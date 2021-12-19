Из-за непогоды движение в направлении грузино-российской границы запрещено

Россия перейдет к созданию «контругроз» для НАТО в том случае, если США и их союзники не согласятся с официально опубликованными Москвой на этой неделе проектами договоров о безопасности в Европе. Об этом заявил в субботу в эфире ютьюб-канала «Соловьев LIVE» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Российские проекты, о которых президент Владимир Путин ранее заявлял как о требованиях «гарантий безопасности», предусматривают, помимо прочего, отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО, отказ НАТО от военно-технического сотрудничества с любыми странами бывшего СССР (кроме входящих в НАТО стран Балтии), отказ от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.

По словам Грушко, российские предложения «нацелены на то, чтобы отойти от опасной черты», к которой, по его мнению, подошли отношения Москвы со странами Запада. «Момент истины настал» - заявил замглавы российского МИД.

Как сказал российский представитель, предложения были высказаны «четким и понятным языком», поскольку, по его мнению, страны НАТО начали нарушать прежние договоренности с Россией. При этом непосредственно об Украине - ситуация вокруг которой стала причиной последнего обострения отношений между Россией и Западом - он не упомянул.

По словам Грушко, от новых российских предложений Западу не удастся «отмахнуться» или их «заболтать». Они, как сказал российский чиновник, являются альтернативой «военному или военно-техническому сценарию противостояния», а если договориться не получится, то Россия перейдет «в режим контругроз». «Но тогда будет поздно спрашивать нас, почему мы приняли такие решения» - сказал замминистра.

В последние недели разведка стран Запада зафиксировала сосредоточение российских военных у границ с Украиной. Создавшуюся ситуацию США и их союзники оценивают как угрозу крупномасштабного российского вторжения на территорию Украины. На этом фоне Москва - обвиняя НАТО в том, что его деятельность на Украине создает угрозы для России - заговорила о требованиях «гарантий безопасности». Опубликованный на этой неделе документ носит широкомасштабный характер, он касается не только Украины. США заявили, что обсудят российские предложения с союзниками, но подчеркнули, что основополагающие принципы деятельности НАТО и безопасности в Европе не должны ставиться под сомнение.