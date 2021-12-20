Чавушоглу надеется, что Грузия примет участие в следующей встрече «3+3»

Следующее заседание консультативной региональной платформы «3+3» по Южному Кавказу пройдет в Турции, Анкара рассчитывает на участие Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

«Мы с господином [министром иностранных дел Азербайджана] Джейхуном Байрамовым обсудили встречу [президента Азербайджана Ильхама] Алиева и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна в Брюсселе, заседание платформы «3+2» в Москве, которое прошло на уровне заместителей министров иностранных дел. В нем не принимала участие Грузия, однако верим, что она примет участие в следующем заседании, которое, как мы рассчитываем, пройдет в Турции», – отметил глава МИД Турции.

«Ранее мы объявили, что назначим специально представителя для прямых контактов с Арменией. Армения также назначила своего спецпредставителя. У некоторых авиакомпаний были запросы на [организацию] полетов [между Турцией и Арменией], и некоторые из них мы удовлетворим», – отметил Чавушоглу.

Он добавил, что все решения по Южному Кавказу Турция принимает «вместе с братским Азербайджаном».

10 декабря в Москве прошло первое заседание платформы «3+3» на уровне заместителей министров иностранных дел. Появление грузинского флага на встрече вызвало резкую реакцию в Грузии, которая официально отказалась от участия в переговорах о создании новой геополитической платформы. В МИД РФ заявили, что «дверь» в платформе «3+3» остается открытой для Грузии.