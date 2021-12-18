Премьер Грузии подвел итоги года, рассказав о борьбе с безработицей и социальных проектах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подвел итоги года, представив отчет о проделанной работе. Основными темами доклада стали развитие экономики и социальные проекты, пишет агентство «Новости-Грузия».

По мнению Гарибашвили, бедность и безработица остаются главными вызовами для страны. В этом контексте он напомнил о новой инициативе правительства по трудоустройству социально незащищенных. Премьер уверен, что она поможет снизить число живущих на пособия.

Среди приоритетов социальной политики он также назвал поддержку пенсионеров, отметив, что пенсии по возрасту продолжат расти в рамках программы ежегодной индексации.

Премьер также много говорил о роли государства в вопросе развития бизнесу и создания рабочих мест. Здесь он напомнил о программах правительства по развитию сельского хозяйства и запуску новых производств, показавших, по его словам, хорошие результаты.

«В рамках программы «Производи в Грузии» софинансированием кредита для предприятий и гостиниц воспользовались уже 735 компаний. В течение года было профинансировано более 1 тысячи проектов и были осуществлены инвестиции на сумму 2 миллиарда лари, что позволило создать 26 тысяч рабочих мест», - сказал Гарибашвили.

В то же время, по его словам, число трудоустроенных в рамках программы помощи сельского хозяйства увеличилось на 20 тысяч человек, превысив 40 тысяч.

Помимо оценки проделанной работы сегодня Гарибашвили также говорил о новых проектах в Грузии. Среди них – расширение ареала строительства дорог, новые программы для сел и предпринимателей, а также развитие научного направления.

Презентация Гарибашвили проходила в тбилисском отеле «Билтмор». Выступление премьера длилось менее часа. На мероприятии присутствовали члены правительства Грузии, депутаты парламента и дипломаты, аккредитованные в стране. Гарибашвили представил годовой отчет впервые после своего возвращения на пост премьер-министра.