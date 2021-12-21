В Гори сталинисты не смогли устроить шествие – их было слишком мало  

Члены «Коммунистической партии» и общества «Сталинистов» Грузии сегодня по традиции собрались перед домом-музеем Иосифа Сталина в Гори, чтобы отметить 142-ю годовщину со дня рождения коммунистического вождя.

Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественный вещатель, участники акции принесли с собой красный флаг и фотографии Сталина. Однако из-за малочисленности участников акции, шествие в Гори не состоялось.

Руководитель общества «Сталинистов» Зура Зумбулидзе заявил, что «Сталин победил нацизм», но сегодня в Грузии «все еще есть нацизм», имея в виду бывшую правящую, а ныне самую крупную оппозиционную партию «Единое национальное движение».

Зумбулидзе также считает, что Михаила Саакашвили «не следовало переводить в Гори» — в военном госпитале в этом городе экс-президента Грузии проходит курс лечения после 50-дневной голодовки, объявленной им после задержания. Кстати, Михаил Саакашвили родился в один день со Сталиным – сегодня ему исполнилось 54 года.

«Сегодня знаменательная дата, сегодня родился мировой гигант. Он выиграл Вторую мировую войну. Сталин победил нацизм, но сегодняшнее правительство не смогло победить нацизм», — сказал Зумбулидзе.