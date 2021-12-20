В новый год без ограничений

В Южной Осетии с сегодняшнего дня сняты все ограничения, введенные ранее для противодействия распространению коронавируса. В оперативном штабе это объясняют улучшением эпидемиологической ситуации в республике.

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Южной Осетии вынес это решение накануне. С 20 декабря разрешено проведение торжественных и культурно-массовых мероприятий. В преддверии новогодних праздников сняты все ограничения для объектов общественного питания.

Сотрудники медучреждений говорят о спаде заболеваемости коронавирусом. В интервью государственным СМИ главный врач РММЦ Индира Биченова отметила, что в данный момент медиков больше беспокоят постковидные осложнения у пациентов:

«Я с удовлетворением хочу отметить, что произошло снижение количества пациентов в «красной зоне»… Могу выделить наиболее грозные осложнения – это инфаркты, все сосудистые осложнения абсолютно, это инсульты. И могу выделить еще, как ни странно, хирургическую патологию. Видимо, из-за снижения иммунитета у больных, особенно сахарным диабетом, начинают нагнаиваться даже самые маленькие фурункулы на коже. Особенно это касается нижних конечностей».

Рассказала Биченова и о некотором дефиците гормональных препаратов для лечения коронавируса. Сегодня же правительство Южной Осетии приняло решение о выделении свыше восьми миллионов рублей на борьбу с COVID-19, которые, по словам министра здравоохранения Сослана Наниева, пойдут на оплату лекарственных средств, уже доставленных в республику.

О борьбе с коронавирусом говорили сегодня и во время встречи министров иностранных дел России и Южной Осетии. Югоосетинские СМИ приводят заявление Сергея Лаврова: «Москва продолжит взаимодействие с Южной Осетией в борьбе с коронавирусом… По самому вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией мы отмечаем, что усилиями ваших и наших медиков, благодаря поставкам российской вакцины у вас стабилизировалась ситуация, пошел процесс инфицирования на спад».

В борьбе с пандемией югоосетинским властям помогает и офис Международного комитета Красного Креста в Цхинвале. На днях МККК передал Югосетпотребнадзору оборудование для ПЦР-лаборатории. Продолжает сотрудник МККК по связям с общественностью Марина Тедеты:

«С начала пандемии МККК активно отслеживает ситуацию. Мы поддерживаем постоянный контакт со структурами здравоохранения на местах, со структурами санитарно-эпидемиологического надзора с тем, чтобы определить для себя нужды, на которые мы может ответить и поддержать усилия местных структур. В этом году мы доставили средства индивидуальной защиты – это и комбинезоны, и перчатки, мелкий расходный материал, так необходимый лабораториям и больницам. Кроме того, в июне была большая доставка. Груз состоял из холодильного оборудования, которое предназначалось для транспортировки вакцин в отдаленные сельские районы. И в декабре мы оказали помощь Югосетпотребнадзору в виде рециркуляторов воздуха, источника бесперебойного питания и штативов для пробирок для ПЦР-лаборатории».

Заместитель директора РММЦ Зарина Туаева в начале недели представила журналистам обновленную статистику заболеваемости. По ее словам, «за выходные дни госпитализированы 13 человек с осложнениями от новой коронавирусной инфекции, всего (в инфекционном отделении) проходят лечение на утро понедельника 66 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся три человека… Выписаны за выходные дни шесть пациентов, мужчина (62 года) скончался от последствий коронавируса за пределами республики».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия