Обзор грузинской прессы

В Грузии третий день разыскивают президента Центра экономических преобразований Рамаза Герлиани. Члены его семьи не исключают, что исчезновение может быть связано с публикацией Герлиани в Facebook 19 декабря о том, что некий полицейский проник в квартиру, где проживают его экс-супруга с детьми.

«Этот мерзкий «полицейский» путем вербовки и использования моей бывшей жены сумел проникнуть в мою частную собственность, в мое рабочее пространство и пространство, где живут мои дети, он проник, как крыса. 14 ноября он встретил меня вооруженным в собственной квартире. По бессовестно ложному мотиву он устроил мне допрос, нанес оскорбление… я уничтожен», – цитирует Герлиани интернет-портал СОВА.

Согласно отчету патрульной полиции, которая прибыла на место после обращения Герлиани, сотрудник органов находился в доме с согласия владельцев. Во время допроса бывшая жена заявителя сказала, что этот человек (полицейский, которого упоминал Герлиани) был ее знакомым и не проникал в дом незаконно без ее согласия.

Расследование по делу об исчезновении Герлиани началось 20 декабря, после того, как родные два дня не могли выйти с ним на связь. Сегодня из офиса организации пропавшего полиция изъяла письмо и телефон, который лежал на его рабочем столе. К нему прилагался пароль, предположительно, чтобы полиция могла его вскрыть. В письме же сообщалось, что Герлиани «многое пережил» и «устал», он также обращается к своим детям, говорит, что любит их и просит у Бога прощения.

По делу была допрошена сестра пропавшего – Нана Герлиани, которая обвинила его бывшую супругу в даче ложных показаний.

«Я напрямую обвиняю ее в преступлении, потому что она что-то скрывает. Она лжет и своей ложью пытается повести следствие по ложному следу. Она кого-то покрывает, она связана с тем человеком, который оскорблял моего брата», – цитирует сестру Герлиани сайт «Рустави 2».

Родственники разыскиваемого требуют от следственных органов начать расследование по факту преследования Герлиани со стороны упомянутого им полицейского.

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Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило препараты Xevudy и Kineret для лечения COVID-19, а также разрешило использование Paxlovid только в экстренных случаях. Исследования показали, что Xevudy значительно сокращает число госпитализаций и смертей, а Kineret может уменьшить поражение нижних дыхательных путей, предотвращая развитие тяжелой дыхательной недостаточности, пишет газета «Резонанси». Что касается Paxlovid, то европейский регулятор предлагает использовать этот медикамент для лечения взрослых людей, которым не требуется дополнительный кислород и у которых повышен риск прогрессирования тяжелой формы заболевания, сказал в интервью изданию инфекционист Александр Гогинава.

«Появление новых препаратов – это, конечно, большой шаг вперед в борьбе с пандемией COVID-19. Важно отметить и то, что у нас скоро появится еще больше новых и гораздо более современных вакцин против вируса. Прививка предназначена для предотвращения инфицирования, но если мы все же заразились, чтобы болезнь протекала в легкой форме. А если нам будут доступны и вакцина, и лекарства, негативное воздействие коронавируса снизится почти на 95%. Тут же стоит отметить, что даже эффективный препарат не заменит вакцину».

Инфекционист делает оптимистичные прогнозы: «в 2022-м году пандемия будет побеждена», а новые медикаменты сыграют переломную роль в этой борьбе, уверен Александр Гогинава.

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Приближается зимнее трансферное окно, футбольные клубы становятся более активными в попытке заполучить желаемых игроков. Среди них и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, которым заинтересовался английский «Вест Хэм». На запрос клуба казанский «Рубин» назвал цену за Кварацхелия – 13 миллионов фунтов стерлингов, пишет британское издание Football Insider. В «Рубине» пока никак не комментируют эту информацию, пишет информационный интернет-портал sportall. Частые разговоры о возможном трансфере футболиста вызывают негодование у спортивного директора казанского клуба Олега Яровинского.

«Знаете что? До тех пор, пока этого не произойдет, на эту темы комментарии мы делать не будем. Вы все – журналисты – взорвали ему голову, в итоге он два месяца играть не мог», – цитирует Яровинского sportall.

Кстати, контракт с «Рубином» у Кварацхелия оформлен до 2024 года. Последний сезон в российской премьер-лиге для него сложился неудачно. Однако два гола, забитые Хвичей сборной Швеции, вновь оживили разговоры о его трансферных перспективах. Разные спортивные СМИ передавали, что полузащитником «Рубина» кроме «Вэст Хэма» интересуются «Эвертон» и «Саутгемптон».