Абхазская оппозиция призвала народ на митинг 21 декабря

Вечером в субботу 18 декабря в соцсетях и СМИ был распространен видеоролик с обращением Народно-патриотического союза Абхазии (НПСА) к народу республики.

Снова обращение было зачитано перед сидевшими за столом буквой «П» лидерами оппозиции, во главе которых были Адгур Ардзинба и Кан Кварчия:

«Дорогие граждане Абхазии! Сегодня мы находимся у опасной черты. Наша страна остановилась в своем развитии и погружается в правовой произвол. Вместо того чтобы вместе идти по непростому пути укрепления суверенитета, поэтапно улучшать жизнь наших граждан, развивать культуру, улучшать исторический проект репатриации абхазов, реформировать экономику и законодательство, мы начинаем обслуживать интересы и осуществлять планы ограниченной группы людей, находящихся у власти».

Перечислив обвинения в адрес власти, которые и раньше не раз уже озвучивались оппозицией, – неэффективная борьба с коронавирусной пандемией, в результате чего эта болезнь с апреля прошлого года унесла уже жизни 550 людей, острый кризис энергосистемы, разрастание чиновничьего аппарата и многое другое, авторы обращения заключают его так:

«Призываем граждан Абхазии защитить свои интересы на митинге, который состоится 21 декабря в 14.00 на набережной Махаджиров, на площади у здания Драмтеатра. Наши граждане, состоящие на службе в органах правопорядка, на которых опирается президент в целях защиты собственной власти, помните: мы – один народ! Вы не обязаны исполнять приказы, противопоставляющие вас народу Абхазии. Призываем президента Бжания Аслана Георгиевича не покидать территорию Абхазии в день митинга».

Сам же президент еще за три дня до официального призыва оппозиции к митингу, во время своей встречи в среду 15 декабря с депутатами парламента в конференц-зале кабмина (туда пришла лояльная ему часть депутатского корпуса, столько же осталось в здании парламента), призвал население воздержаться от участия в митинге, который намереваются провести оппозиционные политические силы 21 декабря:

«Планируется проведение некоего митинга 21-го числа. Одними из организаторов являются те, кто призывал людей вооружаться. Есть и примкнувшие к ним лица. Обычно на таких мероприятиях присутствуют разные категории граждан. Кто-то искренне приходит, кого-то приглашают, кого-то пытаются использовать втемную, но я бы хотел предостеречь наших граждан от участия в таком мероприятии, учитывая то обстоятельство, что был призыв вооружаться. У нас есть данные о том, что некоторые политики попытаются использовать молодых людей для совершения неких противоправных акций. Обращаюсь к гражданам, чтобы они имели это в виду и воздержались от данного мероприятия».

Как известно, поздно вечером 4 декабря после происшествия в Новом районе Сухума руководитель общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия призвал своих сторонников вооружиться: «Высший совет! Все вооружаемся и с оружием едем в «Аидгылара». Срочно, все!» Отвечая на вопрос депутата Батала Айба, президент сказал: «Многие люди обеспокоены данным заявлением. У граждан есть вопросы в связи с призывом вооружиться, который был озвучен гражданином Кварчия. Хотелось бы спросить, а с какой целью вооружаться, против кого планируется применить оружие и кто дал такое право? Эти вопросы обязательно будут поставлены. Сегодня этим интересуется огромное количество граждан, и этим вопросом занимаются правоохранительные органы».

И в ту же среду вечером имя Кана Кварчия вновь оказалось в центре общественного внимания во время резонансного двухчасового прямого эфира на Абхазском телевидении, посвященного кризисной ситуации в энергосистеме и путям выхода из нее. В ходе его троим представителям властной команды противостояли трое лидеров политической оппозиции. Можно сказать, что это было продолжение темы, описанной на «Эхе Кавказа» 1 июля в публикации «Абхазская «политическая энергетика»: депутат обвинил вице-премьера в диверсии», причем за минувшие полгода политики здесь стало еще больше.

Надо сказать, что очень многие зрители, независимо от их политических симпатий и антипатий, были шокированы тем «базаром», в который превратился прямой эфир, особенно во второй его части, когда полемисты то и дело перебивали друг друга и говорили одновременно, в результате чего слова ни одного из них невозможно было разобрать. То есть в самых «лучших» традициях некоторых политических ток-шоу на российских телеканалах несколько лет назад (сейчас там вроде бы навели определенный порядок).

Абхазский блогер Тенгиз Джопуа откликнулся в «Фейсбуке» на этот эфир саркастическими словами, что единственное, что ему в нем понравилось, это социальная реклама. (Ею несколько раз пришлось прерывать эфир, когда эмоции зашкаливали.) «Хата горит, а муж с женой ругаются», – так охарактеризовал ситуацию в абхазском обществе еще один интернет-комментатор.

При этом апофеозом скандала в телеэфире стала перепалка между новым министром внутренних дел Вальтером Бутба (как полагали наблюдатели, он приглашался в эфир, чтобы осветить работу правоохранителей по борьбе с незаконным майнингом криптовалют) и председателем РОО «Аидгылара» Каном Кварчия. Перепалка эта вспыхивала дважды – уже ближе к концу передачи. Сперва Бутба на повышенных тонах обратился к Кварчия, говоря о годах, когда он работал замминистра внутренних дел республики:

«Я вам лично мешал, когда вы в МВД преступных авторитетов прикрывали.

– Чего я прикрывал?

– Преступных авторитетов прикрывали! И вы тогда решали вопрос о моем увольнении с президентом бывшим. (Шум). Вы воров в законе прикрывали!

– Я? Я за своего брата приходил, а не за воров…»

А когда ведущий предоставил по две минуты заключительного слова каждому из шести полемистов, Вальтер Бутба снова схлестнулся с Каном Кварчия:

«Честно скажу: к оппозиционной деятельности я нормально отношусь. Но, знаете, когда трудно всем, надо чуть акценты переставить, не нужно на этом какие-то политические дивиденды приобретать. А еще самое страшное: некоторые оппозиционные деятели стали активны, когда дело коснулось непосредственно их имущества, до этого их было не видно, не слышно…

– Кого вы имели в виду?

– В том числе и вас.

– Ты в чем меня обвиняешь?

– Вы не тыкайте мне, дома сыну будете тыкать.

– Ты чего, про какое имущество ты говоришь, слушай? Ты провокатор, хочу тебе сказать прямо при всех».

Разумеется, эта стычка стала одним из самых обсуждаемых моментов прямого эфира. А в пятницу 17 декабря вечером появилось сообщение: «Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА) распространил заявление по поводу клеветнических выпадов министра внутренних дел Бутба В. в эфире АГТРК в адрес председателя РОО «Аидгылара» Кварчия Кана». Отметив, что эти выпады в адрес «одного из лидеров оппозиции Кварчия Кана Валерьевича» ничем не обоснованы, далее в своем заявлении НПСА наносит ответный удар, утверждая, что работа Бутба в качестве первого заместителя министра внутренних дел Абхазии «оказалась провальной. Всем известно о фактах нечистоплотного отношения к своим прямым функциональным обязанностям, которое выразилось в попытке фабрикования заказного уголовного дела и незаконного лишения свободы российского бизнесмена Еваленко. Именно по этим основаниям и было принято решение об освобождении Бутба В. С. от занимаемой должности. Жаль, что первыми шагами молодого министра стало выполнение очередного политического заказа действующей власти и столь несолидное поведение в прямом эфире государственного канала».

В эти дни многие в Абхазии рассуждали о намеченном на завтра митинге оппозиции и о том, сумеет ли она собрать на него «критическую массу» людей. Против оппозиции, говорят некоторые, тут может сработать как резкое похолодание и дождливая погода, так и то, что с субботы начался переток электроэнергии в Абхазию из России. В результате последнего во многих местах прекратилось веерное отключение тока, повысилось его качество, что у части населения может снизить его протестные настроения.

И еще – сегодняшняя новость, распространенная высшим совета РОО «Аидгылара». 20 декабря состоялось его заседание, обсуждались вопросы, связанные с проведением митинга 21 декабря. В эти дни растет количество желающих вступить в общественную организацию. В связи с этим руководство «Аидгылара» приняло решение расширить состав высшего с совета. Новыми его членами стали Тимур Джопуа и Роман Рязанцев.

Политическая партия «Айтайра» выступила с обращением в связи с намеченным на 21 декабря митингом оппозиционных политических сил. «Айтайра» признает наличие в стране ряда нерешенных проблем, однако считает оценку ситуации в стране, озвучиваемую оппозицией, не соответствующей реальному положению дел. «Стране не нужны потрясения. Призываем всех к благоразумию», – отмечается в обращении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия