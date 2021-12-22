В Тбилиси вводят абонементы на общественный транспорт

В Тбилиси с 1 февраля 2022 года введут абонементную систему на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе.

Граждане смогут приобрести однодневную безлимитную карту стоимостью 3 лари, недельный абонемент – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари.

При этом стоимость одноразового проезда увеличивается вдвое – с 50 тетри до 1 лари.

«У нас будет безлимитная 90-минутная карта, которая будет стоить 1 лари, для людей, которые нечасто пользуются общественным транспортом и не покупают долгосрочную карту по льготной цене. Вы сможете использовать любой вид транспорта – метро, автобус, маршрутка – в течение 90 минут за 1 лари, и вы не будете платить лишние деньги за пересадку между этими видами транспорта в течение 90 минут», – сказал Каха Каладзе.

С 5 января новые карты будут продаваться в кассах метрополитена и в экспресс-отделениях «Банка Грузии».