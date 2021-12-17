«Омикрон»: быстрее, выше, но не сильнее. Что это меняет?

«Омикрон» приближается к Грузии. В лаборатории Лугара изучают случаи возможного заражения новым штаммом коронавируса. Как «Омикрон» уже успел проявить себя в других странах, насколько ему могут противостоять вакцины и в чем может заключаться коварность этого штамма?

Те данные, которыми специалисты располагают на сегодняшний день, указывают на то, что болезнь в случае с «Омикроном» по большей части протекает легко. Необходимость в госпитализации возникает редко. Однако в то же время этот штамм показал небывалую скорость распространения по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса.

Накануне было опубликовано исследование, проведенное в Южной Африке – именно там этот штамм зафиксировали впервые, рассказывает Иване Чхаидзе, глава детской больницы им. Иашвили, входящий в Совет по иммунизации. Это исследование основывается на данных 78 тысяч пациентов:

«Первое, что очень важно и немного неожиданно: когда ранее речь шла об эффективности вакцин, мы говорили, что две дозы, в том числе Pfizer, в случае с «Омикроном» неэффективны. Это исследование указывает на то, что эффективность в вопросе защиты инфицирования составляет 33%, но в плане защиты от тяжелого течения болезни ее эффективность очень высока – 70%. Это еще раз подчеркивает, что бустер-доза будет максимально эффективной».

При этом информация, полученная в ходе исследования, показала, что риск заразиться этим штаммом возрос для тех, кто уже переболел ковидом.

«В исследовании говорится, что с точки зрения реинфицирования «Омикрон» – совершенно особенная мутация и намного превышает возможности опасной «Дельты». Другими словами, существует высокий риск инфицироваться повторно, заразиться вариантом «Омикрон» людям, перенесшим «Дельту» или «Альфа», – говорит врач.

Еще одна особенность «Омикрона»: он не делает «скидки» на возраст.

«Когда мы говорили об уханьском варианте вируса, там мы были категоричны – он больше (поражал) людей в возрасте, здесь, наоборот: большая часть из этих 78 тысяч человек – люди в возрасте от 30 до 40 лет. Случаи инфицирования среди молодых и детей намного чаще, чем среди людей в возрасте», – говорит Иване Чхаидзе.

Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили о беспрецедентных темпах распространения нового штамма. Ее специальный представитель Дэвид Набарро заявил, что количество выявляемых случаев инфицирования «Омикроном» удваивается каждые два-три дня. По словам Набарро, он никогда не был более обеспокоен из-за СOVID-19 больше, чем сейчас. Даже если подтвердится, что «Омикрон» – это штамм с невысокой летальностью, скорость его распространения может подкосить системы здравоохранения, и тогда, по словам представителя ВОЗ, только удача поможет избежать повышения смертности от коронавируса.

Глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе в то же время заявляет, что Грузия готова к новому штамму. Пост министра она будет занимать до конца этого года, решение об отставке уже объявлено, правда, пока все еще не известно, кто именно возглавит ведомство после нее.

«Мы ожидаем ответа от (лаборатории) Лугара. Важно дождаться доказательного подтверждения, есть ли «Омикрон» в стране. Мы, конечно, прибегнем к тем мероприятиям, которые (использовали) на практике те страны, где «Омикрон» уже подтвердился. Что касается клинического сектора, он, конечно, готов. Мы прошли довольно сложный период, впрочем, на сегодня можно сказать, что управление пандемией идет практически в автоматическом режиме, и все те звенья, которые должны заботиться о здоровье наших граждан, работают эффективно», – заявила сегодня Тикарадзе.

Если брать во внимание, что при этом управлении ежедневно умирают десятки людей и постоянно возникают проблемы со стандартизацией процесса, – то, да, оно идет в автоматическом режиме, говорит Вахтанг Калоян, руководитель Департамента критической медицины New Hospitals, член «Европейской Грузии».

Сейчас, в условиях угрозы массового распространения «Омикрона», в первую очередь, полагает он, необходимо подготовить первичное звено здравоохранения:

«После того, как количество пациентов дойдет до определенной (точки), госпитальному сектору станет сложно управлять ими. Впрочем, я далек от того, чтобы рисовать какие-то драматические сценарии. Необходима просто постоянная подготовка. Сейчас очень большая нагрузка падает на врачей первичного здравоохранения. Жизненно необходимо переподготовить их, укрепить как с информационной, так и инфраструктурной точки зрения. Вы помните, как в начале (пандемии) были большие проблемы в плане коммуникации с первичным звеном: было недостаточно врачей, пациенты не получали достаточно информации, внимания, и это вызвало панику», – говорит Вахтанг Калоян.

Без соответствующей подготовки, в случае если количество инфицированных быстро возрастет, высока вероятность того, что нечто подобное может произойти и сейчас, полагает врач.