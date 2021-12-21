Вице-спикер берется за ствол

Прошло уже два дня после выходных, но в официальной прессе о субботнем инциденте ни слова. Власти как будто не заметили ни самого происшествия, ни обсуждений в соцсетях. Итак, из того, что опубликовано в сети, в том числе и со слов участника инцидента, получается следующая история.

Первому вице-спикеру Петру Гассиеву не понравилось, что преподаватель госуниверситета Сослан Плиев сделал репост некой публикации, видимо, не комплиментарной по отношению к нему. Посчитав себя оскорбленным, он вызвал обидчика на разговор. Встретиться договорись в людном месте у ресторана «Vincencio» в центре Цхинвала. Выяснять отношения вице-спикер пришел с двумя телохранителями, которые после первых слов принялись мутузить «обидчика». По версии Плиева, первым за ствол схватился Гассиев, когда понял, что Плиев отгребать в одни ворота не согласен и переходит в контрнаступление. Но тут оказалось, что и Плиев не из простаков – достал свой ствол. На том и разошлись. Сослан Плиев, по его словам, отправился к врачам зашивать губу, потом давал показания милиции, потом его отвезли на освидетельствование в наркологию, проверяли на алкоголь и наркотики. Интересно, освидетельствовали милиционеры кого-нибудь с другой стороны, хотя бы секундантов Гассиева?

Эта история не вошла в милицейские хроники. В понедельник правоохранители отчитались за неделю на страницах «РЕС» об одном раскрытом преступлении и трех ДТП. Про драку у ресторана – молчок. Не думаю, чтобы кто-то надеялся таким образом скрыть происшествие и избежать скандала, просто если об этом заявлять, то пришлось бы как-то квалифицировать произошедшее, давать ему правовую оценку. Возможно, поэтому назначенное на днях руководство МВД решило промолчать.

В интервью блогеру Алану Мамиеву Сослан Плиев попросил земляков не накручивать эту историю, не политизировать, дескать, ничего страшного, парни повздорили, эка невидаль. Слава богу, все живы-здоровы, говорить не о чем.

Судя по обсуждениям в сети, многие разделяют мнение, что речь идет о заурядном бытовом недоразумении. Некоторые даже упрекали участников, дескать, не по-пацански – достал ствол, так уж стреляй (хорошо, что их там не было). Но есть и другие мнения. Все-таки драку и угрозу оружием учинил первый вице-спикер парламента. У двух из пяти участников потасовки оказались наградные пистолеты.

Югоосетинские президенты завалили наградным оружием и Южную Осетию, и Россию. Оно уже стреляло и убивало в Москве. И в Цхинвале, оказывается, оно не хранится в коробочках вместе с другими наградами – как весомый аргумент его носят с собой на уличные разборки. В субботу пронесло, но пронесет ли в следующий раз? Увы, произойдет неизбежно, потому что руководство республики с ограниченной социальной ответственностью награждает «пушками» всех без разбора.

Для тех, кто не в курсе. Наградить оружием в республике могут три человека – министр обороны, министр внутренних дел и президент. Наградное оружие от президента отличатся тем, что его можно зарегистрировать на территории России. Поэтому, по уверениям местных товарищей, министерские стволы стоят дешевле – от 300 тысяч рублей и выше, в зависимости от марки оружия, а президентские «глоки» заметно дороже – 100 тысяч евро, если «по-братски», и 200 тысяч, если на общих основаниях.

Это первая причина, почему история не просто про бытовое недоразумение.

Причина вторая – про реакцию политика, и о чем она говорит. Очевидно, человек, занимающийся публичной деятельностью, особенно борющийся за власть политик должен быть менее чувствительным к разного рода выпадам в свой адрес. Из этого состоит его профессия. А тут жалкий репост в соцсетях и такая бурная реакция. Почему, давайте разбираться.

Вспомните 2015 год. Энкавэдэшная терминология про «врагов народа» и «грузинских агентов», которую пользовали во время конфликта, выпадает из политического лексикона. Наверное, еще немного, и ее могло бы заменить что-то вроде «никто не враг, просто у нас разные представления о лучшем». Но заржавевшее было без дела клеймо именно товарищи из «Единой Осетии» снова сунули в костер, когда принялись топить за новый интеграционный договор, а всех, кто возражал, клеймили подзабытыми «врагами народа» и «грузинскими агентами». И потом не выпускали эту терминологию из рук, когда клеймили «соросят и грузинят», требовавших в угоду мировому империализму адекватного расследования дела Джабиева.

Теперь все возвращается бумерангом.

Договор, за который топила «Единая Осетия», оказался губительным: армия распущена, на российской таможне – ад, цены растут и будут расти. Нынешние деятели навязали республике обязательства сравнять тарифы на иномарки с российскими, то есть решили пересадить их из «Тойот» и «Мерседесов» в «Калины» и «Уазики», причем за те же деньги. И ведь знали, что разоряют людей, оттого и скрывали от сограждан. Это вообще стало фирменным стилем руководства – секретить и замалчивать все подряд, чтобы не пришлось оправдываться.

Так пытались утаить новую карту, впарить парламенту новый закон о границе, что называется, втемную, дескать, читать нельзя, потому что он секретный, голосуйте, не читая.

Так до последнего скрывали про посиделки с грузинскими парламентариями в Москве 22 ноября 2018 года. Глупость, потому что ее задумывали для того, чтобы пропиарить «Альянс патриотов» в Грузии, то есть никто делать из этого секрета не собирался. Поэтому русские и придумали удобное для всех название – международная конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Тут надо было или отказываться от участия и пиарить его по-своему, как некий «конструктив», как продвижение к мирному сосуществованию, или что-то еще. Но абхазские и югоосетинские представители выбрали самый проигрышный вариант – они об этом промолчали.

А теперь все кому не лень выстраивают эти факты в некие логические цепочки и задаются вопросами: «А уж не о передаче ли территории шла речь на той встрече в Москве? А не по этой ли причине Бибилов и Гассиев отказывались рассматривать доклад парламентской комиссии о демаркации границы?» Дичь, конечно, но пойди теперь докажи обратное.

И уже у самих любителей развешивать ярлыки за спиной отдают жаром клейма «предателей» и «врагов народа». И все в самый неподходящий момент – за неполных четыре месяца до выборов президента. Отсюда и такие неадекватные реакции, как симптом общего нездоровья власти. Нездоровья опасного, потому что, как мы видим, они чреваты всплесками агрессии.

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