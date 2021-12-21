День рождения вождя

С требованием освобождения Михаила Саакашвили в Тбилиси проходит очередная акция протеста. Сторонники третьего президента и представители «Нацдвижения» из разных регионов Грузии собрались на проспекте Руставели к шести часам вечера. Автоколонну из Гори из-за тюремной решетки горийского военного госпиталя смог поприветствовать и сам Михаил Саакашвили. О произошедшем в это время инциденте журналистам сообщила его мать Гиули Аласания.

Сторонники Михаила Саакашвили в любую погоду и в холодный, дождливый зимний день готовы собраться, чтобы потребовать его освобождения.

Несколько тысяч человек это доказали и сегодня в Тбилиси на проспекте Руставели напротив здания парламента. Правда, на этот раз организаторам акции протеста из «Нацдвижения» пришлось устанавливать сцену на другой стороне проспекта, так как на ее традиционном месте уже установлена главная новогодняя елка страны. Вместо новогодней музыки и песен у нее скандировали:

– Свободу Мише! Да здравствует Грузия!

Эти тезисы неразделимы для участников акции. Одной из первых обратилась к ним лидер фракции «Нацдвижения» в парламенте Хатия Деканоидзе. Она рассказала, как встретилась сегодня с президентом Саломе Зурабишвили, как заверила ее в том, что партия выступает за начатый ею процесс примирения, как важно избавление страны от политического правосудия, самым ярким примером которого стало преследование Михаила Саакашвили. Хатия Деканоидзе назвала его приезд в страну в октябре, его голодовку в тюрьме и нынешнюю активность самоотверженной борьбой за будущее страны и посчитала нужным смело и громко заявить, почему его сторонники собрались сегодня на проспекте Руставели:

«Да, мы собрались сегодня все здесь, чтобы поздравить Михаила Саакашвили с днем рождения и сказать всему миру: Михаил Саакашвили должен быть освобожден! Грузия должна быть освобождена из клешней олигарха, и главное, чтобы раз и навсегда в этой стране политическое правосудие не преследовало людей!»

Возможно, акция солидарности чуть приглушила личную материнскую драму Гиули Аласания. Перед началом акции она пришла в горийский военный госпиталь, чтобы поздравить сына с 54-м днем рождения.

– Там случился инцидент, – рассказала Гиули Аласания журналистам и зачитала с листа письмо своего сына:

«На глазах у моей матери конвой попытался силой спустить меня с подоконника лишь потому, что я людям помахал нарисованным своей рукой в свое время мною учрежденным флагом. Не смогли из-за оказанного мною сопротивления. Эти люди в моих глазах не грузины, они обыкновенные слуги оккупационного режима. У грузина при виде грузинского флага такой реакции быть не должно. Жду очередного режимного наказания от путиноидов. Долой оккупационную власть, да здравствует свободная Грузия!»

В отличие от конвоиров, персонал горийского военного госпиталя заслужил благодарность Михаила Саакашвили. Для него по случаю дня рождения был приготовлен праздничный торт.

Потом, уже на митинге Гиули Аласания зачитает еще одно письмо своего сына к сторонникам. В нем Михаил Саакашвили заявляет, что готов идти до победного конца и к этому призывает общество.

Кульминацией акции протеста стало заявление председателя «Нацдвижения» Ники Мелия, у которого 21 декабря тоже день рождения. «Нацдвижение» до освобождения Михаила Саакашвили объявляет массовую голодовку.

В «Грузинской мечте» на очередную акцию в поддержку Саакашвили откликнулись традиционно, то есть проигнорировали. Говорит депутат Гурам Мачарашвили:

«Требование, заявленное на акции, – вымысел, чтобы придать какой-то смысл этому мероприятию. Освобождения Саакашвили никто не требует на Земле. Что касается реформы системы правосудия. Акциями ни в одной стране не осуществляются такие реформы. Нужно прийти в парламент, поработать, а потом, возможно, это отразить в реформах. Политического кризиса в стране нет, кризис в "Нацдвижении"».

Иронизировал с утра по поводу акции солидарности и оппозиционер из партии «Граждане», депутат Алеко Элисашвили:

«В день рождения устраивать акции – это и есть вождемания. Мне очень интересно, как после этого «Национальное движение» будет стебаться над «Грузинской мечтой» о том, что те – холопы Иванишвили, сами они, что делают сейчас? И как Саакашвили самому не стыдно призывать своих сторонников в этот день устроить акцию или как самим сторонникам не стыдно, что собираются именно 21 декабря? Это – вождемания».

Возможно, своим оппонентам Михаил Саакашвили ответит уже завтра из зала суда. На 22 декабря назначено очередное заседание по делу о незаконном пересечении им госграницы 1 октября.