На проспекте Руставели в Тбилиси собираются сторонники Михаила Саакашвили

Вашингтон готов к переговорам с Москвой по беспокоящим её вопросам безопасности, но США дают понять, что прежде Россия должна снять озабоченность Запада по поводу наращивания ее военного присутствия у границы с Украиной.

Об этом заявил Белый дом по итогам состоявшейся в понедельник, 20 декабря, телефонной беседы советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Салливан сказал Ушакову, что США открыты к диалогу с Россией по нескольким каналам, включая прямое двустороннее взаимодействие, через Совет Россия-НАТО, а также по линии ОБСЕ. Одновременно советник главы Белого дома подчеркнул, что любые переговоры должны проходить в координации с союзниками и партнёрами Вашингтона в Европе.

Как заметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, последние заявления согласуются с позицией США о необходимости контактов как с Россией, так и с Украиной и партнёрами в ЕС.

Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих.

Россия отрицает обвинения в том, что она готовит крупное вторжение на Украину, и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.

В ходе виртуального саммита две недели назад президент США Джо Байден предупредил российского лидера Владимира Путина, что Соединённые Штаты введут жесткие экономические санкции против России, если она вторгнется на Украину, хотя Вашингтон дал понять, что он не считает, что Путин решился на такое нападение, отмечается в публикации на сайте "Голоса Америки".

Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность западного альянса в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.

Согласно сведениям от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Ушаков уведомил Салливана о готовности Москвы к переговорам по безопасности и о том, что Россия на этих консультациях будет представлена замглавы МИД Сергеем Рябковым.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение "свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США". И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определают только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.