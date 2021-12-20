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Вертолет Ми-17 потерпел крушение из-за ошибки пилотов – Генпрокуратура Азербайджана
Причиной крушения вертолета Ми-17 Госпогранслужбы Азербайджана 30 ноября, повлекшей гибель 14 человек и ранения еще двух, стали ошибки пилотов в управлении машиной. Об этом говорится в заключении Генеральной прокуратуры Азербайджана, которое было обнародовано на брифинге 20 декабря.
Как пишет агентство Turan, следствие установило, что при посадке пилоты не учли направление и скорость ветра, совершили грубые ошибки правил эксплуатации. Так, экипаж принял решение о посадке, когда скорость вертолета составляла 141 км/ч, а расстояние от земли - 101 метр.
В процессе посадки, без учета направления ветра, произошли существенные изменения параметров полета, и скорость полета упала до 0, а высота – до 89 метров. Пилоты попытались вывести вертолет из аварийного состояния, но тщетно.
Согласно анализу параметров системы автоматической регистрации, причиной аварии стало преждевременное полное опускание рычага «Шаг-Газ» (общая рулевая опора ведущего крыла), неправильный расчет направления и мощности ветра, что повлекло резкое снижения оборотов двигателя, скорости и высоты, это привело машину в неуправляемое состояние.
Вертолет ударился о землю хвостовой частью, а потом под действием работающего винта оторвался от поверхности и вновь врезался в землю левым бортом.
По данным первичной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти пострадавших стал травматический шок, вызванный различными травмами. Левая дверь и лобовое стекло вертолета были выбиты из-за удара.
Четырех человек выбросило из вертолета, двое из них скончались на месте, еще двое получили менее тяжкие телесные повреждения.
Генпрокуратура предупредила СМИ, а также пользователей социальных сетей, что распространение информации о падении вертолета из неофициальных источников недопустимо и влечет ответственность по закону.
Другие новости дня
Михаил Саакашвили готов встретиться с Георгием Маргвелашвили
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов встретиться с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили в любое время. Саакашвили призвал власти не создавать преград их встрече.
«Я благодарен Георгию Маргвелашвили за занимаемую им проактивную позицию и готов встретиться с ним в любое время для разговора о путях преодоления кризиса и о будущем нашей страны. Призываю власти не создавать преград четвертому президенту Грузии. Также, я приветствую начало диалога лидеров «Национального движения» с президентом Зурабишвили», – заявляет Михаил Саакашвили.
Как пишет агентство «Интерпрессньюс», ранее экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с Саломе Зурабишвили. Он хочет встретиться и с Михаилом Саакашвили.
Обвинение по делу «Боинга»: обвиняемые хотели сбить самолёт ВВС Украины
В Нидерландах на суде по делу о катастрофе малайзийского пассажирского "Боинга", сбитого над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года, сторона обвинения в понедельник начала выступление по существу дела.
Ожидается, что обвинение будет представлять свои аргументы в течение трёх дней. В среду 22 декабря оно должно сообщить суду, какого наказания требует для четверых обвиняемых в причастности к катастрофе "Боинга". Это бывший командующий поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его бывших подчинённых - двое граждан России и гражданин Украины. Никто из них в суде не присутствуют, их судят заочно.
Следствие в понедельник вновь представляет доказательства того, что "Боинг" был сбит с контролируемой сепаратистами территории из установки "Бук", ранее доставленной из России и принадлежавшей российским военным. Помимо свидетельских показаний, среди доказательств - аудиозаписи телефонных переговоров обвиняемых, протоколы исследований обломков "Боинга", фото- и видеосвидетельства, в том числе задокументировавшие перемещения "Бука".
Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его - пока не установлено. По словам обвинителя, подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко "сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили «Бук» в собственных военных целях и при этом сбили MH17" (цитата по трансляции судебного заседания, которую ведёт освещающий процесс с самого начала блогер Кирилл Михайлов).
Как заявила сторона обвинения, она исходит из того, что обвиняемые, по всей видимости, намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Это, однако, не меняет сути обвинений, в том числе в умышленном убийстве 298 человек, бывших на борту "Боинга". Обвинение подчёркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам).
Сторона обвинения также обвинила Россию в ведении дезинформационной кампании и сообщила о том, что личности ряда свидетелей пришлось скрыть из-за опасений за их безопасность, связанных, в том числе, с деятельностью российских спецслужб. Отмечено, что Россия в недостаточной степени сотрудничала со следствием и судом. Тем не менее, к материалам дела приобщены ответы российских властей на запросы, показания производителей вооружения и показания свидетелей, в том числе и не совпадающие с выводами следствия.
После выступления прокурора суд, как ожидается, объявит перерыв до марта 2022 года, когда выступит защита подсудимого Олега Пулатова, единственного, кого в суде защищают адвокаты. После этого состоятся прения. По предварительным данным, суд, в зависимости от того, затянутся ли они, сможет огласить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Начался судебный процесс в марте 2020 года.
- "Боинг" был сбит в разгар боёв между украинскими военными и сепаратистами, поддерживаемыми Россией. Из записей в соцсетях в день катастрофы видно, что в первые минуты после неё сепаратисты радовались тому, что им удалось сбить самолёт. Они тогда писали о том, что это украинский военный самолёт. Впоследствии часть этих записей была удалена. О том, что был сбит самолёт, как следует из данных прослушивания телефонных переговоров, доложили также Стрелкову, при этом полевой командир отнёсся к этой информации скептически, предположив, что у сепаратистов будут проблемы.
- Россия категорически отрицает причастность к катастрофе "Боинга", на борту которого погибли 298 гражданских лиц, главным образом граждане Нидерландов. Москва также обвиняет суд в предвзятости. При этом своей однозначной версии того, кто сбил "Боинг", у российских властей нет - ими высказывались несколько версий, которые были отвергнуты следствием. Обвиняемые по делу также заявляют о своей невиновности. Игорь Стрелков на вопросы о "Боинге" отвечает, что подчинённое ему "ополчение" самолёт не сбивало, не подтверждая и не отрицая, что его могли сбить, например, российские военные.
- Нидерланды и другие страны Запада призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу, считая доказанным, во всяком случае, российское происхождение "Бука". Москва отказывается это сделалать. Россия начинала консультации с Нидерландами, однако вскоре вышла из них.
Инал Ардзинба поблагодарил Россию за «всеобъемлющую поддержку»
Абхазия очень благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности и её социально-экономического развития. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Мы очень благодарны руководству Российской Федерации за всеобъемлющую поддержку в контексте обеспечения безопасности Абхазии и социально-экономического развития. Рассчитываем сегодня обсудить все важные вопросы. Уверен, сегодняшняя встреча послужит дополнительным стимулом для укрепления наших отношений», – сказал Ардзинба.
По информации ТАСС, он также подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются динамично и поступательно.
«Они базируются на прочном договорно-правовом фундаменте, это более 200 соглашений», – уточнил Ардзинба.
Глава абхазского МИДа находится с первым визитом в России в качестве руководителя ведомства.
Лавров отметил, что сегодняшняя встреча подтверждает нацеленность на интенсивные контакты, на согласование действий и поддержку тех договоренностей, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и абхазским лидером Асланом Бжания.
«Все это очень важно для укрепления нашего двустороннего взаимодействия в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в сфере безопасности», – подчеркнул министр иностранных дел РФ.
Сегодня же Сергей Лавров провел встречу с главой югоосетинского МИДа Дмитрием Медоевым. Запланирована и трехсторонняя встреча Лавров-Ардзинба-Медоев.
Сына кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико заподозрили в организации массовых беспорядков
Сын бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико, руководитель инициативной группы по его выдвижению Эдуард стал подозреваемым в уголовном деле об организации массовых беспорядков и разжигании розни. По новым обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает штаб его отца.
31-летний Эдуард Бабарико находится под арестом с июня прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 17 декабря исполнилось ровно 18 месяцев с момента его задержания, — передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Согласно действующему законодательству, это максимальный срок, на который лицо может быть задержано в ходе предварительного расследования. Но он так и не был освобождён.
По данным штаба, срок ареста мог быть продлён из-за нового уголовного дела. Официально о нём пока что не сообщалось. Обвинение ему не предъявлено.
- Согласно белорусскому Уголовно-процессуальному кодексу, срок ареста может превышать 18 месяцев, если предварительное следствие завершено и материалы уголовного дела переданы подсудимому для ознакомления. Однако произошло ли это — неизвестно. Адвокаты Эдуарда подписали соглашение о неразглашении информации и не могут комментировать ситуацию.
- Глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, на которых авторитарный лидер Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок подряд. Сразу после выдвижения банкир был арестован. В июле он был приговорён к 14 годам колонии усиленного режима за коррупцию и отмывание денег. Он и его сторонники настаивают, что уголовное преследование носит исключительно политический характер.
Генпрокуратура Грузии подтвердила задержание в Германии генерала Гиги Каландадзе
Генеральная прокуратура Грузии распространила заявление об аресте в Германии генерала Георгия (Гиги) Каландадзе, занимавшего пост начальника Генштаба Грузии при президенте Михаиле Саакашвили в период с 8 октября по 11 ноября 2012 года.
Полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Гиги Каландадзе 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина, пишет агентство «Новости-Грузия».
Покинувший Грузию после смены власти в 2012 году Гиги Каландадзе в основном проживает в Украине, он работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.
По данным телекомпании «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.
В прокуратуре подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Гиги Каландадзе в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.
В Грузии бывшему начальнику Генштаба обвинения предъявили после смены власти в 2012 году. По одному из дел суд признал его невиновным. Спустя два года, в 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.
Прокуратура утверждает, что Гиги Каландадзе и другие силовики в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.
По данным следствия, к похищению и пыткам Элберта Коберидзе причастны заместитель министра обороны Грузии Давид (Дата) Ахалая, заместитель начальника Генштаба Георгий Каландадзе, глава Департамента военной полиции Мегис Кардава и глава главного управления департамента конституционной безопасности Абхазской АР Роман Шаматава.
Сотрудники Регионального управления Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии незаконно задержали Элберта Коберидзе в Зугдиди 28 июля 2012 года и перевели его в административное здание Департамента военной полиции в Тбилиси. Прокуратура подчеркивает, что задержанного перевозили в наручниках и с мешком на голове.
Согласно данным следствия, 29 июля 2012 года Ахалая, Каландадзе, Кардава и Шаматава в течение нескольких часов подвергали задержанного пыткам в здании военной полиции, требуя признаться в подготовке теракта.
«В ходе допроса после жестоких пыток задержанный потерял сознание, однако медицинская помощь ему не была оказана. После пыток Элберта Коберидзе на несколько дней заперли в одной из комнат», – отмечается в материалах следствия.
Ираклий Гарибашвили: «Мы заинтересованы в мире и стабильности в регионе»
В Тбилиси прошла встреча премьер-министров Грузии и Армении Ираклия Гарибашвили и Никола Пашиняна.
После переговоров с глазу на глаз состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В нём приняли участие члены правительств Грузии и Армении, а также представители соответствующих ведомств двух стран.
«Мы заинтересованы в мире и стабильности в регионе, Грузия всегда мотивирована играть одну из важных ролей в этом процессе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании комиссии.
Он добавил, что очень тесное, дружеское сотрудничество между странами необходимо конвертировалось в реальные дела.
«Нам нужно развивать торгово-экономические отношения, говорить о региональных проектах, инфраструктуре, других проектах, которые будут интересны обеим странам, поэтому мы и собрались сегодня. Отношения между нами находятся на высшем уровне. С гордостью можно сказать, что таких отношений между нашими странами не было никогда. У нас всегда были близкие дружеские отношения, но, можно сказать, что именно наша заслуга в том, что между странами, нашими правительствами нет недопонимания, и у нас действительно идеальные отношения», – заявил Ираклий Гарибашвили.
По словам грузинского премьера, в текущем году он встречается с Николом Пашиняном уже в четвертый раз.
Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Тбилиси
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Тбилиси. В тбилисском международном аэропорту его встретил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
«Надеемся на плодотворное заседание Межправительственной экономической комиссии и на углубление наших двусторонних отношений», – написал Залкалиани в Twitter.
Ранее в администрации грузинского правительства сообщили, что Пашиняна примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Также состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой примут участие члены правительства и представители государственных ведомств двух стран.
Пашинян уже посещал Грузию с официальным визитом в сентябре текущего года. В октябре с визитом в Ереване находился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Предположительно, одной из тем обсуждения на встрече Гарибашвили и Пашиняна станет платформа «3+3», от участия в которой Грузия пока отказывается.
Россия продолжит помогать Южной Осетии в борьбе с коронавирусом – Лавров
Россия продолжит оказывать Южной Осетии поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы отмечаем, что усилиями ваших и наших медиков, благодаря поставкам российской вакцины у вас стабилизировалась ситуация, пошел процент инфицированных на спад. Продолжим работать на этом направлении», – сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым.
Он также сообщил о росте товарооборота на почти 70% за первое полугодие 2021 года, передает «Интерфакс».
«Есть шансы до конца года достичь показателей, которые будут существенно превышать доковидные», – добавил министр.
Сегодня же Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иналом Ардзинба.
В Грузии выявили два случая заражения омикрон-штаммом
Два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Грузии, – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
«В обоих случаях это – граждане Грузии. Один из них вернулся из Дубаи, второй – из США. Мы изучаем 26 человек, которые контактировали с ними. В одном случае – 10 контактов, во втором – 16. Среди них 11 – иностранцы, остальные – граждане Грузии. Оба инфицированных находятся дома, на самоизоляции. У них легкое течение болезни», – сказал Гамкрелидзе.
«Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «вызывающим беспокойство». Этот вариант коронавируса обнаружен уже примерно в 90 странах. Мировым эпицентром его распространения является юг Африки.
С 28 ноября Грузия ввела обязательный карантин для всех прибывающих из восьми стран на юге Африке – ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбика и Малави. После 14-дневной изоляции они также должны сделать ПЦР-тест.
Инар Ладария назначен абхазским послом в Никарагуа
Инар Ладария назначен послом самопровозглашенной республики Абхазия в Республике Никарагуа.
По информации агентства «Апсныпресс», соответствующий указ 17 декабря подписал абхазский президент Аслан Бжания.
Ранее, 2 ноября Бжания подписал указ об учреждении абхазского посольства в Никарагуа.
На заседании абхазского Кабмина 16 декабря сообщили, что в абхазском посольстве в Никарагуа будет четыре сотрудника.
Инар Ладария родился 10 ноября 1989 года в Гудауте. В 2007 году окончил сухумскую среднюю школу №1. В 2012 году окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета. В 2014 году окончил аспирантуру в РАНХиГС при Президенте РФ. В 2018 году прошел обучение на курсах повышения квалификации в Дипломатической Академии МИД России по программе: «Английский деловой язык».
С 2014 – сотрудник центрального аппарата абхазского МИДа, референт информационного департамента, а с 2015 года – старший референт департамента Латинской Америки, Азии и АТР.
Ладария – заместитель председателя Совета молодых дипломатов при абхазском МИДе. В 2017 году возглавлял абхазскую делегацию на Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов (ВФМС) в г. Сочи.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал независимость самопровозглашенных республик, Южной Осетии и Абхазии в сентябре 2008 года.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались 45 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 45 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 116.
За сутки в стране выявили 1296 новых случаев коронавируса. Накануне провели 22 001 тест: PCR-тестов – 7856, экспресс–тестов на антиген – 14 145.
Выздоровели еще 4127 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 910 456, выздоровевших – 863 076.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,89%, за последние 14 дней составляет 6,93%, за неделю – 6,39%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2792 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 384 360.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня посетит Грузию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня посетит с рабочим визитом Грузию. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.
Пашиняна примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Также состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой примут участие члены правительства и представители государственных ведомств двух стран.
Ранее Пашинян посещал Грузию с официальным визитом в сентябре текущего года. В октябре с визитом в Ереване находился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Предположительно, одной из тем обсуждения на встрече Гарибашвили и Пашиняна станет платформа «3+3», от участия в которой Грузия пока отказывается.
Президентом Чили избран 35-летний кандидат от левых сил
Новым президентом Чили во втором туре выборов, прошедших в воскресенье 19 декабря, избран кандидат от левых сил Габриэль Борич. В возрасте 35 лет бывший студенческий лидер стал самым молодым избранным президентом Чили в истории. Он станет также одним из самых молодых глав государств в современном мире.
Борич, по предварительным данным, набрал во втором туре около 56 процентов голосов, опередив правого популиста Хосе Антонио Каста, которого называют "чилийским Трампом". Каст уже признал поражение и призвал своих сторонников ради единства нации оказывать поддержку новому президенту.
Наблюдатели отмечают, что оба кандидата не принадлежат к политическому мэйнстриму. Они представили радикально противоположные программы развития страны, предусматривающие ряд важных реформ. В то время как Каст выступал за продолжение политики правого диктатора Аугусто Пиночета, потомок хорватских и каталонских эмигрантов Борич называет себя "неомарксистом" и прогрессистом. В ходе предвыборной кампании он обещал "похоронить неолиберализм". В основе его программы на ближайшее время – фундаментальные изменения законодательства, полная замена частной пенсионной системы в стране на государственную, резкое повышение налогов для частного сектора и столь же масштабное увеличение расходов на социальную сферу и разнообразные пособия для малоимущих. Борич поддерживал массовые протесты в Чили в 2019 и 2020 годах, которые привели к разработке новой Конституции страны, референдум о которой, как ожидается, пройдёт в 2022 году.
Чили традиционно одна из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки. Однако при этом она стала за последние годы самой дорогой страной региона, при том, что доходы большей части населения остались примерно такими же, как и десятилетия назад. Зарплаты, пособия и пенсии у подавляющей части жителей чилийских городов низки, а системы здравоохранения, образования и социального обеспечения работают всё хуже – особенно с началом пандемии COVID-19. Растёт экономическое и социальное неравенство. Радио Свобода недавно подробно анализировало ситуацию в Чили и Латинской Америке:
В Южной Осетии сняты ограничения на проведение массовых мероприятий
С сегодняшнего дня в Южной Осетии сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий. О решении оперативного штаба сообщила пресс-служба правительства самопровозглашенной республики.
«В связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Южная Осетия разрешить проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции», – сообщила пресс-служба.
Вместе с тем оперштабом рекомендовано ограничение посещения: свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий. При посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции.
С 4 по 14 ноября в Южной Осетии были введены жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Была приостановлена деятельность образовательных учреждений, кафе, ресторанов, детских развлекательных центров и спортивных залов, также до 1 декабря текущего года были запрещены свадьбы и культурно-массовые мероприятия. Позже оперштаб разрешил возобновить деятельность образовательных учреждений, кафе, ресторанов, детских развлекательных центров и спортивных залов. Под запретом оставалось проведение культурно-массовых мероприятий и свадеб.
По данным Югосетпотребнадзора, за все время пандемии было выявлено более 10 тысяч случаев коронавируса, из них 9988 пациентов выздоровели, 186 скончались.
Армения выиграла «Детское Евровидение», Грузия заняла четвертое место
Представляющая Армению Малена с песней «Ками ками» («Ветер») победила на песенном конкурсе «Детское Евровидение-2021», который прошел в Париже в воскресенье. 14-летняя певица заняла первое место, набрав 224 балла.
На второе место вышла Польша, на третье – Франция. Конкурсант из Грузии, 10-летний Нико Каджая занял четвертое место. Нико выступал под вторым номером с песней «Давай посчитаем улыбки» (Let’s Count The Smiles). Пятерку лидеров замкнул Азербайджан.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», национальное жюри из Грузии присудило высший балл — 12 очков, конкурсанту из Франции. В свою очередь 12 баллов Нико Каджая получил от жюри Мальты, Армении и Франции.
Конкурс песни «Детское Евровидение — 2021» состоялся 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже. Право на проведение финала Франция получила после победы своей представительницы Валентины с песней J’imagine на прошлогоднем конкурсе.
СМИ: бывший начальник Генштаба Грузии задержан в Берлине
Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии отставной генерал Гиги Каландадзе задержан в Берлине. Об этом сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на родных и близких военного.
Официального подтверждения информации до сих пор не поступало, пишет агентство «Новости-Грузия».
СМИ предполагают, что Каландадзе был задержан немецкими правоохранителями по запросу Тбилиси. После смены власти в Грузии в 2012 году высокопоставленного военного обвинили в совершении должностных преступлений.
По одному из дел в 2013 году суд признал Каландадзе невиновным. Спустя два года военному заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе. Прокуратура утверждает, что силовики требовали от задержанного сознаться в подготовке террористического акта.
Георгий Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. С 2014 года он проживал в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.
Как передает «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.
«Союз МС-20» с японскими туристами вернулся на Землю
В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хираной, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.
Ранее корабль отстыковался от модуля "Поиск" на Международной космической станции.
Полёт японских туристов был первым после 12-летнего перерыва. Они провели на орбите 12 дней.
После 2009 года места в "Союзах" были заняты американскими астронавтами, за доставку которых НАСА платило Роскосмосу приблизительно по 80 миллионов долларов. Теперь их отправляют на орбиту кораблями частной компанией SpaceX. Освободившиеся места Россия продает, по разным данным, по цене от 30 до 50 миллионов долларов.
Очередь российских космонавтов, совершающих полёты ради научной работы, расписана на несколько лет вперёд. В октябре Россия отправила на орбиту съёмочную группу для съёмок художественного фильма.
- Маэдзава – предприниматель, один из богатейших людей Японии, основатель компании Zozo Inc. Хирано видеорежиссёр, работает продюсером в компании Space Today. В полете Хирано отвечал за освещение путешествия Маэдзавы.
- 16 декабря Роскосмос сообщил, что госкорпорация планирует увеличить производство пилотируемых кораблей "Союз" до четырех в год для развития космического туризма.
- С 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбите побывали девять коммерческих участников полета, один из них – дважды. Стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля – РКК "Энергия".
«Мы не хотим как в России». В Польше прошли акции за свободу СМИ
В воскресенье, 19 декабря, более чем в 100 польских городах прошли акции в защиту ведущего оппозиционного телеканала TVN. В Варшаве в 19 часов протестующие собрались у Президентского дворца. Манифестанты скандировали требования за свободные СМИ.
Среди участников акции были председатель крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший премьер Польши Дональд Туск, бывший кандидат на пост президента от "Гражданской коалиции" Малгожата Кидава-Блоньская и другие известные политики, журналисты и активисты.
Одним из организаторов протестов в Варшаве и других польских городах выступил Комитет защиты демократии. Активисты опубликовали обращение, в котором заявили, что нынешние действия власти – это самый серьезный удар по свободе слова в Польше с 1989 года:
"Правящая партия и ее прислужники хотят закрыть независимые СМИ, потому что понимают, что их самым опасным противником является правда. Так же началось правление Владимира Путина в России. Телеканал НТВ, который критиковал власть, был приобретен государственным концерном "Газпром" в 2001 году. Мы не согласны с тем, что Польша пошла по тому же пути, что и Россия, и Венгрия. Мы требуем экономической свободы для независимых СМИ", - сказано в обращении.
Одним из первых на демонстрации в Варшаве выступил программный директор телеканала TVN Эдвард Мищак: "Я пришел сюда не для того, чтобы защитить свое рабочее место, а чтобы самому решать, кнопку какого канала нажимать на домашнем пульте". Никто не будет указывать нам, что смотреть".
Перед собравшимися выступил и заместитель главного редактора популярного польского издания Gazeta Wyborcza Ярослав Курский. "Последние президентские выборы показали нам (…), что мы, все СМИ, должны быть солидарны друг с другом. Нет свободы без солидарности. Если мы будем солидарны, мы будем свободными, а если мы будем свободными, мы победим".
С 2015 года Польша опустилась в рейтинге свободы прессы с 18-го на 62-е место и оказалась ниже, чем Нигерия, Армения и Чили.
Литва готова помочь Украине поставками летального оружия
Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт в городе Рукла (Литва). Об этом сообщила литовская государственная медийная компания LRT.
Анушаускас не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине. По словам министра национальной обороны, это предмет многостороннего обсуждения. Речь идёт не только о доноре и получателе, но и о производителе оружия и поставщике.
В воскресенье министры обороны Германии и Литвы заявили, что не следует позволять России указывать странам НАТО как им строить свою политику.
18 декабря министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну. Об этом сообщило издание "Украинская правда".
Чавушоглу надеется, что Грузия примет участие в следующей встрече «3+3»
Следующее заседание консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу пройдет в Турции, Анкара рассчитывает на участие Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.
«Мы с господином [министром иностранных дел Азербайджана] Джейхуном Байрамовым обсудили встречу [президента Азербайджана Ильхама] Алиева и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна в Брюсселе, заседание платформы «3+2» в Москве, которое прошло на уровне заместителей министров иностранных дел. В нем не принимала участие Грузия, однако верим, что она примет участие в следующем заседании, которое, как мы рассчитываем, пройдет в Турции», – отметил глава МИД Турции.
«Ранее мы объявили, что назначим специально представителя для прямых контактов с Арменией. Армения также назначила своего спецпредставителя. У некоторых авиакомпаний были запросы на [организацию] полетов [между Турцией и Арменией], и некоторые из них мы удовлетворим», – отметил Чавушоглу.
Он добавил, что все решения по Южному Кавказу Турция принимает «вместе с братским Азербайджаном».
10 декабря в Москве прошло первое заседание платформы «3+3» на уровне заместителей министров иностранных дел. Появление грузинского флага на встрече вызвало резкую реакцию в Грузии, которая официально отказалась от участия в переговорах о создании новой геополитической платформы. В МИД РФ заявили, что «дверь» в платформе «3+3» остается открытой для Грузии.
Из-за непогоды движение в направлении грузино-российской границы запрещено
Из-за угрозы схода лавин движение в направлении границы Грузии с Россией запрещено для всех видов транспорта. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, закрыт участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. В течение двух последних дней движение на этом отрезке было запрещено для большегрузов.
Из-за непрекращающегося снегопада транспорт пропускают только через лавинозащитные тоннели под наблюдением и при координации сотрудников полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс или Военно-грузинская дорога на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП «Казбеги-Верхний Ларс» – единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и РФ.
Пять человек пострадали при взрыве в девятиэтажном доме в Тбилиси
Пять человек пострадали в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в тбилисском районе Вазисубани. Об этом сообщил представитель районной администрации (гамгебели) Ника Элисашвили.
Взрыв прогремел сегодня вечером в квартире на первом этаже дома №15 по улице Квачантирадзе. Согласно предварительной версии, причиной стала утечка газа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Серьезные ожоги получил хозяин квартиры. Жильцы рассказывают, что он работал в энергораспределительной компании «Теласи». По их словам, взрыв произошел, когда мужчина вернулся домой и включил свет. Пострадавший был переведен в ожоговый центр университетской клиники им. Хечинашвили. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.
Четверо других пострадавших – его соседи. Их госпитализировали с признаками удушья дымом. Жизням пациентов опасность не угрожает.
К настоящему времени пожар на месте взрыва ликвидирован. К работе приступили эксперты-криминалисты.
Взрыв вызвал разрушения - повреждены стена квартиры на первом этаже, припаркованные поблизости машины, выбиты окна. Жильцы девятиэтажки эвакуированы. Столичные власти обеспечат их временным жильем. Вернуться в свои квартиры они смогут после того, как эксперты оценят безопасность здания.
В многоквартирном доме на окраине Тбилиси прогремел взрыв
Взрыв прогремел некоторое время назад в многоквартирном жилом доме в районе Вазисубани на окраине Тбилиси, сообщает телеканал «Формула».
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа в квартире на первом этаже. Один из жильцов сообщил журналистам о двух мощных хлопках с разницей примерно в пять минут.
Информации о жертвах до сих пор не поступало. Одновременно телеканал «Пирвели» сообщает, что один человек пострадал и был госпитализирован.
На кадрах с места происшествия видно, что взрыв вызвал разрушения - повреждены стены, припаркованные поблизости автомобили, выбиты окна десятков квартир.
Все жильцы эвакуированы. Подача электроэнергии и газа дому прекращена.
Территория оцеплена. На месте работают спасатели.
Бывший полицейский вышел на Красную площадь с плакатом «Путин убийца»
В Москве на Красной площади задержали майора полиции в отставке Олега Кашинцева. Он вышел на площадь с плакатом, на котором было написано: «Свободу Навальному. Putin is a killer» (в переводе с английского: «Путин убийца»).
Кашинцев, который был одет в форму полицейского, простоял с плакатом несколько минут, после чего бывшие коллеги доставили его в отдел МВД по району «Китай-город». Задержанного обвинили в нарушении правил проведения пикетирования и незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов Кашинцева отпустили из отделения до суда.
- Олег Кашинцев проработал в правоохранительных органах 18 лет, из них 14 - в уголовном розыске. В 2019 году он уволился из органов МВД в звании майора из-за несогласия с действиями властей в отношении оппозиции. Кашинцев принял участие в нескольких акциях в поддержку Алексей Навального, на одной из них он был задержан.
- Алексей Навальный был отравлен на территории России 20 августа прошлого года. Он выжил после долгого лечения в Германии. Несколько европейских лабораторий нашли в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества «Новичок», которое производится в России и запрещено к использованию международной Организацией по запрещению химического оружия.
- Несколько независимых расследовательских групп пришли к выводу, что Навальный был отравлен специально собранной для этого группой сотрудников ФСБ. Сам оппозиционер считает заказчиком неудавшегося убийства лично президента России Владимира Путина. В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального отвергают. Российские власти так и не открыли уголовное дело по факту случившегося с оппозиционером.
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