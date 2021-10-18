«Называл мусорами». В действиях депутатов обнаружены признаки преступления

Верховный суд Абхазии сегодня рассматривал два обращения Генеральной прокуратуры в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба, генеральный прокурор Адгур Агрба просил судей дать заключение на предмет наличия в их действиях признаков преступлений. Суд представление прокуратуры удовлетворил.

30 сентября в День Победы на набережной Сухума около одиннадцати часов вечера депутат парламента Абхазии Гарри Кокая, отметив праздник с ветеранами войны из своего села, произвел несколько выстрелов в воздух. На звук выстрелов сбежались сотрудники Министерства внутренних дел вместе с министром Дмитрием Дбаром. Произошла сначала ссора, а потом и драка, в которой телесные повреждения были нанесены нескольким ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и депутату.

В ситуации разбиралась Генеральная прокуратура Республики Абхазии. По результатам проверки прокуратура возбудила два уголовных дела – против заместителя министра внутренних дел, исполняющего обязанности командира Спецотряда быстрого реагирования Раша Цвижба и его заместителя Дадына Чачхалия по факту превышения должностных полномочий.

По версии прокуратуры, Цвижба и Чачхалия, пресекая хулиганские действия со стороны депутата парламента Гарри Кокая, применили силу в отношении ветеранов войны и причинили им разного рода телесные повреждения. Одновременно с возбуждением уголовного дела Генеральная прокуратура направила президенту Абхазии представление в отношении министра внутренних дел Дмитрия Дбара.

В отношении двух депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба – Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд Абхазии с представлением о даче заключения на предмет наличия в их действиях признаков преступлений.

В действиях депутата Гарри Кокая прокуратура усмотрела хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, и оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме. По версии следствия, 30 сентября в 22.40 депутат Гарри Кокая с причала возле ресторана Rinna в центре набережной Сухума произвел пять выстрелов в воздух, десять минут спустя уже на площади перед зданием морпорта произвел еще шесть выстрелов в воздух, при этом он назвал подошедших сотрудников МВД «мусорами» и выражался в их адрес нецензурной бранью. Прокуратура сообщает, что на месте происшествия в тот вечер оказались также министр внутренних дел Дмитрий Дбар, начальник УГАИ Батал Агрба и сотрудник УГАИ Хеция.

Действия депутата Алмасхана Ардзинба прокуратура квалифицирует как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия и боеприпасов. По версии прокуратуры, Алмасхан Ардзинба 1 октября около часа ночи приехал к контрольно-пропускному пункту МВД и, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников ведомства, произвел двадцать выстрелов в воздух, после чего скрылся с места преступления.

Сегодня судебная коллегия Верховного суда рассмотрела представление генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба на действия депутата Гарри Кокая, имевшие место во время инцидента на набережной Махаджиров 30 сентября в День Победы. Адгур Агрба просил судей дать заключение о наличии в его действиях признаков преступления.

Пресс-секретарь Верховного суда Кристина Ардзинба сообщила «Эху Кавказа» о том, что судьи удовлетворили представление генерального прокурора и усмотрели в действиях депутата признаки преступления:

«Судебная коллегия Верховного суда удовлетворила представление генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая. Согласно представлению генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в действиях депутата Гарри Кокая по инциденту, имевшему место 30 сентября этого года на набережной г. Сухума, наличествуют признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Абхазия. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия принимается генеральным прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Основания и мотивы принятого решения неизвестны, так как судебное заседание проходило в закрытом режиме».

Далее судебная коллегия Верховного суда рассмотрела второе представление генерального прокурора в отношении депутата Алмасхана Ардзинба. Судьи также удовлетворили представление генпрокурора и дали заключение о наличии состава преступления по части 1 статьи 207 (хулиганство) и части 1 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) в действиях парламентария.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия