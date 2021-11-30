«Нам не всегда удается спасти жизни таких пациентов»

В Южной Осетии решили продлить действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на некоторое снижение числа зараженных, болезнь продолжает пополнять статистику смертности. Власти еще раз призвали жителей привиться доступными в республике российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Сегодня в Цхинвале прошло заседание Штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, решения которого вступят в силу с 1 декабря. Вердикт штаба, учитывая эпидемиологическую ситуацию в республике, оказался нежестким, хотя ограничения сохраняются. До 20 декабря продолжат работать университет, школы, дошкольные учреждения, а также объекты физической культуры. Кафе и ресторанам по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Под запретом остаются свадьбы, массовые культурные, торжественные и религиозные мероприятия. Похороны рекомендовано посещать только в масках. На руководителей ведомств и организаций по-прежнему возложен контроль за термоскринингом сотрудников, соблюдением масочного режима. Контактировавшие с больными коронавирусом обязаны перейти в самоизоляцию на 14 календарных дней.

29 ноября Югосетпотребнадзор решил закрыть некоторые классы в пяти школах Цхинвала и группы в двух столичных детских садах из-за выявленных случаев ОРВИ и коронавируса.

Главный врач РММЦ Индира Биченова заявила, что наметилась некоторая тенденция к снижению числа инфицированных, но при этом приходится иметь дело с тяжелыми больными:

«Один человек очень тяжелый, буквально в течение двух-трех часов ему стало хуже, и сейчас решается вопрос о его переводе в реанимационное отделение, где у нас находятся пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Трое из них в крайне тяжелом состоянии. Они находятся на неинвазивной вентиляции легких, другие находятся на двухпоточном кислороде, и состояние их тоже оценивается как тяжелое. Несмотря на то, что сейчас у нас имеются препараты, не все, но основные, для лечения инфекции, особенно биопрепараты, которыми мы активно пользуемся, нам не всегда удается спасти жизни таких пациентов. У нас есть тенденция небольшая к уменьшению общего количества пациентов, то есть на той неделе была цифра 82-85, сейчас мы начали с цифры 75, и это уже хорошо, обнадеживает».

По словам Биченовой, за минувшие выходные от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два человека. Сегодня, по словам заместителя директора РММЦ Зарины Туаевой, «в "красную зону" инфекционной больницы госпитализированы 10 человек, всего проходят лечение 78 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся четыре человека… Двое жителей республики, женщина (80 лет) и мужчина (87 лет), скончались от последствий коронавируса».

11 ноября в Южную Осетию была завезена очередная партия российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». С 12 ноября, как сообщает руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева, «вакцинацию от коронавируса прошли 196 человека, из них «Спутником Лайт» привились 138 пациентов, а «Спутником V» – 58». Всего в Южной Осетии, по подсчетам медиков, привиты 1200 человек. Общие темпы вакцинации министр здравоохранения и социального развития Сослан Наниев назвал «умеренными». Кроме того, он подчеркнул, что сертификат о вакцинации, выданный в республике, признается и в Российской Федерации:

«Министерство здравоохранения и социального развития РЮО продолжает вести работу по двум позициям. Первая позиция, из которой у нас составлено обращение в Министерство здравоохранения Российской Федерации, – это признание наших сертификатов на территории РФ. Это для граждан республики Южная Осетия вне зависимости от того, имеют ли они второе гражданство или нет. Вторая позиция – это граждане Южной Осетии, которые имеют российское гражданство. Для них мы предусмотрели возможность централизованной подачи их данных на территорию РФ с целью централизованного введения этих данных на Портал госуслуг. Обсуждались эти две позиции. Первая позиция уже реализована, вторая позиция, так как она не имела прецедентов и не имеет пока прецедентов на территории РФ, эта работа немного затянулась, потому что это задача, которая решается не только Министерством здравоохранения РФ, но и Министерством цифрового развития. Решается она совместно на уровне зампредседателя правительства РФ. Нам сказали, что возражений никаких нет, нужно продумать технически, как это возможно и как это будет реализовано… Вакцинация по-прежнему проходит умеренными темпами. Многие из тех, кто интересовался наличием или отсутствием вакцины или ссылался на то, что у них есть желание провакцинироваться, но им объективно мешает отсутствие этой вакцины, они себя никак не проявили после того, как она у нас появилась. Я, пользуясь случаем, призываю приходить и вакцинироваться»

По сообщения Югосетпотребнадзора, за последние сутки в республике выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия