Ника Мелия: Мы объявляем массовую голодовку с требованием освобождения Михаила Саакашвили

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил на акции на проспекте Руставели, что до освобождения Михаила Саакашвили они начинают акцию массовой голодовки, сообщает Общественный вещатель Грузии. По словам Мелия, к данной акции протеста присоединятся многие сторонники.

«Мы начинаем новый этап борьбы за освобождение Михаила Саакашвили из плена, и с сегодняшнего дня объявляем массовую голодовку. Это трудное решение, это конституционное право, это ненасильственный метод, но это трудно. В процессе принятия этого трудного решения я, возможно, не смогу быть советчиком для многих людей, и я никого не могу обязать пойти на этот трудный шаг, но от себя добавлю, чем масштабнее, чем выше будет консолидация, тем скорее результат будет положительным. Весь мир должен увидеть, что мы не смиримся с пленением третьего президента страны. Мы начинаем массовую голодовку на Кахетинском перекрестке, около нашего офиса. Нас будет много», - заявил на митинге Ника Мелия.

По словам Ники Мелия, борьба должна стать более частой и качественной. Вместе с тем, Мелия заявил, что нужно помнить об ответственности перед населением.

«Мы должны позаботиться об освобождении взятого в плен человека, и для этого есть этапы, но борьба - это борьба», - заявил он.

По словам Ники Мелия, он приветствует процесс национального согласия, инициированного президентом Саломе Зурабишвили.