Коронавирус в Грузии: 2 195 новых случаев заражения, 47 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 195 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 34 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,49%, за последние две недели – 6,96%, а за последнюю неделю – 6,48%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 909 160.

Более 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 032. В Имерети выявили 380 случаев заражения, Самегрело и Земо Сванети – 160, в Аджарии – 149, в Кахетии – 137, в Шида Картли – 116, в Квемо Картли – 95, в Гурии – 76, в Мцхета-Мтианети – 60, в Самцхе-Джавахети – 26, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

От ковида умерли еще 47 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 13 071.

Выздоровели 4 319 человек, их общее число выросло до 858 949.

На данный момент в Грузии 37 114 активных случаев коронавируса. Из них 5 778 пациентов (около 16% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 426 больных тяжелое, 319 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 071 гражданин остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 30 264 человека лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 31 гражданин, а в самоизоляции – около 36 тысяч.