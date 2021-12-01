«Извиняюсь, я рожей не вышел?»

Сегодня депутаты югоосетинского парламента стали свидетелями эмоционального выяснения отношений. Камнем преткновения вновь стал вопрос о границе, а в центре внимания вновь оказался вице-спикер Петр Гассиев. Он опять покинул зал заседаний. Правда, в этот раз обвинил соратников по правящей партии – спикера парламента Алана Тадтаева и президента Анатолия Бибилова в «подставе».

До начала сессии парламента на заседании президиума спикер Алан Тадтаев обратился к депутатам с просьбой рассмотреть важные для республики вопросы без разногласий: «Хочу обратить ваше внимание, что некоторые законопроекты стоят без движения, в том числе в комитете по законодательству и законности. Из-за того, что вы не можете нормально провести заседание, люди не могут получить свою зарплату. Это касается работников судов».

Уже на заседании парламента было принято решение о ратификации соглашения с Российской Федерацией о двойном гражданстве, которое было подписано 20 сентября этого года. Большинство граждан Южной Осетии, имеющие одновременно паспорта и Южной Осетии, и России, ждали этого несколько лет. Теперь те, кто имеет только югоосетинское гражданство, смогут получить российское в упрощенном порядке.

Вновь эмоциональным выдалось обсуждение вопроса о государственной границе в парламенте. Специальная комиссия по демаркации и делимитации границы с Грузией, которая была создана по инициативе президента Анатолия Бибилова, представила наконец результаты своей работы. Предыдущее заседание 19 ноября было сорвано из-за демарша вице-спикера Петра Гассиева, который должен был вести сессию вместо отсутствовавшего из-за болезни спикера Алана Тадтаева. Аргументации Гассиева и представителя президента в парламенте Анны Кумаритовой сводились к следующему: рассмотрение результатов деятельности комиссии противозаконно, так как комиссию утвердил президент, соответственно, заслушивать результаты ее работы нужно только с его участием.

Сегодня Петр Гассиев вновь покинул зал заседаний, фактически обвинив своих соратников по партии «Единая Осетия» – Алана Тадтаева и Анатолия Бибилова, в «подставе». Он признал, что сорвал прошлое заседание после разговора с президентом:

«Мне было четко и ясно сказано провести сессию с теми вопросами, которые были определены в повестке дня. В числе них не было вопроса, чтобы вынести отчет работы комиссии на сессию парламента. Я еще раз спросил, мне сказали нет, это прерогатива президента. Я сказал президенту, и он ответил, что, да, комиссию сделал я и поэтому выносить этот вопрос (на сессию) имею право только я. Поскольку мне было разрешено провести сессию парламента по другим вопросам, я ее и не провел. В таком случае у меня сейчас тоже возникает вопрос – а что изменилось? У нас погода лучше стала или хуже? Или, извиняюсь, я рожей не вышел? Я разве хуже бы провел сессию с этим вопросом? Но я так понимаю, это была такая неуклюжая попытка меня подставить, но я еще раз вам говорю: я этого не допущу. Я не допущу, чтобы меня подставляли, чтобы из меня сделали врага народа. И… хватит! Мне уже ясно! Спасибо за внимание, я с вашего позволения покину зал, не потому что я проявляю неуважение к комиссии, которая поработала, а потому что с работой комиссии я ознакомился на самой комиссии».

Депутат Давид Санакоев, который принимал участие в работе комиссии по определению государственной границы, рассказал «Эху Кавказа», что вопрос о рассмотрении итогов работы комиссии был внесен в повестку еще на прошлом президиуме, сегодня же был добавлен лишь один пункт – о ратификации соглашения о двойном гражданстве с РФ. Санакоев прокомментировал уход с заседания Петра Гассиева:

«Вопрос там встал перед председателем парламента: что такого произошло, что тогда заместитель, которому было поручено провести сессию, ее не провел. И они попытались как-то вяло ответить, после чего Петр сам взял инициативу в свои руки и сказал, что не позволит никому, чтобы его подставили.

– Означает ли это, что предыдущий срыв сессии был согласован?

– Да, он нам прямо сказал, что он и президенту звонил, потому что комиссия президентская, и президент ему сказал, что не надо этого делать (сегодня). Комиссия представила презентацию, где показала сравнительный анализ карты, которая была представлена президентом как приложение к законопроекту о государственной границе в 2019 году. Это так называемое приложение номер один к альбому карты листов государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. Это та, которую в 2019 году мы не приняли. И вторая карта, которая была сделана по Декрету (от 1922 года). Был сделан сравнительный анализ вот этих карт, двух линий прохождения (границы). Была заслушана информация, и было принято решение создать комиссию парламентского расследования по выявлению причин несоответствия карты (2019 года) Декрету».

Напомним, что часть депутатов настаивает, что, в случае принятия карты, предложенной президентом в 2019 году, Южная Осетия потеряла бы 5% своей территории. По словам Санакоева, пока не определен состав новой расследовательской комиссии, но в нее должны войти представители всех фракций парламента. «Сама комиссия была учреждена уже сегодня», – отметил он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия