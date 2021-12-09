Дискуссия о суверенитете. Иналу Ардзинба указали на должностную инструкцию

Острая дискуссия, возникшая после заявления президента Абхазии Аслана Бжания о необходимости «поделиться суверенитетом», продолжается. Оппозиция и ряд экспертов настаивают, что такие заявления категорически недопустимы и власти, наоборот, должны стремиться к повышению уровня суверенитета. В защиту позиции президента выступил новый глава внешнеполитического ведомства, по мнению оппозиции, явно выходя за рамки своих служебных полномочий.

В центре внимания абхазских политиков и общественности остается заявление президента Аслана Бжания на встрече с научной и творческой интеллигенцией 22 ноября. Обращаясь к присутствующим, Аслан Бжания напомнил о подписанном в 2014 году президентом Раулем Хаджимба договоре с Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. По словам главы государства, Абхазия не выделила 60 гектаров земли для российской военной базы, соглашение осталось нереализованным, российская сторона ожидала решения этого вопроса пять лет, и, по словам Аслана Бжания, «поезд ушел, а мы остались на перроне». Президент отметил важность вопросов обороноспособности Абхазии, которые решаются благодаря участию российских военных, и напомнил о том, чем закончилась недавняя война в Нагорном Карабахе.

Бжания поставил вопрос, является ли уступкой суверенитета передача права охраны государственных границ России и содержание большой части правоохранительной системы за счет российского финансирования? А содержание работников бюджетной сферы и формирования бюджета Абхазии из финансовых средств России? Или использование иностранной валюты, т.е. российского рубля в Абхазии и пенсионное обеспечение абхазских пенсионеров? Президент предложил присутствующим сложить вместе все эти уступки суверенитета и посмотреть на реальное положение вещей: придется и дальше делиться суверенитетом, и ничего страшного в этом нет.

«Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, в том я не вижу никакой трагедии. Мы этим, по сути, уже поделились. Вопросы внешней политики, рублевая зона, вопросы обороны и безопасности. Кое-что сделано, конечно же, надо сделать еще больше. Я же вижу в этом только плюс, потому что дорогое это и неподъемное для нас мероприятие – содержать современные вооруженные силы», – заявил Бжания.

Однако предложение президента поделиться суверенитетом вызвало бурную реакцию в абхазском обществе. Оппозиционные партии и движения выступили с резкими заявлениями в адрес главы государства.

Не остались в стороне и эксперты. Так, Ираклий Бжинава, специалист в области конституционного права, заявил телеграмм-каналу RESPUBLIKA:

«Такие заявления категорически недопустимы, за прошедшие годы, к сожалению, все предыдущие президенты за исключением нашего первого президента Владислава Ардзинба, в той или иной степени отступили от суверенных основ абхазской государственности. Что выразилось в подписании договоров с Российской Федерацией, некоторые положения которых, я считаю, недопустимыми. И тем более недопустимо ссылаться на них, как на оправдывающие дальнейшее ограничение суверенитета. У нас в 2008 году был подписан договор, в котором Российская Федерация уже обязалась оказывать военную помощь Республике Абхазия. Этого договора для военной помощи было бы достаточно. Но в 2009 году был заключен новый договор, в котором учреждалась совместная охрана границ, – это нормально, но также и совместный пограничный контроль, что совсем не нормально».

Ираклий Бжинава считает, что суверенитет никому переуступать нельзя, он не терпит конкуренции властей даже дружественных государств.

«В 2010 году был заключен договор о размещении российских баз на территории Республики Абхазия. И если он был оправдан реалиями своего времени, мы должны вспомнить, что в нем достаточно четко в статье 4 указывается, что Российская Федерация берет на себя обязательства по обеспечению обороны Республики Абхазия в случае военных действий. Возникает вопрос, для чего теперь еще делиться суверенитетом? Это недопустимо! Руководитель любого государства мира должен стремиться к повышению уровня суверенитета своего государства. Я считаю, что действительно мы уступили часть государственного суверенитета, когда позволили органам исполнительной власти иностранного, пусть даже дружественного, государства присутствовать на постоянной основе в нашей Службе госбезопасности, осуществлять пограничный контроль на реке Ингур, ну как это? Неужели у нас нет специалистов, которые могли бы проверить паспорт? Суверенитет не терпит конкуренции двух властей», – заявил Бжинава.

В полемику с противниками уступок суверенитета вступил недавно назначенный на пост министра иностранных дел Инал Ардзинба. Этот молодой амбициозный чиновник начал свою карьеру в России, четыре года работал в администрации российского президента. С 2014 года в АП президента РФ занимался вопросами взаимодействия с Украиной, ДНР и ЛНР, был куратором Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины.

Комментируя заявления оппозиции по поводу ограничения суверенитета, он призвал не спекулировать на теме российско-абхазских отношений и не делать заявлений, ухудшающих их. Глава МИД рассказал о военном бюджете Грузии и деятельности грузинских спецслужб в Абхазии, цель которых – дестабилизировать ситуацию внутри Абхазии. Заверил, что никакого заигрывания с Грузией не будет.

На интервью министра иностранных дел Абхазскому телевидению тут же отреагировали представители оппозиции. Высший совет общественной организации «Аидгылара» распространил заявление, в котором отметил негативную оценку, данную Иналом Ардзинба оппозиции:

«В «Аидгылара» внимательно изучили «интервью» министра иностранных дел Инала Ардзинба главному телеканалу страны. Невозможно не отметить, что треть «интервью» была посвящена критике оппозиции и образовательным проектам, которыми почему-то занимается теперь внешнеполитическое ведомство страны».

Представители «Аидгылара» заявили, что в силу длительного отсутствия в Абхазии министр плохо владеет ситуацией и не осознает рамок, которые на него накладывает пост главы МИД. Оппозиционеры указали Иналу Ардзинба на то, что ему не стоит брать на себя функции пресс-секретаря президента. «Оставьте кесарю кесарево и не идите поперек здравого смысла, – говорится в заявлении, – у нас и без вас достаточно чиновников, которые не вписываются в свои служебные обязанности. Прежде чем пытаться объять необъятное, следует изучить положение дел в МИДе и сосредоточиться на задачах внешней политики», – посоветовали Ардзинба оппозиционеры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия