатской неприкосновенности.

Сами Ардзинба и Кокая, а также депутат Алмас Джапуа (по принципиальным соображениям, как он сказал) в голосовании не участвовали. Но это не значит, что на заседании не было споров – не только между генпрокурором и депутатским корпусом, но и между самими парламентариями.

Вот фрагменты из представлений, зачитанных генпрокурором Адгуром Агрба:

«1 октября 1921 года, примерно в ноль часов десять минут в городе Сухуме Ардзинба Алмасхан Зурабович, являющийся депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, на служебном автотранспортом средстве прибыл к контрольно-пропускному пункту МВД Республики Абхазия, где из незаконно приобретенного, хранимого, перевозимого и носимого при себе огнестрельного оружия – автомата конструкции Калашникова калибра 5.45 миллиметров, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия, произвел двадцать выстрелов в воздух… 30 сентября 2021 года, примерно в 22.38, в городе Сухуме Кокая Гарри Гурамович, являющийся депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории, прилегающей к ресторану «Ринна», с применением огнестрельного оружия – хранившегося у него пистолета «Глог» калибра 9 на 19 миллиметров произвел пять выстрелов вверх. Спустя около 14 минут снова, действуя их хулиганских побуждений, направляясь пешим ходом к площади имени Багапш, на причале, с использованием пистолета системы «Глог» произвел не менее шести выстрелов вверх. Находясь в общественном месте, в присутствии посторонних граждан, то есть публично, оскорбил сотрудников милиции, пренебрежительно назвав их мусорами, а также нецензурными выражениями, унижая их честь и достоинство».

Депутат Алмасхан Ардзинба, когда ему предоставили слово, сказал:

«Спасибо вам, товарищ прокурор, за ваше рассуждение. Но я вам другое скажу. Вы… Вы – прокурор, который объединился с людьми как минимум с сомнительным прошлым. Собрались переписать новую историю Абхазии… написать новую историю Абхазии. Это я вам официально заявляю. Историю, в которой не было героев, не было умерших… То, как вам нужно, так вы все и пишите. Я один, оказывается, смог захватить все МВД и нанести моральный ущерб всему составу министерства…

Там о захвате где сказано?

– Ваша наглая и безответственная политика привела вас сегодня сюда. Я закончу… Я закончу, а потом вы скажете… Я посмотрю, как ты ответишь за все. Понял ты?»

Гарри Кокая сказал:

«В представлении очень много лжи... Я вижу, что генеральный прокурор, к сожалению, начал заниматься чисто политикой, а не своими обязанностями, осуществляя надзор над соблюдением законов. Вы укрываете должностные преступления. Уже пять месяцев, как свыше двухсот организаций не сдали декларации о доходах и расходах своих сотрудников… Вы приходите в парламент и ведете себя как уличный парень. Должны защищать нас, всех граждан, а не заниматься политическим преследование. Вам стыдно должно быть. Вы так далеко не пойдете. Вы свою карьеру в таком молодом возрасте уже практически загубили, чтобы сегодня служить главе государства и всем остальным».

Депутат Валерий Агрба все-таки вернул разговор от обсуждения личности генпрокурора к его сегодняшним представлениям парламенту. Но при этом раскритиковал доводы, содержащиеся в них. В частности, он сказал о неубедительности того, что Ардзинба опознавали с помощью таких примет: среднего роста, с залысинами:

«Хотел бы задать вопрос: у нас в Абхазии только Алмасхан Ардзинба имеет залысины? Может быть, это был Каха Пертая? У него тоже залысины!»

Депутат Каха Пертая, сидевший поблизости, стал недоуменно крутить головой под громкий смех коллег.

Но позднее он, а также сидевшие рядом депутаты Рауль Лолуа и Омар Джинджолия затеяли бурную полемику с Валерием Агрба, который перешел-таки на личность генпрокурора, с которым у него давние нелады. Джинджолия при этом не раз повторил, что он не генпрокурора защищает, который не нуждается в его защите, а, наоборот, двух своих коллег-депутатов, чтобы им не «оказывали медвежью услугу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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