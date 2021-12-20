Вертолет Ми-17 потерпел крушение из-за ошибки пилотов – Генпрокуратура Азербайджана

Причиной крушения вертолета Ми-17 Госпогранслужбы Азербайджана 30 ноября, повлекшей гибель 14 человек и ранения еще двух, стали ошибки пилотов в управлении машиной. Об этом говорится в заключении Генеральной прокуратуры Азербайджана, которое было обнародовано на брифинге 20 декабря.

Как пишет агентство Turan, следствие установило, что при посадке пилоты не учли направление и скорость ветра, совершили грубые ошибки правил эксплуатации. Так, экипаж принял решение о посадке, когда скорость вертолета составляла 141 км/ч, а расстояние от земли - 101 метр.

В процессе посадки, без учета направления ветра, произошли существенные изменения параметров полета, и скорость полета упала до 0, а высота – до 89 метров. Пилоты попытались вывести вертолет из аварийного состояния, но тщетно.

Согласно анализу параметров системы автоматической регистрации, причиной аварии стало преждевременное полное опускание рычага «Шаг-Газ» (общая рулевая опора ведущего крыла), неправильный расчет направления и мощности ветра, что повлекло резкое снижения оборотов двигателя, скорости и высоты, это привело машину в неуправляемое состояние.

Вертолет ударился о землю хвостовой частью, а потом под действием работающего винта оторвался от поверхности и вновь врезался в землю левым бортом.

По данным первичной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти пострадавших стал травматический шок, вызванный различными травмами. Левая дверь и лобовое стекло вертолета были выбиты из-за удара.

Четырех человек выбросило из вертолета, двое из них скончались на месте, еще двое получили менее тяжкие телесные повреждения.

Генпрокуратура предупредила СМИ, а также пользователей социальных сетей, что распространение информации о падении вертолета из неофициальных источников недопустимо и влечет ответственность по закону.