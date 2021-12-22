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В Грузии первые десять дней нового года объявлены выходными
Правительство Грузии объявило дни с 1 по 10 января нерабочими для государственных служащих. Об этом сегодня после заседания Межведомственного координационного совета сообщил начальник оперативного штаба Георгий Гибрадзе.
«Было принято решение объявить выходные дни для госслужащих с 1 по 10 января», – сказал Гибрадзе.
Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению, пишет агентство «Новости-Грузия».
Гибрадзе напомнил, что каникулы в государственных школах страны продлятся до 17 января.
Другие новости дня
В Тбилиси вводят абонементы на общественный транспорт
В Тбилиси с 1 февраля 2022 года введут абонементную систему на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Граждане смогут приобрести однодневную безлимитную карту стоимостью 3 лари, недельный абонемент – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари.
При этом стоимость одноразового проезда увеличивается вдвое – с 50 тетри до 1 лари.
«У нас будет безлимитная 90-минутная карта, которая будет стоить 1 лари, для людей, которые нечасто пользуются общественным транспортом и не покупают долгосрочную карту по льготной цене. Вы сможете использовать любой вид транспорта – метро, автобус, маршрутка – в течение 90 минут за 1 лари, и вы не будете платить лишние деньги за пересадку между этими видами транспорта в течение 90 минут», – сказал Каха Каладзе.
С 5 января новые карты будут продаваться в кассах метрополитена и в экспресс-отделениях «Банка Грузии».
В Грузии выявлено 24 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса
В Грузии на сегодняшний день подтверждено 24 случая заболевания омикрон–штаммом коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«У всех болезнь протекает в легкой форме. Были исследованы контакты первых двух случаев инфицирования, которые выявили в лаборатории в понедельник. Проверка контактов подтвердила наличие вируса у всех контактировавших с ними лицами. Все эти люди вакцинированы», – заявила Тамар Габуния.
За минувшие сутки в Грузии выявили 2739 новых случаев коронавируса, выздоровели еще 3072 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 52 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 221.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 916 477, выздоровевших – 869 411.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,07%, за последние 14 дней составляет 6,58%, за неделю – 6,19%.
Reuters: власти США рассматривают ограничение экспорта смартфонов в Россию
Власти США рассматривают возможность введения экспортных ограничений в случае вторжения российских войск на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
США могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей. Экспортные ограничения предлагаются в дополнение к экономическим санкциям, пояснил собеседник Reuters. Он также заявил, что обсуждаемые ограничения могут стать для России беспрецедентными и перекрыть ей доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий.
7 декабря Bloomberg сообщил, что США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае возможного вторжения России на Украину. Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.
В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ "спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".
Абхазские власти поблагодарили силовиков «за предотвращение наихудшего варианта событий»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния накануне, поздно вечером вышли к сотрудникам правоохранительных органов и собравшимся у президентской администрации сторонникам.
Как пишет «Апсныпресс», Аслан Бжания поблагодарил граждан за поддержку, а сотрудников правоохранительных органов за предотвращение «наихудшего варианта событий».
Со специальным заявлением выступили и руководители силовых структур Абхазии.
«Митинг поначалу носил мирный характер, пока в его ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации «Аидгылара» Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. В процессе незаконных действий получил телесные повреждения журналист, нанесен ущерб государственному имуществу, масштабы которого определят правоохранительные органы. Также будет дана правовая оценка действиям организаторов массовых беспорядков», – отмечается в заявлении, подписанном генеральным прокурором Адгуром Агрба, главой МВД Вальтером Бутба и председателем СГБ Робертом Киут.
Руководители силовых структур отмечают, что органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий.
«Руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствие активного процесса реформ, в том числе в области государственного управления. Однако, осуществление данных реформ зависит не только от исполнительной ветви власти, но и от законодательной. При этом исполнительная власть исходит из мирового опыта, а он свидетельствует, что осуществление каких-либо масштабных преобразований в сфере государственного управления невозможно в течение неполных двух лет. Поэтому власть считает, что претензии представителей оппозиционных движений необъективны. Особенно, с учетом того факта, что нынешние оппоненты власти долгие годы сами управляли государством, но не сумели выдвинуть сколько-нибудь значимые инициативы, а тем более реализовать их», – говорится в заявлении.
В заявлении говорится, что власти еще раз подтверждают свою готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для Абхазии вопросов.
«Неизменным при этом остается твердое убеждение в том, что любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства, не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан», – считают руководители силовых структур.
- Накануне абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.
- По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.
В Грузии вновь отложили открытие ночных клубов
Решение об открытии ночных клубов не принято, это связано с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
Ночные клубы должны были возобновить работу 17 декабря. За несколько часов до запланированных вечеринок в инспекции труда Минздрава Грузии заявили, что координационный совет не принял решение об открытии клубов. Несмотря на это, часть клубов не отменила запланированные мероприятия.
18 декабря клубы заявили, идут на уступки властям и согласились возобновить работу через неделю, 25 декабря.
«Руководствуясь общими интересами, представители тбилисской клубной сцены приняли совместное решение о переносе вечеринок, запланированных на субботу, 18 декабря, на неделю. Это последний возможный компромисс с нашей стороны», — говорилось в заявлении.
Ночные клубы в Грузии закрылись весной 2020 года с началом пандемии коронавируса.
В Южной Осетии, на Транскаме возобновилась поисково-спасательная операция
Спасатели в Южной Осетии продолжают поиски пятого военнослужащего, который попал под лавину во вторник на югоосетинском участке Транскама.
«Под утро работы были приостановлены из-за плохой видимости и сильного снегопада, поисково-спасательная операция возобновилась в 10 утра среды. В поисках задействованы российские военные, спасатели МЧС России и Южной Осетии, дорожные службы, кинологи и представители всех других структур. Снегопад на Транскаме продолжается», – сказал «Интерфаксу» глава МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Азамат Чочиев.
Единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией, остается закрытой из-за продолжающегося снегопада, который в ночь на среду также накрыл Цхинвали. МЧС отмечает, что в связи с высокой вероятностью схода лавин и нулевой видимостью, к расчистке дороги пока приступить невозможно.
Накануне Чочиев сообщил, что двое из четырех российских военнослужащих, которых удалось достать из-под лавины на югоосетинском участке Транскавказской магистрали, скончались, еще одного ищут.
Двое выживших российских военнослужащих ранее были доставлены в цхинвальский медцентр с обморожением нижних конечностей, состояние их
стабильное.
Как сообщалось, под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые
охраняют Рокский тоннель.
Пропавшего экономиста Рамаза Герлиани нашли живым
Полиция нашла живым пропавшего три дня назад президента Центра экономических преобразований Рамаза Герлиани. После допроса в полиции экономист рассказал журналистам, что находился в Сурами, в окрестных лесах.
По словам Герлиани, он «искал смерть», но «полиция подоспела». Причиной исчезновения Герлиани назвал шантаж со стороны полицейского Георгия Гогниашвили.
О давлении со стороны полицейского экономист рассказал в своем Facebook-посте, опубликованном до исчезновения.
«Этот мерзкий «полицейский» путем вербовки и использования моей бывшей жены сумел проникнуть в мою частную собственность, в мое рабочее пространство и пространство, где живут мои дети, он проник, как крыса. 14 ноября он встретил меня вооруженным в собственной квартире. По бессовестно ложному мотиву он устроил мне допрос, нанес оскорбление… я уничтожен», – написал Герлиани.
Расследование по делу об исчезновении Герлиани началось 20 декабря, после того, как родные два дня не могли выйти с ним на связь.
В Абхазии выявили 109 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию накануне провели у 511 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 24, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 16 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 70 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 147 человек. Зарегистрирован 551 летальный случай. Выздоровели 29 549 человек.
Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ и президентом Франции
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 декабря, провёл свой первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь шла о так называемых гарантиях безопасности, которые, как считает Путин, западные страны должны дать России относительно "непродвижения" НАТО на восток. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.
В тот же день Путин разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин поздравил Макрона с днём рождения. Обсуждались, как сообщает пресс-служба Кремля, "вопросы укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте".
К вечеру вторника ни германские, ни французские официальные источники не спешили с комментариями по поводу состоявшихся очередных телефонных контактов с Кремлём.
На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и не вести военную деятельность в странах, соседствующих с Россией. В НАТО резко отреагировали на требования России, предупредив Москву о том, чтобы она не вмешивалась в дела суверенных государств – членов Североатлантического союза. В противном случае, как неоднократно в последние недели заявляли западные лидеры, к Москве будут применены "разрушительные" экономические санкции.
Больше новостей Радио Свобода – в видеосюжетах:
Зеленский рассказал, что получает от Саакашвили письма
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переписывается с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и обратился к руководству Грузии с просьбой, чтобы близкие политика смогли посетить его в тюрьме.
«Я скажу откровенно: получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузия относительно господина Саакашвили. И так в диалоге встречались мы, и по телефону отдельно. Ко мне обращались, чтобы его вторая половина или его мать могли попасть к нему. Я звонил, просил об этом, скажу честно. И они нам не отказали», – сказал Зеленский журналистам.
«Единственное, что я хотел, чтобы наши врачи были привлечены к процессу. С этим пока что задержка», – добавил он.
Как пишет «Интерфакс-Украина», Зеленский указал, что обсуждал эти вопросы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и некоторыми другими высокопоставленными политиками.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Подробности переговоров в Сочи: Лаврову подарили абхазский ачамгур и чачу
После переговоров в Сочи с главой МИД России абхазская сторона подарила Сергею Лаврову большой деревянный ящик, в котором лежал ачамгур – абхазский щипковый трехструнный инструмент ручной работы, а также большую бутылку чачи. Югоосетинская делегация преподнесла картину с изображением храма, пишет «Российская газета».
По информации издания, переговоры с главами МИД самопровозглашенных республик Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинба появились в плотном расписании Лаврова буквально за два дня до встречи – по инициативе Цхинвали и Сухуми.
Рассказав об итогах переговоров, Лавров отметил, что в Абхазии были случаи, когда «приехавшие из России туристы сталкивались с неприятными ситуациями, не вполне легитимными процессами, происходящими с собственностью российских граждан, были и вопросы касательно деятельности российских предпринимателей».
По словам министра, «по всем таким вопросам абхазские коллеги понимают необходимость активизировать свою деятельность, это касается и криминала в отношении наших туристов, и собственности».
Он подчеркнул, что по проблемам собственности достаточно давно создана специальная комиссия, которая очередное заседание провела в начале декабря.
«На заседании было принято решение о возвращении собственности целому ряду наших граждан, но пока это не окончательно. Этим вопросом занимается министр иностранных дел Абхазии, и он делает все, чтобы решить эти вопросы», – добавил Лавров.
Что касается российского бизнеса в Абхазии, то, по словам министра, «решился или вот-вот решится застарелый вопрос, тянущийся примерно с 2016 года, в отношении одного российского предпринимателя, занимавшегося производством на территории Абхазии, и там по сути был рейдерский захват. Наши обращения дали результат на днях, подписано позитивное решение о компенсации, и теперь надо дождаться, когда этот процесс завершится. Я прямо подчеркнул нашим абхазским друзьям, что от того, как будет урегулирован этот вопрос, зависит привлекательность абхазского рынка для российских предпринимателей».
Как пишет «Российская газета» по итогам переговоров, Абхазия и Южная Осетия, предположительно, смогут принять участие в экономическом форуме Россия–Африка, который должен пройти в 2022 году в преддверии второго саммита Россия–Африка.
Сообщается также, что российская сторона рекомендует самопровозглашенным республикам развивать отношения с аннексированным Крымом.
Абхазская оппозиция планирует начать процедуру импичмента Аслана Бжания
Оппозиция планирует начать парламентскую процедуру импичмента президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Об этом говорится в резолюции митинга, которую зачитал оппозиционер Ахра Бжания. Ранее лидеры оппозиции провели переговоры с абхазским президентом.
«В связи с фактом грубого нарушения главой государства своих конституционных обязательств инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через парламент – Народное собрание республики Абхазия. Заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти», – говорится в документе.
Оппозиция также требует перехода к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте; внесения изменений в конституцию об упразднении должности премьер-министра и обязательном утверждении членов правительства депутатами парламента.
Оппозиционеры также считают, что полномочия действующего парламента должны быть продлены на один год в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
МВФ одобрил пакет помощи Молдове для преодоления последствий пандемии
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило пакет помощи Республике Молдова в объеме 558 миллионов долларов для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Около $80 миллионов будут выделены немедленно. В целом, осуществление программы рассчитано на 40 месяцев. Заявление МВФ опубликовано 21 декабря.
«Власти Молдовы достигли похвального прогресса в оздоровлении банковского сектора и укреплении макрофинансовой стабильности», - заявил заместитель управляющего директора МВФ Кеньи Окамура.
При этом, пандемия COVID-19, засуха 2020 года, и продолжающийся в мире рост цен на энергоносители замедлили экономическую активность, усилили экономические риски и усложнили выработку политических решений, сказал Окамура.
Республика Молдова - одна из самых бедных стран Европы. В прошлом месяце страна с трудом добивалась выплаты $79-миллионой задолженности российскому «Газпрому» - под угрозой прекращения поставок природного газа российским монополистом.
На митинге оппозиции в Сухуми пострадала съемочная группа Абхазского телевидения
Союз журналистов самопровозглашенной республики Абхазия заявил решительный протест организаторам акции протеста в связи с инцидентом со съемочной группой Абхазского телевидения.
Информационная служба Абхазской телерадиокомпании сообщила о том, что во время съемок на сегодняшнем митинге оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. У оператора вырвали из рук видеокамеру и повредили технику.
Союз журналистов выражает надежду на то, что факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, повреждением их имущества, будет расследован тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание, передает информагентство «Апсныпресс».
- Оппозиционные политические силы Абхазии проводят сегодня в Сухуми акцию протеста. Вот уже более пяти часов происходят волнения у комплекса правительственных зданий.
В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины
Российский военный, попавший под лавину в Южной Осетии, умер. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты. «Четвертого нашли без признаков жизни», - сказал он.
Еще один российский военный умер по пути в больницу, сообщили ТАСС в Минздраве республики. «Скончался [второй военный], не довезли до больницы», - сказал собеседник. Таким образом, число погибших достигло двух.
Кроме того, в больнице сейчас находятся двое военных, еще одного ищут на месте схода лавины. По словам собеседника агентства, состояние двоих находящихся в больнице военнослужащих оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.
Ранее сообщалось, что двоих российских военных, попавших под лавину на посту в Рокском тоннеле, удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в цхинвальскую республиканскую больницу.
Аслан Бжания проводит переговоры с лидерами абхазской оппозиции
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял представителей оппозиционных политических сил – Адгура Ардзинба (АНД), Тимура Гулия («Аруаа») и вице-спикера парламента Михаила Сангулия.
Как пишет «Апсныпресс», во встрече также принимают участие абхазский премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния.
Уже несколько часов митингующие стоят у комплекса правительственных зданий и периодически пытаются прорваться к парламенту. По информации СМИ, примерно к половине девятого вечера сотрудники правоохранительных органов оттеснили митингующих с площади перед парламентом к улице Лакоба.
Во время съемок митинга оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. Корреспонденту АГТРК удалось увернуться от удара. У одного из операторов вырвали из рук видеокамеру и повредили.
Саломе Зурабишвили: Я готова начать процесс национального согласия
«Я как президент этой страны готова начать процесс национального согласия и внести в него свой вклад». Об этом во время приема во дворце Орбелиани представителей различных конфессий заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава государства рассказала религиозным лидерам о собственной национальной инициативе. По ее словам, сегодня общество устало от конфронтации и поляризации, и хочет выйти из тупика.
«Я как президент этой страны готова начать этот процесс, внести в него свой вклад в той мере, в какой могу. По крайней мере, чтобы мы смогли поговорить друг с другом, а затем даже договориться по ряду вопросов. Когда они говорят, что примирение – очень сложно, я согласна с тем, что это случится не сегодня и не завтра. Это процесс, который требует много работы, много терпения от всех и, в первую очередь, возможно, от меня», - сказала она.
Зурабишвили, обращаясь к своим гостям, выразила надежду на то, что Грузия и в будущем останется страной терпимости, где сосуществуют многие конфессии, религиозные и нерелигиозные убеждения, пишет SOVA.
«Это сосуществование является многовековой традицией этой страны», – отметила президент.
По ее словам, сегодня, как и во многих других странах, существует тенденция к утрате этой традиции и переходу к некоторой полной поляризации.
«У меня нет иллюзий, что это простой процесс, или что завтра мы получим результаты, но, если мы не начнем, то вместе со всей страной не сможем выйти из тупиковой ситуации. Поэтому я хотела разделить с вами эту инициативу и выразить надежду на вашу поддержку», – обратилась Зурабишвили к религиозным лидерам.
Российские военнослужащие попали под лавину в Южной Осетии
В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО, охраняющих Рокский тоннель, попали под снежную лавину.
Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.
Военными получены травмы легкой степени, поиски еще двух военнослужащих продолжаются, информирует пресс-служба. В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы югоосетинского МЧС в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.
«Двоих российских военных удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в республиканскую больницу, еще одного нашли, он выходит на связь со спасателями. Работы по поиску еще двоих продолжаются», - сообщил информагентству «Рес» глава МЧС республики Азамат Чочиев.
Он уточнил, что работы по поиску двоих военных будут продолжатся всю ночь.
Ника Мелия: Мы объявляем массовую голодовку с требованием освобождения Михаила Саакашвили
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил на акции на проспекте Руставели, что до освобождения Михаила Саакашвили они начинают акцию массовой голодовки, сообщает Общественный вещатель Грузии. По словам Мелия, к данной акции протеста присоединятся многие сторонники.
«Мы начинаем новый этап борьбы за освобождение Михаила Саакашвили из плена, и с сегодняшнего дня объявляем массовую голодовку. Это трудное решение, это конституционное право, это ненасильственный метод, но это трудно. В процессе принятия этого трудного решения я, возможно, не смогу быть советчиком для многих людей, и я никого не могу обязать пойти на этот трудный шаг, но от себя добавлю, чем масштабнее, чем выше будет консолидация, тем скорее результат будет положительным. Весь мир должен увидеть, что мы не смиримся с пленением третьего президента страны. Мы начинаем массовую голодовку на Кахетинском перекрестке, около нашего офиса. Нас будет много», - заявил на митинге Ника Мелия.
По словам Ники Мелия, борьба должна стать более частой и качественной. Вместе с тем, Мелия заявил, что нужно помнить об ответственности перед населением.
«Мы должны позаботиться об освобождении взятого в плен человека, и для этого есть этапы, но борьба - это борьба», - заявил он.
По словам Ники Мелия, он приветствует процесс национального согласия, инициированного президентом Саломе Зурабишвили.
Против адвоката Ивана Павлова возбуждено уголовное дело о госизмене
Против известного петербургского адвоката Ивана Павлова возбуждено уголовное дело о госизмене, следует из нового представления Министерства юстиции России о лишении Павлова адвокатского статуса.
Представление поступило в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга 15 декабря. Согласно документу, дело по статье «государственная измена» было возбуждено Следственным комитетом еще 27 апреля.
Отмечается, что это уже четвертая попытка Минюста лишить Павлова статуса адвоката, однако в предыдущих представлениях не было никаких упоминаний об уголовном деле по столь тяжкой статье.
Создатель адвокатского сообщества «Команда 29» Иван Павлов больше двадцати лет специализируется на уголовных делах о государственной измене, экстремизме и защите граждан от органов госбезопасности. В частности, он представлял интересы журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также Фонда борьбы с коррупцией в деле о признании его экстремистской организацией.
В апреле против Ивана Павлова было возбуждено уголовное дело о нарушении тайны следствия, которое касается Сафронова. По версии ФСБ, адвокат незаконно передал для дальнейшей публикации в СМИ постановление о привлечении журналиста к уголовной отвественности, а также сообщил о существовании секретного свидетеля в деле. Павлов вину отрицает. По его мнению, он лишь сообщал о фактах нарушения закона в отношении Сафронова. Адвокат также заявлял, что его преследуют за принципиальную позицию по целому ряду дел, которые расследует ФСБ.
В июле созданное Павловым сообщество «Команда 29» прекратило работу, поскольку было признано российскими властями «нежелательной организацией». В заявлении «Команды» говорилось, что «продолжение деятельности создает прямую угрозу безопасности большого числа людей» и что правозащитники «не могут игнорировать этот риск».
В сентябре Иван Павлов уехал за границу из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России. После этого он был объявлен в розыск.
В ноябре Министерство юстиции включило Павлова и четырех его коллег, бывших участников «Команды 29», в список иноагентов.
Cрок действия европейских цифровых ковид-сертификатов будет составлять девять месяцев
Европейская комиссия утвердила новые правила, согласно которым срок действия цифровых ковид-сертификатов будет составлять 9 месяцев (270 дней). Решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым бустерные дозы рекомендуются не позднее, чем через шесть месяцев после окончания первого цикла вакцинации.
Кроме того, сертификат будет действовать еще 3 месяца по истечении шести месяцев, чтобы обеспечить корректировку национальных кампаний вакцинации и доступ граждан к бустерным дозам.
Согласно решению Еврокомиссии, европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан по ЕС во время пандемии коронавируса.
Кроме того, отмечается, что эти правила были приняты на основе научных данных и оценки объективных критериев. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года в 27 странах ЕС. При введении различных правил использования сертификатов на национальном уровне государства-члены должны привести свои собственные правила в соответствие с правилами Европейской комиссии. Правила, принятые Европейской комиссией, распространяются только на поездки между странами-членами ЕС.
Оппозиционеры попытались прорвать оцепление у здания абхазского парламента
Участники оппозиционного митинга переместились к зданию парламента самопровозглашенной республики Абхазия и попытались прорвать кордон правоохранителей.
Telegram-каналы сообщили, что на месте были слышны выстрелы. Позднее журналисты уточнили, что это были взрывы петард, которые применяют митингующие против силовиков. По информации «Нужной газеты», силовики в ответ применили дымовые шашки.
Ситуация на месте накалилась после того, как оппозиционеры, организовавшие митинг у сухумского драматического театра, провели встречу с абхазским лидером Асланом Бжания. Переговоры они назвали безрезультатными.
«На встрече присутствовали президент, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициния и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар. Мы рассказали о мнении митингующих, что хотим услышать президента по озвученным вопросам. Он ответил, что услышал нас и что в своем обращении к соотечественникам в понедельник высказал свою позицию, и нет надобности идти на митинг. Нам предложили сесть и обсудить волнующие вопросы в весьма расплывчатом формате. Президент сказал, что он не готов вести диалог со всеми членами Народно-патриотического союза, а именно с Каном Кварчия», - сказал председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц.
По информации Telegram-канала АМРА-life, Кан Кварчия призвал участников акции выдвинуться к парламенту именно после того, как Аслан Бжания отказался вести с ним диалог. Это, предположительно, связано с инцидентом 4 декабря, из-за которого Кварчия призвал своих сторонников вооружиться.
Накануне Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия». А глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.
Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.
На проспекте Руставели в Тбилиси собираются сторонники Михаила Саакашвили
«Свободу Мише!» – в центре Тбилиси, на проспекте Руставели собираются сторонники экс-президента Грузии. Акция приурочена ко дню рождения Михаила Саакашвили – ему сегодня исполнилось 54 года.
По информации грузинских СМИ, митинг начнется после того, как оппозиционеры устроят шествие к проспекту Руставели от площадей Республики и Орбелиани.
По словам члена «Единого национального движения» Анны Цитлидзе, у участников акции два основных требования – освобождение Михаила Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.
Сам Саакашвили продолжает курс лечения в Горийском госпитале. Собравшихся у клиники сторонников он поприветствовал через решетку окна своей палаты – показал им флаг Грузии и сложил пальцы в форме сердечка.
В Гори сталинисты не смогли устроить шествие – их было слишком мало
Члены «Коммунистической партии» и общества «Сталинистов» Грузии сегодня по традиции собрались перед домом-музеем Иосифа Сталина в Гори, чтобы отметить 142-ю годовщину со дня рождения коммунистического вождя.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественный вещатель, участники акции принесли с собой красный флаг и фотографии Сталина. Однако из-за малочисленности участников акции, шествие в Гори не состоялось.
Руководитель общества «Сталинистов» Зура Зумбулидзе заявил, что «Сталин победил нацизм», но сегодня в Грузии «все еще есть нацизм», имея в виду бывшую правящую, а ныне самую крупную оппозиционную партию «Единое национальное движение».
Зумбулидзе также считает, что Михаила Саакашвили «не следовало переводить в Гори» — в военном госпитале в этом городе экс-президента Грузии проходит курс лечения после 50-дневной голодовки, объявленной им после задержания. Кстати, Михаил Саакашвили родился в один день со Сталиным – сегодня ему исполнилось 54 года.
«Сегодня знаменательная дата, сегодня родился мировой гигант. Он выиграл Вторую мировую войну. Сталин победил нацизм, но сегодняшнее правительство не смогло победить нацизм», — сказал Зумбулидзе.
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