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Абхазские власти предупредили граждан, что «будут пресекать нарушение закона»
В преддверии запланированного у сухумского драмтеатра оппозиционного митинга власти самопровозглашенной республики Абхазия обратились к гражданам.
Абхазский лидер Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия».
«Конституция и законы Республики Абхазия дают гражданам и общественно-политическим организациям право на открытое высказывание своего мнения, выражения определенной позиции по любому вопросу, в том числе право на выражение недовольства действиями властей. Однако, всё это чётко регламентируются законодательством, нарушать которое нельзя.
Мы признаём наличие проблем, нерешенных вопросов, но не считаем их основанием для подрыва хрупкой стабильности в государстве. И потому предостерегаем всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия. Правоохранительные органы будут пресекать нарушение закона», – заявил Бжания.
В обращении абхазский лидер назвал 2021 год «наполненным трудностями». По его словам, «испытания непрекращающейся коронавирусной инфекцией тяжело отразились на здоровье и жизни людей, на социально-экономическом положении и в целом на жизнедеятельности государства».
Глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.
«Ситуация, когда некоторыми членами нашего общества умышленно предоставляется неполная и зачастую искажённая информация с целью манипулирования общественным мнением, может привести к противоправным действиям и массовым беспорядкам. В связи с чем, предупреждаем организаторов несанкционированного митинга об ответственности за возможные последствия.
В целях обеспечения общественной безопасности будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера. Поэтому, уважаемые граждане, прошу не поддаваться на провокации, максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок на территории Республики», – сказано в обращении министра.
Митинг оппозиции должен пройти сегодня, в 14:00 по местному времени на сухумской набережной, у здания Абхазского драматического театра.
Другие новости дня
На территории ЕС разрешено применение вакцины Novavax
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в понедельник рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для препарата Nuvaxovid производства этой биотехнологической компании.
Таким образом, Брюссель разрешил применение вакцины от коронавируса американской компании Novavax на территории ЕС. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
После тщательной оценки эксперты пришли к выводу, что данные предоставлены в достаточном объеме, а вакцина отвечает критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности. Она станет пятой из одобренных на территории сообщества. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет.
В Германии и нескольких других странах ЕС началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" нарушило планы тысяч европейцев на Рождество и Новый год. Отложено и проведение в январе Давосского всемирного экономического форума. Он пройдёт в начале будущего лета.
Уехавший из Чечни критик Кадырова не может связаться с семьей
Уехавший из Чечни в Турцию оппозиционный блогер Хасан Халитов рассказал в интервью телеканалу «Дождь», что не может связаться со своим отцом и братьями, которые оставались в республике.
Халитов высказал опасение за их жизнь, поскольку ранее на его семью уже оказывалось давление. В частности, родных блогера заставляли публично, под видеозапись, «унижать и ругать» его. Кроме того, в одном из телефонных разговоров брат Халитова сказал ему, что семье угрожают физической расправой в том случае, если блогер «не успокоится».
Хасан Халитов связывает происходящее с тем, что он выступает с критикой Рамзана Кадырова. Он отметил, что и сам регулярно получает звонки с угрозами расправы.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Даудов, комментируя заявление Халитова, заявил, что властям республики «нет дела до каких-то там клоунов, которые находятся за границей».
Как отмечает «Дождь», Хасан Халитов уехал в Турцию, опасаясь мести. Он проходил свидетелем по делу о подготовке покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию, оскорбившего в телевизионном эфире президента России Владимира Путина. Грузинские СМИ со ссылкой на спецслужбы страны называли заказчиком покушения главу Чечни Кадырова.
Позже Халитов заявил, что Кадыров объявил его родственникам «кровную месть». В ответ отец блогера Гани Халитов записал обращение к сыну, в котором назвал его «своим врагом». Видео опубликовал депутат чеченского парламента Магомед Ханбиев.
- В октябре турецкие спецслужбы задержали в Стамбуле четверых граждан России, которых обвинили в подготовке нападений на живущих на территории страны чеченских оппозиционеров. По данным СМИ, среди целей преступной группы был Хасан Халитов, а инструктировали ее ближайший соратник Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, и бизнесмен Казбек Дукузов, который, по версии следствия, организовал как минимум четыре убийства врагов Кадырова в Европе.
- Телеканал «Дождь» признан российскими властями «иностранным агентом». Редакция не согласна с этим решением.
В Абхазии подтверждено 144 случая коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 678 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 103 пациента. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 74 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 28 пациентов, состояние здоровья 10 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 14, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 16 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 038 человек. Зарегистрировано 550 летальных случаев. Выздоровели 29 549 человек.
МИД Беларуси заявил, что на посольство в Лондоне совершено нападение
МИД Беларуси заявил, что на посольство Республики в Лондоне 19 декабря было совершено нападение. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ведомство.
Группа лиц, согласно заявлению МИДа, повредила фасад здания и напала на прибывших на место происшествия белорусских дипломатов. Одному из них потребовалась медицинская помощь - у него диагностирован перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба.
Нападавших задержала лондонская полиция. По версии Минска, они принадлежат к «радикально настроенной группе эмигрантов».
Временный поверенный в делах Великобритании был вызван в МИД Белоруссии, где ему «заявили решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента».
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей, чтобы те попытались ее пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
Президент Грузии продолжает встречи с политиками
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, недавно выступившая с инициативой национального примирения и преодоления поляризации в обществе, начала проводить индивидуальные встречи с политиками.
Сегодня в своей резиденции на улице Атонели Зурабишвили приняла экс-спикера парламента Грузии Давида Бакрадзе, который в парламенте десятого созыва является оппозиционным независимым депутатом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«На данном этапе в мою задачу не входит говорить о примирении. Мы должны договориться об основных принципах, которые позволят нормализовать ситуацию в стране. Поляризация наносит вред, если есть хоть один шанс, чтобы предпринять шаги к сокращению поляризации и достичь соглашения по основным принципам, то считаю, что этот шанс необходимо использовать. И этим шансом является тот процесс, который начала президент», - заявил Бакрадзе в беседе с журналистами после встречи.
Сегодня же Зурабишвили приняла представителей правящие партии «Грузинская мечта», после чего комментарий для прессы сделал депутат Созар Субари.
«Несколько дней назад госпожа Саломе сказала, что слову «примирение» она предпочитает достижение общенационального согласия. Это более правильный термин, нежели примирение. Однако сегодня разговора на эти темы не было. Госпожа Саломе начала очень хороший процесс – встречи с разными слоями населения, с политиками и не только», - заявил Субари.
Он также считает, что «достижение справедливости не означает, что если кто-то совершил преступление, то должен остаться безнаказанным».
Экспертиза признала пригодным для проживания дом в Тбилиси, в котором произошел взрыв
Многоквартирный дом в тбилисском районе Вазисубани, где накануне вечером прогремел взрыв, по результатам проведенной экспертизы пригоден для проживания, заявил глава районной администрации Исани Ника Элисашвили.
«Заключение подтвердило, что здание устойчивое, каких-либо серьезных проблем не наблюдается. Имеются повреждения первой категории, что напрямую означает, что дом пригоден для проживания», - приводит слова Элисашвили агентство «Новости-Грузия».
По его словам, началось поэтапное возвращение жильцов в здание. Подача электроэнергии частично восстановлена, а уже завтра с 9 часов утра возобновят подачу бытового газа. Элисашвили отметил, что в ближайшие дни будет подсчитан ущерб, который нанес взрыв каждой из семей.
Взрыв в доме, расположенном в одном из спальных районов столицы, произошел накануне поздно вечером на первом этаже здания. Причиной взрыва предположительно стала утечка бытового газа. Обошлось без жертв, однако пострадали пять человек. Состояние одного из них остается тяжелым. 43-летний мужчина получил поражение более 60% поверхности тела и до сих пор находится в реанимации.
Россия объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов
Россия объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное решение Германии. Об этом сообщает МИД РФ.
В связи с этим в российский МИД 20 декабря был вызван посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.
«Послу ФРГ было сообщено об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение Правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем», – говорится в сообщении министерства.
15 декабря власти Германии объявили нежелательными персонами двоих сотрудников российского посольства в Берлине. Высылка связана с приговором по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Ранее в этот же день суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хангошвили. По мнению прокуроров, убийство было заказано российскими спецслужбами. Россия причастность к преступлению категорически отрицает.
16 декабря МИД России заявил о непричастности высланных ФРГ дипломатов к делу об убийстве. «Глубоко разочарованы, что правительство ФРГ приняло решение осуществить под предлогом упомянутого судебного вердикта очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации», – заявили в министерстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле категорически не согласны с выводами немецкого суда по делу об убийстве Хангошвили.
Грузия и Армения договорились углубить экономическое сотрудничество
Премьер-министры Грузии и Армении договорились приложить совместные усилия для лучшего и более эффективного экономического сотрудничества между странами, написал в Twitter по итогам переговоров в Тбилиси глава правительства Армении Никол Пашинян.
Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом по случаю заседания межправительственной экономической комиссии. В Тбилиси глава армянского правительства провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в формате «один на один», после чего они открыли заседание межправительственной экономической комиссии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я рад возможности увидеться с моим коллегой и другом, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. На встрече мы договорились, что сосредоточим наши совместные усилия на улучшении и повышении эффективности экономического сотрудничества между Арменией и Грузией», - написал Пашинян.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям, в том числе интенсивно в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
За январь-ноябрь 2021 года товарооборот между Грузией и Арменией составил 611,7 миллиона долларов, что на 10% больше аналогичного периода 2020 года, согласно данным Национальной службы статистики «Сакстат».
В Грузии работают около 400 компаний, которые были созданы при помощи армянского капитала. Особенно интенсивным является сотрудничество с Арменией в сфере транспортной логистики, в направлении сухопутного транспорта. Также запланированы новые проекты в сфере энергетики.
Беларусь сократит дипломатические миссии в ЕС «из-за давления Запада»
Беларусь значительно сократит дипломатические миссии в странах Запада и нарастит их в СНГ, Китае, Индии и других странах дальнего зарубежья. Об этом сообщил 20 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам доклада Александру Лукашенко.
Он подчеркнул, что это не означает закрытие посольств или загранучреждений. Сокращения коснутся лишь численности дипломатического персонала. Причина такого решения, по слова Макея, в «серьезном санкционной давлении» со стороны стран Западной Европы.
«Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. В то же время появилась необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах», - указал глава МИД Беларуси.
В МИД Беларуси в скором времени появится специальный отдел Китая. Макей отметил, что также есть планы открыть новые посольства в Африке - в странах, «которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция».
- В июле 2021 года дипломатический статус в Литве получил офис Светланы Тихановской. Страна признала его официальным представительном белорусской демократии.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заподозрен в государственной измене
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заподозрен в государственной измене и содействии терроризму. Против него открыто дело о закупках угля у пророссийских сепаратистов Донбасса. Об этом сообщают украинские информационные агентства.
Агентство УНИАН сообщает только о деле о госизмене и изначально ссылалось на бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Теперь ссылка заменена на "анонимный источник в правоохранительных органах". "Интерфакс-Украина" также ссылается на анонимный источник.
Сам Порошенко находится за границей. Утверждается, что он извещён о деле по почте.
Самопровозглашённые сепаратистские республики на Украине признаны террористическими организациями. По делу о поставках угля от них уже было предъявлено обвинение в госизмене главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.
По версии следствия, после потери контроля над западным Донбассом, где расположены угольные шахты, Украина остро нуждалась в угле и пыталась закупить его в ЮАР. Но Медведчуку удалось сорвать поставки, чтобы уголь закупался у сепаратистов. При этом он ссылался на покровительство властей и вступил в сговор с "высшими лицами страны", – настаивают в Службе безопасности Украины.
8 октября глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможный сговор Медведчука с Порошенко.
Представители Медведчука и Порошенко обвинения отрицают и называют дела против них политическими. Их партии контролируют крупнейшие оппозиционные фракции в украинском парламенте.
- Ранее в пятницу следователям Государственного бюро расследований не удалось вручить Порошенко повестку на допрос, сообщается на сайте ведомства. Турчинов, который возглавляет центральный штаб партии Порошенко, заявил "Украинской правде", что политик будет ходить на допросы, когда вернётся в страну.
Лавров обсудил с Ардзинба и Медоевым платформу «3+3»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность РФ оказывать всемерное содействие самопровозглашенным республикам – Абхазии и Южной Осетии. Об этом он заявил на трехсторонней встрече с руководителями МИД этих республик – Иналом Ардзинба и Дмитрием Медоевым.
«В ходе обмена мнениями министры с удовлетворением отметили поступательную динамику развития союзнических отношений между РФ и молодыми республиками Закавказья. С российской стороны подтверждена готовность оказывать Абхазии и Южной Осетии всемерное содействие в их государственном строительстве, укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферах», – сообщили в МИД РФ.
По информации ведомства, стороны обсудили актуальные аспекты ситуации на Южном Кавказе, а также состояние безопасности в Европе.
«Лавров информировал коллег о российских усилиях по оздоровлению обстановки в регионе, включая реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября этого года, а также запуск консультативной региональной платформы «3+3», – добавили в МИД РФ.
Как отметили в МИД РФ, был выражен общий настрой на углубление внешнеполитической координации с акцентом на расширение связей Сухуми и Цхинвали с зарубежными странами.
«Главы дипломатических ведомств рассмотрели ход международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Была акцентирована безальтернативность этого уникального диалогового формата с участием официальных представителей Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, Россией и США) при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ», – подчеркнули в российском министерстве.
Ранее Сергей Лавров провел в Сочи отдельные встречи с Иналом Ардзинба и Дмитрием Медоевым.
Следствие сняло обвинения в коррупции с первого президента Кыргызстана
Следствие по делу сняло обвинения в коррупции с первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. Политика допрашивали в связи с уголовным делом о крупнейшем в Центральной Азии месторождении золота Кумтор. Он прилетал на допросы в Бишкек, но вернулся в Москву.
О том, что у следователей нет претензий к Акаеву, сообщает Радио Аззатык. “В ходе расследования подтвердилось, что он ни брал ни тыйына с Кумтора”, – цитирует радиостанция соратника бывшего президента Бекболота Талгарбекова.
Аскар Акаев возглавлял Кыргызстан с 1991 по 2005 год. Он был отстранён от власти после массовых выступлений оппозиции, названных тогда “революцией тюльпанов”. С 2005 года экс-президент живёт в России. 77-летний политик дважды приезжал на допрос в Бишкек. В первый раз – в августе. Тогда он впервые вернулся на родину после бегства.
К этому моменту он находился в розыске по запросу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Утверждалось, что он и бывшие премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов привлечены к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении соглашения по разработке Кумтора в 1992 году и внесении в документ изменений в 1994-м.
В ходе допросов выяснилось, что компания-разработчик Кумтора могла недоплатить за лицензию. "Аскар Акаев попросил прощения у народа за то, что не изучил этот момент", – заявил Талгарбеков. В ГНКБ ситуацию пока не комментировали.
Михаил Саакашвили готов встретиться с Георгием Маргвелашвили
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов встретиться с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили в любое время. Саакашвили призвал власти не создавать преград их встрече.
«Я благодарен Георгию Маргвелашвили за занимаемую им проактивную позицию и готов встретиться с ним в любое время для разговора о путях преодоления кризиса и о будущем нашей страны. Призываю власти не создавать преград четвертому президенту Грузии. Также, я приветствую начало диалога лидеров «Национального движения» с президентом Зурабишвили», – заявляет Михаил Саакашвили.
Как пишет агентство «Интерпрессньюс», ранее экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с Саломе Зурабишвили. Он хочет встретиться и с Михаилом Саакашвили.
Обвинение по делу «Боинга»: обвиняемые хотели сбить самолёт ВВС Украины
В Нидерландах на суде по делу о катастрофе малайзийского пассажирского "Боинга", сбитого над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года, сторона обвинения в понедельник начала выступление по существу дела.
Ожидается, что обвинение будет представлять свои аргументы в течение трёх дней. В среду 22 декабря оно должно сообщить суду, какого наказания требует для четверых обвиняемых в причастности к катастрофе "Боинга". Это бывший командующий поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его бывших подчинённых - двое граждан России и гражданин Украины. Никто из них в суде не присутствуют, их судят заочно.
Следствие в понедельник вновь представляет доказательства того, что "Боинг" был сбит с контролируемой сепаратистами территории из установки "Бук", ранее доставленной из России и принадлежавшей российским военным. Помимо свидетельских показаний, среди доказательств - аудиозаписи телефонных переговоров обвиняемых, протоколы исследований обломков "Боинга", фото- и видеосвидетельства, в том числе задокументировавшие перемещения "Бука".
Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его - пока не установлено. По словам обвинителя, подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко "сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили «Бук» в собственных военных целях и при этом сбили MH17" (цитата по трансляции судебного заседания, которую ведёт освещающий процесс с самого начала блогер Кирилл Михайлов).
Как заявила сторона обвинения, она исходит из того, что обвиняемые, по всей видимости, намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Это, однако, не меняет сути обвинений, в том числе в умышленном убийстве 298 человек, бывших на борту "Боинга". Обвинение подчёркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам).
Сторона обвинения также обвинила Россию в ведении дезинформационной кампании и сообщила о том, что личности ряда свидетелей пришлось скрыть из-за опасений за их безопасность, связанных, в том числе, с деятельностью российских спецслужб. Отмечено, что Россия в недостаточной степени сотрудничала со следствием и судом. Тем не менее, к материалам дела приобщены ответы российских властей на запросы, показания производителей вооружения и показания свидетелей, в том числе и не совпадающие с выводами следствия.
После выступления прокурора суд, как ожидается, объявит перерыв до марта 2022 года, когда выступит защита подсудимого Олега Пулатова, единственного, кого в суде защищают адвокаты. После этого состоятся прения. По предварительным данным, суд, в зависимости от того, затянутся ли они, сможет огласить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Начался судебный процесс в марте 2020 года.
- "Боинг" был сбит в разгар боёв между украинскими военными и сепаратистами, поддерживаемыми Россией. Из записей в соцсетях в день катастрофы видно, что в первые минуты после неё сепаратисты радовались тому, что им удалось сбить самолёт. Они тогда писали о том, что это украинский военный самолёт. Впоследствии часть этих записей была удалена. О том, что был сбит самолёт, как следует из данных прослушивания телефонных переговоров, доложили также Стрелкову, при этом полевой командир отнёсся к этой информации скептически, предположив, что у сепаратистов будут проблемы.
- Россия категорически отрицает причастность к катастрофе "Боинга", на борту которого погибли 298 гражданских лиц, главным образом граждане Нидерландов. Москва также обвиняет суд в предвзятости. При этом своей однозначной версии того, кто сбил "Боинг", у российских властей нет - ими высказывались несколько версий, которые были отвергнуты следствием. Обвиняемые по делу также заявляют о своей невиновности. Игорь Стрелков на вопросы о "Боинге" отвечает, что подчинённое ему "ополчение" самолёт не сбивало, не подтверждая и не отрицая, что его могли сбить, например, российские военные.
- Нидерланды и другие страны Запада призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу, считая доказанным, во всяком случае, российское происхождение "Бука". Москва отказывается это сделалать. Россия начинала консультации с Нидерландами, однако вскоре вышла из них.
Инал Ардзинба поблагодарил Россию за «всеобъемлющую поддержку»
Абхазия очень благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности и её социально-экономического развития. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Мы очень благодарны руководству Российской Федерации за всеобъемлющую поддержку в контексте обеспечения безопасности Абхазии и социально-экономического развития. Рассчитываем сегодня обсудить все важные вопросы. Уверен, сегодняшняя встреча послужит дополнительным стимулом для укрепления наших отношений», – сказал Ардзинба.
По информации ТАСС, он также подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются динамично и поступательно.
«Они базируются на прочном договорно-правовом фундаменте, это более 200 соглашений», – уточнил Ардзинба.
Глава абхазского МИДа находится с первым визитом в России в качестве руководителя ведомства.
Лавров отметил, что сегодняшняя встреча подтверждает нацеленность на интенсивные контакты, на согласование действий и поддержку тех договоренностей, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и абхазским лидером Асланом Бжания.
«Все это очень важно для укрепления нашего двустороннего взаимодействия в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в сфере безопасности», – подчеркнул министр иностранных дел РФ.
Сегодня же Сергей Лавров провел встречу с главой югоосетинского МИДа Дмитрием Медоевым. Запланирована и трехсторонняя встреча Лавров-Ардзинба-Медоев.
Вертолет Ми-17 потерпел крушение из-за ошибки пилотов – Генпрокуратура Азербайджана
Причиной крушения вертолета Ми-17 Госпогранслужбы Азербайджана 30 ноября, повлекшей гибель 14 человек и ранения еще двух, стали ошибки пилотов в управлении машиной. Об этом говорится в заключении Генеральной прокуратуры Азербайджана, которое было обнародовано на брифинге 20 декабря.
Как пишет агентство Turan, следствие установило, что при посадке пилоты не учли направление и скорость ветра, совершили грубые ошибки правил эксплуатации. Так, экипаж принял решение о посадке, когда скорость вертолета составляла 141 км/ч, а расстояние от земли - 101 метр.
В процессе посадки, без учета направления ветра, произошли существенные изменения параметров полета, и скорость полета упала до 0, а высота – до 89 метров. Пилоты попытались вывести вертолет из аварийного состояния, но тщетно.
Согласно анализу параметров системы автоматической регистрации, причиной аварии стало преждевременное полное опускание рычага «Шаг-Газ» (общая рулевая опора ведущего крыла), неправильный расчет направления и мощности ветра, что повлекло резкое снижения оборотов двигателя, скорости и высоты, это привело машину в неуправляемое состояние.
Вертолет ударился о землю хвостовой частью, а потом под действием работающего винта оторвался от поверхности и вновь врезался в землю левым бортом.
По данным первичной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти пострадавших стал травматический шок, вызванный различными травмами. Левая дверь и лобовое стекло вертолета были выбиты из-за удара.
Четырех человек выбросило из вертолета, двое из них скончались на месте, еще двое получили менее тяжкие телесные повреждения.
Генпрокуратура предупредила СМИ, а также пользователей социальных сетей, что распространение информации о падении вертолета из неофициальных источников недопустимо и влечет ответственность по закону.
Сына кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико заподозрили в организации массовых беспорядков
Сын бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико, руководитель инициативной группы по его выдвижению Эдуард стал подозреваемым в уголовном деле об организации массовых беспорядков и разжигании розни. По новым обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает штаб его отца.
31-летний Эдуард Бабарико находится под арестом с июня прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 17 декабря исполнилось ровно 18 месяцев с момента его задержания, — передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Согласно действующему законодательству, это максимальный срок, на который лицо может быть задержано в ходе предварительного расследования. Но он так и не был освобождён.
По данным штаба, срок ареста мог быть продлён из-за нового уголовного дела. Официально о нём пока что не сообщалось. Обвинение ему не предъявлено.
- Согласно белорусскому Уголовно-процессуальному кодексу, срок ареста может превышать 18 месяцев, если предварительное следствие завершено и материалы уголовного дела переданы подсудимому для ознакомления. Однако произошло ли это — неизвестно. Адвокаты Эдуарда подписали соглашение о неразглашении информации и не могут комментировать ситуацию.
- Глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, на которых авторитарный лидер Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок подряд. Сразу после выдвижения банкир был арестован. В июле он был приговорён к 14 годам колонии усиленного режима за коррупцию и отмывание денег. Он и его сторонники настаивают, что уголовное преследование носит исключительно политический характер.
Генпрокуратура Грузии подтвердила задержание в Германии генерала Гиги Каландадзе
Генеральная прокуратура Грузии распространила заявление об аресте в Германии генерала Георгия (Гиги) Каландадзе, занимавшего пост начальника Генштаба Грузии при президенте Михаиле Саакашвили в период с 8 октября по 11 ноября 2012 года.
Полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Гиги Каландадзе 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина, пишет агентство «Новости-Грузия».
Покинувший Грузию после смены власти в 2012 году Гиги Каландадзе в основном проживает в Украине, он работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.
По данным телекомпании «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.
В прокуратуре подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Гиги Каландадзе в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.
В Грузии бывшему начальнику Генштаба обвинения предъявили после смены власти в 2012 году. По одному из дел суд признал его невиновным. Спустя два года, в 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.
Прокуратура утверждает, что Гиги Каландадзе и другие силовики в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.
По данным следствия, к похищению и пыткам Элберта Коберидзе причастны заместитель министра обороны Грузии Давид (Дата) Ахалая, заместитель начальника Генштаба Георгий Каландадзе, глава Департамента военной полиции Мегис Кардава и глава главного управления департамента конституционной безопасности Абхазской АР Роман Шаматава.
Сотрудники Регионального управления Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии незаконно задержали Элберта Коберидзе в Зугдиди 28 июля 2012 года и перевели его в административное здание Департамента военной полиции в Тбилиси. Прокуратура подчеркивает, что задержанного перевозили в наручниках и с мешком на голове.
Согласно данным следствия, 29 июля 2012 года Ахалая, Каландадзе, Кардава и Шаматава в течение нескольких часов подвергали задержанного пыткам в здании военной полиции, требуя признаться в подготовке теракта.
«В ходе допроса после жестоких пыток задержанный потерял сознание, однако медицинская помощь ему не была оказана. После пыток Элберта Коберидзе на несколько дней заперли в одной из комнат», – отмечается в материалах следствия.
Ираклий Гарибашвили: «Мы заинтересованы в мире и стабильности в регионе»
В Тбилиси прошла встреча премьер-министров Грузии и Армении Ираклия Гарибашвили и Никола Пашиняна.
После переговоров с глазу на глаз состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В нём приняли участие члены правительств Грузии и Армении, а также представители соответствующих ведомств двух стран.
«Мы заинтересованы в мире и стабильности в регионе, Грузия всегда мотивирована играть одну из важных ролей в этом процессе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании комиссии.
Он добавил, что очень тесное, дружеское сотрудничество между странами необходимо конвертировалось в реальные дела.
«Нам нужно развивать торгово-экономические отношения, говорить о региональных проектах, инфраструктуре, других проектах, которые будут интересны обеим странам, поэтому мы и собрались сегодня. Отношения между нами находятся на высшем уровне. С гордостью можно сказать, что таких отношений между нашими странами не было никогда. У нас всегда были близкие дружеские отношения, но, можно сказать, что именно наша заслуга в том, что между странами, нашими правительствами нет недопонимания, и у нас действительно идеальные отношения», – заявил Ираклий Гарибашвили.
По словам грузинского премьера, в текущем году он встречается с Николом Пашиняном уже в четвертый раз.
Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Тбилиси
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Тбилиси. В тбилисском международном аэропорту его встретил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
«Надеемся на плодотворное заседание Межправительственной экономической комиссии и на углубление наших двусторонних отношений», – написал Залкалиани в Twitter.
Ранее в администрации грузинского правительства сообщили, что Пашиняна примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Также состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой примут участие члены правительства и представители государственных ведомств двух стран.
Пашинян уже посещал Грузию с официальным визитом в сентябре текущего года. В октябре с визитом в Ереване находился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Предположительно, одной из тем обсуждения на встрече Гарибашвили и Пашиняна станет платформа «3+3», от участия в которой Грузия пока отказывается.
Россия продолжит помогать Южной Осетии в борьбе с коронавирусом – Лавров
Россия продолжит оказывать Южной Осетии поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы отмечаем, что усилиями ваших и наших медиков, благодаря поставкам российской вакцины у вас стабилизировалась ситуация, пошел процент инфицированных на спад. Продолжим работать на этом направлении», – сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым.
Он также сообщил о росте товарооборота на почти 70% за первое полугодие 2021 года, передает «Интерфакс».
«Есть шансы до конца года достичь показателей, которые будут существенно превышать доковидные», – добавил министр.
Сегодня же Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иналом Ардзинба.
В Грузии выявили два случая заражения омикрон-штаммом
Два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Грузии, – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
«В обоих случаях это – граждане Грузии. Один из них вернулся из Дубая, второй – из США. Мы изучаем 26 человек, которые контактировали с ними. В одном случае – 10 контактов, во втором – 16. Среди них 11 – иностранцы, остальные – граждане Грузии. Оба инфицированных находятся дома, на самоизоляции. У них легкое течение болезни», – сказал Гамкрелидзе.
«Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «вызывающим беспокойство». Этот вариант коронавируса обнаружен уже примерно в 90 странах. Мировым эпицентром его распространения является юг Африки.
С 28 ноября Грузия ввела обязательный карантин для всех прибывающих из восьми стран на юге Африке – ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбика и Малави. После 14-дневной изоляции они также должны сделать ПЦР-тест.
Инар Ладария назначен абхазским послом в Никарагуа
Инар Ладария назначен послом самопровозглашенной республики Абхазия в Республике Никарагуа.
По информации агентства «Апсныпресс», соответствующий указ 17 декабря подписал абхазский президент Аслан Бжания.
Ранее, 2 ноября Бжания подписал указ об учреждении абхазского посольства в Никарагуа.
На заседании абхазского Кабмина 16 декабря сообщили, что в абхазском посольстве в Никарагуа будет четыре сотрудника.
Инар Ладария родился 10 ноября 1989 года в Гудауте. В 2007 году окончил сухумскую среднюю школу №1. В 2012 году окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета. В 2014 году окончил аспирантуру в РАНХиГС при Президенте РФ. В 2018 году прошел обучение на курсах повышения квалификации в Дипломатической Академии МИД России по программе: «Английский деловой язык».
С 2014 – сотрудник центрального аппарата абхазского МИДа, референт информационного департамента, а с 2015 года – старший референт департамента Латинской Америки, Азии и АТР.
Ладария – заместитель председателя Совета молодых дипломатов при абхазском МИДе. В 2017 году возглавлял абхазскую делегацию на Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов (ВФМС) в г. Сочи.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал независимость самопровозглашенных республик, Южной Осетии и Абхазии в сентябре 2008 года.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались 45 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 45 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 116.
За сутки в стране выявили 1296 новых случаев коронавируса. Накануне провели 22 001 тест: PCR-тестов – 7856, экспресс–тестов на антиген – 14 145.
Выздоровели еще 4127 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 910 456, выздоровевших – 863 076.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,89%, за последние 14 дней составляет 6,93%, за неделю – 6,39%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2792 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 384 360.
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