«Извинись и уходи!» – у сухумского Драмтеатра проходит акция оппозиции. ФОТО

На сухумской набережной, на площади перед Абхазским драматическим театром проходит митинг оппозиции, который власти объявили несанкционированным. Организатор акции – Народно-патриотический союз Абхазии.

Участники митинга вывесили транспаранты с обращением к абхазскому президенту Аслану Бжания: «Не позволим продать Абхазию!», «Извинись и уходи!», «Народ тебе не верит, народ устал от лжи!», «Дайте свет и воду!», «Что ты сделал для родины?».

Как пишет «Апсныпресс», общественный деятель Ахра Бжания обозначил ряд тем и вопросов, которые накопились у оппозиции к власти.

«Ситуация с пандемией. Из-за халатности власти сотни наших граждан лишились жизни. Не знаю, сколько тысяч испытали колоссальные финансовые потери – непростое дело лечиться от этой болезни. Энергетика, которую добили во время легализации майнинга и еще неизвестно, сколько нам всем вместе придется заплатить долгов по перетоку электроэнергии. Нет никакого диалога ни с обществом, ни с оппозицией, ни с прессой. Есть какое-то выборочное применение закона только в отношении тех людей, кто не были сторонниками действующей власти. Очень настораживают и вопросы, связанные с суверенитетом страны. Что это за внешнеполитические инициативы, где обсуждаются многоуровневые переговоры с Грузией, где обсуждаются уступки нашего суверенитета? В обмен на что? На каких условиях? Почему вообще об этом надо говорить? Вопросов очень много, они накопились и мы сегодня о них скажем», – сказал Бжания.

У расположенного рядом комплекса правительственных зданий усилены меры безопасности, на месте собрались сторонники Аслана Бжания. Территория огорожена автобусами, передает корреспондент «Эха Кавказа».

Ранее абхазский лидер Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия». А глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.

Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.