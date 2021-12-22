Несостоявшаяся встреча со смертью

Президент Центра экономических преобразований Рамаз Герлиани после трех дней поисков обнаружен живым в Сурами. Экономист планировал покончить жизнь самоубийством из-за конфликта, возникшего с неким полицейским. Причем, несмотря на заявления Герлиани, следственные органы так и не взялись за расследование этого дела.

«У меня была запланирована встреча со смертью», – объяснил журналистам причину своего отсутствия президент Центра экономических преобразований Рамаз Герлиани. На протяжении трех дней его разыскивали родные и близкие, а два дня назад к поискам экономиста подключилась и полиция. О мотивах Герлиани стало известно уже вчера, когда правоохранители обыскали офис эксперта и обнаружили письмо и его телефон. В письме сообщалось, что он «многое пережил», «устал», любит своих детей и просит у Бога прощения. Спустя несколько часов полицейские обнаружили его в Сурами. Как утверждает сам Герлиани, в момент, когда он намеревался покончить с жизнью. После длительного допроса в полицейском участке он решился ответить на несколько вопросов журналистов:

«Я был в Сурами и в основном передвигался в направлении сурамского леса. Я уже объяснял до этого и написал, что со стороны полицейского Георгия Гогниашвили ко мне было проявлено недостойное и неуважительное отношение – это была основная причина, которая скапливалась во мне, и в итоге я пришел к этому решению. Он оскорблял меня, допрашивал меня в моем же доме по ложным мотивам».

Герлиани говорит о полицейском, которого он упоминал в своем посте в Facebook от 19 декабря. В публикации говорилось, что 13 ноября незнакомый ему человек проник в его квартиру, где также проживает его экс-супруга с детьми. О какого рода оскорблениях и допросах (со стороны упомянутого полицейского) тогда шла речь, эксперт пока не уточняет.

В последней публикации он утверждал, что обратился с жалобой в МВД и Аппарат государственного инспектора. В письменном отчете полиции, (который Герлиани также опубликовал в соцсети), говорится:

«Мы опросили бывшую жену заявителя, которая утверждала, что этот человек (упомянутый Герлиани) был ее знакомым и не проникал в дом незаконно без ее согласия».

Родные и близкие эксперта обвиняют МВД в попытке замять дело. Сестры экономиста еще до того, как его обнаружили правоохранители, выдвигали подозрения, что его бывшая супруга по неизвестным им причинам пыталась оказывать давление на Герлиани через упомянутого полицейского. Сам экономист пока воздерживается от дополнительных комментариев, возможно, скажет больше после того, как «придет в себя», говорит его друг Нодар Сирбиладзе:

«Я связывался с Рамазом Герлиани, он здоров, просто чувствует себя очень ослабленным. Ему делают уколы – успокоительные, на данном этапе он находится на постельном режиме, так проходит его лечение. К счастью, все закончилось хорошо, хотя, конечно, Рамаз боролся за справедливость, но не добился этого. Он говорил, что чувствовал себя очень приниженным».

А тем временем адвокат Герлиани – Александр Кобаидзе второй день добивается начала расследования по факту шантажа и оказания давления на его подзащитного:

«В первую очередь я хочу отметить, что правоохранителям все же удалось найти господина Рамаза Герлиани. Впрочем, для него самого и его семьи – это не самый главный вопрос. Важнее всего сейчас понять, почему полиция не работает в заявленном направлении. Некий человек в полицейском мундире, если конкретнее – Гогниашвили, оказывает давление на господина Рамаза, а правоохранительные органы вот уже столько дней не реагируют на это. Человек обязательно должен покончить с жизнью, чтобы полиция сказала бы что-то и отреагировала на это?»

Бывший Народный защитник, возглавляющий НПО «Институт исследования демократии», Уча Нануашвили говорит, что запоздалое реагирование на предположительные нарушения закона представителями правопорядка уже приняло тенденциозный характер:

«Причем такие случаи достаточно часто происходят, когда граждане указывают на конкретные нарушения, однако ответственные органы реагируют с опозданием либо вовсе не реагируют. Более того, расследование таких случаев совершенно неэффективное. Добиться справедливости в редких случаях удается только тогда, когда к процессу подключается общество, начинается какой-то протест по конкретному нашумевшему делу. В данном случае тоже непонятно, почему потребовалось столько времени, чтобы в МВД заинтересовались преступлением, на которое указывал гражданин. В правоохранительных органах укоренился синдром безнаказанности. Власти не реагируют на предположительные нарушения закона представителями правоохранительных органов».

Случай с Рамазом Герлиани еще раз доказал, что власти должны проявить политическую волю и начать борьбу с «синдромом безнаказанности» силовиков, считает правозащитник.