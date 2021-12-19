Лаша Шавдатуашвили назван лучшим дзюдоистом 2021 года

Международная федерация дзюдо (IJF) назвала грузинского спортсмена Лашу Шавдатуашвили «Лучшим дзюдоистом 2021 года». Церемония награждения IJF Judo Awards 2021 состоялась в субботу, сообщает агентство «Новости-Грузия». Победителей выбрали посредством онлайн-голосования. За звание дзюдоиста года вместе с Шавдатуашвили боролись еще три спортсмена.

«Я очень рад, что достиг успеха и здесь. Хочу поблагодарить своих поклонников… Я очень рад, что они меня поддержали и для меня это огромная мотивация», - сказал дзюдоист во время церемонии, которая проходила в онлайн-режиме.

Победителей также определили в категориях «Иппон года», «Тренер года» и так далее. Премия «Восходящая звезда 2021» досталась грузинскому спортсмену, 20-летнему Илье Суламанидзе (100 кг).

Лаше Шавдатуашвили 29 лет. Он выступает в весовой категории до 75 кг. На чемпионате мира, проходившем в Будапеште в июне, Шавдатуашвили стал первым грузинским дзюдоистом – обладателем титулов мирового, европейского и олимпийского чемпиона одновременно.

Шавдатуашвили, признанный IJF одним из самых награждаемых дзюдоистов на планете, выиграл золотую медаль в весовой категории до 66 кг на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, а затем стал чемпионом Европы в том же весе в 2013 году. Спустя четыре года, в Рио спортсмен заработал олимпийскую бронзу, а этим летом в Токио - серебро.