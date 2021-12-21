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«Извинись и уходи». Абхазская оппозиция вышла на протест

«Извинись и уходи». Абхазская оппозиция вышла на протест
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«Извинись и уходи». Абхазская оппозиция вышла на протест

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Акция абхазской оппозиции собрала несколько тысяч человек, которые выразили недовольство углубляющимся кризисом в республике. Президент Аслан Бжания отказался встречаться с участниками митинга, в ответ на этот отказ они направились к комплексу правительственных зданий сами. Акция продолжается.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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