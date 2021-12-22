Инугри ГЭС получила официальный статус культурного туристического маршрута Европы

Арочная плотина Ингури ГЭС официально стала сертифицированным членом Программы культурных маршрутов, составленной Европейским маршрутом индустриального наследия (ERIH).

Ассоциация ERIH объединяет европейских экспертов, представителей предприятий, музеев, институтов, работающих в направлении сохранения и практического использования индустриального наследия.

Плотина Ингури ГЭС - первое сооружение в Грузии, присоединившееся к Маршруту европейского индустриального наследия. Первый этап проекта был запущен Фондом развития энергетики и его дочерней компанией «Ингури» и должен сделать объект привлекательным для международных гостей, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Проект также предусматривает второй этап - открытие научного центра, строительство самого длинного в регионе зиплайна, устройство развлекательных зон и другие интересные для туристов объекты. Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингури составляет 2 часа, и у посетителей есть возможность осмотреть мост через плотину, дисковые затворы и тоннель.

Расположенная в Западной Грузии Ингури ГЭС является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота этой плотины составляет 271,5 метра, а длина – 728 метров. Плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.

Строительство ГЭС на реке Ингури начались в 1961 году и завершились в 1977.

Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело-Земо Сванети, а пульт управления – на территории самопровозглашенной республики Абхазия. При этом на ГЭС работают только сотрудники Министерства энергетики Грузии.