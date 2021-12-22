В Южной Осетии, на Транскаме возобновилась поисково-спасательная операция

Спасатели в Южной Осетии продолжают поиски пятого военнослужащего, который попал под лавину во вторник на югоосетинском участке Транскама.

«Под утро работы были приостановлены из-за плохой видимости и сильного снегопада, поисково-спасательная операция возобновилась в 10 утра среды. В поисках задействованы российские военные, спасатели МЧС России и Южной Осетии, дорожные службы, кинологи и представители всех других структур. Снегопад на Транскаме продолжается», – сказал «Интерфаксу» глава МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Азамат Чочиев.

Единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией, остается закрытой из-за продолжающегося снегопада, который в ночь на среду также накрыл Цхинвали. МЧС отмечает, что в связи с высокой вероятностью схода лавин и нулевой видимостью, к расчистке дороги пока приступить невозможно.

Накануне Чочиев сообщил, что двое из четырех российских военнослужащих, которых удалось достать из-под лавины на югоосетинском участке Транскавказской магистрали, скончались, еще одного ищут.

Двое выживших российских военнослужащих ранее были доставлены в цхинвальский медцентр с обморожением нижних конечностей, состояние их

стабильное.

Как сообщалось, под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые

охраняют Рокский тоннель.