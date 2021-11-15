Власть против бедности: не умением, а числом

На фоне углубляющегося политического кризиса правительство Грузии сообщает о росте экономики и успехах в борьбе с бедностью. Об этом сегодня шла речь на брифинге министра экономики Натии Турнава.

Министр экономики Натия Турнава затронула три темы – внешнюю торговлю, экономический рост и социальную политику кабмина, в частности, борьбу с бедностью. По ее мнению, по всем трем направлениям наметился явный прогресс.

Во-первых, по сравнению с октябрем прошлого года, значительно вырос внешнеторговый оборот. В этом месяце Грузия экспортировала за границу товаров на 31,3% больше, чем за тот же период прошлого года, подчеркнула Натия Турнава:

«Очень важно, что динамика экспорта в октябре значительно – на 7% – обогнала рост импорта. Необходимо отметить, что экспорт в прошлом месяце вырос по сравнению с октябрем 2019 года почти на 29%. Это является первым результатом политики, направленной на импортозамещение и стимулирование экспорта».

Во-вторых, в этом году в стране ожидается двузначный экономический рост.

«Это не означает, что мы решили все проблемы и оставили их позади, но заложена хорошая основа для преодоления бедности и создания дополнительных рабочих мест с помощью наших программ».

И в-третьих, по мнению министра, продуманная социальная политика «Грузинской мечты» почти вдвое сократила бедность в стране – по сравнению с временами «Нацдвижения»:

«В 2005-2007 годах, когда экономика развивалась быстрыми темпами, бедность достигала 39-40 процентов. В 2018-2021 годах, несмотря на пандемию, уровень бедности не превышал 22 процентов. Это происходит потому, что нам нужен рост для улучшения благосостояния граждан. Наша цель – чтобы рост доходов был направлен на развитие социальных и бизнес-программ. Проблемы остаются, но мы работаем над их решением».

Заявления министра вызвали недоумение у части экспертов. Георгий Кепуладзе, глава правления «Общество и банки», считает, что последние заявления экономической команды правительства полностью оторваны от реальности:

«Не в первый раз в этом году мы слышим заявления о небывалом расцвете экономики. Это на фоне беспрецедентного роста цен на продовольствие, медикаменты и коммунальные услуги выглядит насмешкой. О каком росте благосостояния можно говорить, когда в Грузии побит антирекорд по количеству получателей пособия по бедности – 623 тысячи. И, наконец, сегодня Грузстат подкорректировал данные по прошлому году, согласно которым спад экономики составил 6,8%, вместо первоначального заявленных 6,2%. Разумеется, в сравнении с этим обвалом малейшее оживление можно выдать за значительный рост. По всей видимости, правительство желает создать параллельную реальность, где все прекрасно, и лишь политический протест оппозиции и общественности являются помехой на этом пути».

Если вдумчиво проанализировать показатели Грузстата, можно заметить еще одну двусмысленность в заявлении министра, продолжал эксперт:

«Если что-то и двигалось в последние годы, это происходит скорее по инерции, чем является заслугой правительства. С 2013 года рост ВВП всего один раз достиг 5%, а уровень бедности остается неизменным с 2014 года – на уровне 22%. Экономика топчется на месте, и дело дошло до того, что мы должны радоваться минимальному прогрессу, в котором нет никаких заслуг правительства».

Впрочем, не все эксперты согласны с такой постановкой вопроса. По мнению Вахтанга Чарая, генерального директора Центра анализа и прогнозирования ТГУ, позитивные сдвиги налицо:

«В этом году торговый дефицит составляет минимальные 40 процентов. Однако, учитывая положительный эффект торгового оборота, для дальнейших улучшений необходимы как стабилизация ситуации по коронавирусу, так и политическая стабильность».

Именно выполнение как минимум двух вышеупомянутых пунктов при устойчивом росте турпотока может обеспечить стране необходимый экономический прогресс, заключил эксперт.