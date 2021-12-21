«Они не совершили серьезного нарушения, чтобы их лишать неприкосновенности»

На прошлой неделе абхазский парламент не снял неприкосновенность с депутатов Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая, отклонив прошение Генпрокуратуры. «Эхо Кавказа» решило узнать, что об этом думают жители Абхазии.

– Парламент Абхазии не дал согласие на лишение неприкосновенности депутатов Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая. Как вы к этому относитесь?

Тенгиз Агрба: Что касается конкретно этого случая, который произошел 30 сентября, я был возмущен тем, что сделали сотрудники милиции – были избиты люди. А то, что там была стрельба, меня никак не возмущает. Был праздник, День Победы, постреляли, это было, есть и будет. Если снять неприкосновенность, будь я на их месте, я бы точно снял бы с себя неприкосновенность, если меня хотят судить. Депутат Гарри Кокая, я считаю, – это один из болеющих людей в парламенте за то, что происходит в стране. Конечно, я за то, чтобы они продолжали быть депутатами.

Римма: Я против вообще неприкосновенности, потому что люди могут прийти на эту должность, чтобы использовать именно эту графу.

– А что касается именно этой ситуации?

Римма: Что касается этой ситуации, я на стороне ветеранов войны. Не такое уж преступление стрельба, потом все это превратилось в огромный шум, я была против такого. Я была на стороне этих ребят. Ну, постреляли, никто не должен был там пострадать, и не могло быть. Зачем нужно было все переводить потом на личности? Это все-таки был День Победы, они тоже праздновали, всегда стреляли в этот день. У нас почти весь квартал стрелял в тот день, никого же за это не арестовали!

Алексей: В этой ситуации я солидарен с депутатским корпусом. Мне кажется, что Алмасхан Ардзинба и Гарри Кокая не совершили столь серьезного нарушения, чтобы их лишать депутатской неприкосновенности. На моей памяти только один раз лишали депутата неприкосновенности, это было несколько лет тому назад. Но в этой ситуации, мне кажется, что нет необходимости. Да, я понимаю, они в последнее время очень резко высказываются в адрес руководства страны. Но, наверное, это не тянет на лишение их неприкосновенности.

Кристина: У депутатов должна быть неприкосновенность. А то, что касается преступлений, неважно какие, тяжкие или нетяжкие нарушения правопорядка, с них должна была быть снята неприкосновенность. Мне кажется, что нам нужно немного пересмотреть закон, убрать полную неприкосновенность. А то, что касается парламента, они друг друга поддерживают, они очень сплоченные, дружные. Я уверена была, что они так и оставят все это.

Денис: Из-за того эпизода, который произошел, лишать неприкосновенности я не считаю нужным. Есть масса способов внутри парламента, когда депутат, так или иначе, хорошо или плохо себя ведет, санкции на это есть. А по поводу того, что в нашей ментальности сегодня человек выстрелил в воздух и т.д., лично мое мнение: я против, чтобы лишали неприкосновенности. Потому что я по своей памяти помню, что лишали неприкосновенности на протяжении всего времени только одного депутата за достаточно громкое дело. Если сравнить то, что было совершено тогда, и то, что было совершено сейчас, – это небо и земля. Я против, чтобы лишали депутатской неприкосновенности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия