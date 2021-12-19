Мать Саакашвили рассказала о проблемах со здоровьем у сына

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили очень слаб и с трудом передвигается. Об этом сегодня журналистам сообщила мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в Горийском военном госпитале, передает агентство «Новости-Грузия».

«Он не может ходить по прямой. Когда его ведут, если в этот момент справа никого нет, он может упасть, это происходит с правой стороны. То же самое с глазами – когда его проверяет невропатолог, правый глаз не следит за движением. У него явно слабость, таково мое впечатление», - сказала Аласания.

Мать экс-президента полностью согласна с обнародованным накануне заключением организации «Эмпатия». В нем говорилось, что лечение Саакашвили в Горийском военном госпитале не может быть оценено эффективно и пациенту должна быть предоставлена возможность продолжения реабилитации в другом медицинском учреждении.

«Вывод абсолютно приемлемый. Человеку нужна нормальная адекватная реабилитация. Я не знаю, насколько эта реабилитация поможет ему, по крайней мере, без нее все будет гораздо хуже, и это видно из этого вывода», - сказала Аласания.