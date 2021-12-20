Инал Ардзинба поблагодарил Россию за «всеобъемлющую поддержку»

Абхазия очень благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности и её социально-экономического развития. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Мы очень благодарны руководству Российской Федерации за всеобъемлющую поддержку в контексте обеспечения безопасности Абхазии и социально-экономического развития. Рассчитываем сегодня обсудить все важные вопросы. Уверен, сегодняшняя встреча послужит дополнительным стимулом для укрепления наших отношений», – сказал Ардзинба.

По информации ТАСС, он также подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются динамично и поступательно.

«Они базируются на прочном договорно-правовом фундаменте, это более 200 соглашений», – уточнил Ардзинба.

Глава абхазского МИДа находится с первым визитом в России в качестве руководителя ведомства.

Лавров отметил, что сегодняшняя встреча подтверждает нацеленность на интенсивные контакты, на согласование действий и поддержку тех договоренностей, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и абхазским лидером Асланом Бжания.

«Все это очень важно для укрепления нашего двустороннего взаимодействия в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в сфере безопасности», – подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Сегодня же Сергей Лавров провел встречу с главой югоосетинского МИДа Дмитрием Медоевым. Запланирована и трехсторонняя встреча Лавров-Ардзинба-Медоев.