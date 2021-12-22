В Грузии первые десять дней нового года объявлены выходными  

Правительство Грузии объявило дни с 1 по 10 января нерабочими для государственных служащих. Об этом сегодня после заседания Межведомственного координационного совета сообщил начальник оперативного штаба Георгий Гибрадзе.

«Было принято решение объявить выходные дни для госслужащих с 1 по 10 января», – сказал Гибрадзе.

Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению, пишет агентство «Новости-Грузия».

Гибрадзе напомнил, что каникулы в государственных школах страны продлятся до 17 января.