«Не обо мне». Новая постановка в сухумском Русдраме

Культурные учреждения Абхазии до сих пор остаются закрытыми для посетителей, но рабочий процесс в них не прекращается. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера подготовил новый спектакль, который войдет в репертуар. Это моноспектакль, в котором играет заслуженная артистка России и Армении Вера Бабичева. За последние полгода Государственный русский театр драмы подготовил три новых спектакля, ни один из которых еще не был показан широкой публике. Это рок-опера «Jesus Christ Superstar» в постановке Марии Тихоновой, моноспектакль «Енджи-ханум, обойденная счастьем», где главную роль исполнит актриса Русдрама Анна Гюрегян, и «Сто лет одиночества» по одноименному роману колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса. И вот неделю назад в социальных сетях театра было объявлено о том, что теперь их репертуар пополнится еще одним моноспектаклем – «Не обо мне».

Вчера для узкого круга сотрудников театра и нескольких журналистов был организован показ постановки. Режиссером «Не обо мне» по пьесе современного российского драматурга Майи Тульчинской «Маленькая пьеса для актрисы, пылесоса, телефона и кактуса» стала Мария Романова. По ее словам, она хотела донести до зрителя, что не следует терять контакт с близкими: «Для меня это спектакль о живом человеке и о том, как мы важны друг другу, о человеческом общении, о чувствах. Ну, да, в наше непростое время, время отчуждения и порой непонятных странных вещей, которые происходят вокруг, мы все-таки важны друг другу. Еще это про бережность. Взаимодействие человека с техникой – это часть той же темы. Это как раз о том, что мы уходим в какую-то информационную систему, и, мне кажется, это сейчас и среди детей наблюдается. На самом деле там много тем, но основную я озвучила».

На роль была приглашена Вера Бабичева, актриса Московского драматического театра на Малой Бронной и преподаватель актерского мастерства в Российском институте театрального искусства – ГИТИСе. Вера Бабичева рассказала о своей героине: «Она – это я. Удивительные совпадения в этой пьесе с моей судьбой. Они абсолютно удивительные, потому что драматург меня не знает. То есть мы уже знакомы, но я видела ее один раз в жизни, а она написала пьесу за два года до того, как какие-то события начали происходить в моей жизни. Эта женщина – я. Эта женщина – актриса. Таких женщин очень много. И даже необязательно, что она актриса. Эта женщина знает, каково таскать тяжелые сумки, ждать звонка детей. Она знает, что такое верить, ждать и самое главное любить».

И, на самом деле, после просмотра спектакля остается странное чувство, будто ты только что побывал на встрече с близкой знакомой, будто в основе спектакля и не было никакой пьесы, а актриса рассказывала свою историю. Но название постановки «Не обо мне» как бы предостерегает от подобной мысли. Режиссер Мария Романова поясняет, почему у зрителя может сложиться подобное впечатление и как получилось так, что в моноспектакле играет «приглашенная звезда»: «Эта пьеса написана совершенно отдельно от актрисы Веры Бабичевой петербургским драматургом. Но она настолько легла на ее личность, и кажется, что действительно с тобой просто общаются. Это не симбиоз, а отдельно драматургия и отдельно актриса, и произошло совпадение. Год назад Вера Бабичева пришла к нам на спектакль «Кровавая свадьба» в театре «Et Cetera». И мы там познакомились, и она сказала, что ей бы хотелось со мной поработать. А потом Майя Тульчинская прислала мне пьесу, и я вспомнила про Веру, потому что, как мне кажется, моноспектакль – это сложный жанр, и для меня он имеет место быть, если это личность и если есть личностное высказывание. И поэтому, прочтя эту пьесу, я понимала, что это должна быть Вера. Я не знаю почему. Наверное, это какое-то провидение. И когда я ей прислала, она очень жарко и бурно отреагировала и сказала: “Когда угодно и где угодно. Это все про меня!”»