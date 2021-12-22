Информация о появлении «Омикрона» в Абхазии не подтвердилась

В Абхазии появилась информация о выявлении первых зараженных новым вариантом коронавируса «Омикрон». Главный санитарный врач республики Людмила Скорик сообщила «Эху Кавказа», что эти данные не получили пока официального подтверждения. По ее словам, пробы больных COVID-19 с нетипичным течением заболевания отправлены на секвенирование в Ставропольский противочумный институт для определения варианта коронавируса.

У двух заболевших женщин из Ткуарчалского района Абхазии был диагностирован COVID-19, и они выехали на лечение в Грузию. Спустя какое-то время появилась информация, будто бы у них выявлен штамм «Омикрон». Но, по словам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, эти данные не получили официального подтверждения:

«В Грузии официально не подтвердили, что у наших граждан выявили штамм «Омикрон». Когда я сделала запрос на официальном уровне через Всемирную организацию здравоохранения, мне такого подтверждения не дали и сказали: «Нет, у ваших граждан не «Омикрон»». В настоящий период времени в Абхазии сложная ситуация по коронавирусной инфекции, заболеваемость держится на цифрах 100-120 вновь выявленных пациентов в день. Появились данные, что болезнь протекает по какому-то иному типу, осложняется пациент на второй третий день, не так, как было ранее, и, естественно, в республике стали вестись разговоры о том, что у нас уже выявлен штамм «Омикрон», но данных таких пока нет. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба передала забранный биоматериал для исследования в Ставропольский противочумный институт».

Людмила Скорик сообщила, что в Абхазии полтора месяца работали сотрудники Ставропольского противочумного института, которые мониторили эпидемиологическую ситуацию. Буквально на днях они уехали и увезли пробы граждан Абхазии, чтобы проверить, какой штамм у них выявлен. Результаты будут известны примерно через десять-двенадцать дней.

По данным специалистов, у 85% заболевших COVID-19 в Абхазии выявлялся штамм «Дельта», остальные 15% приходились на иные известные штаммы, которые не вызывали тяжелых последствий. Определять штамм «Дельта» позволяли тест-системы, которые поступали в Абхазию по линии Всемирной организации здравоохранения.

По словам Людмилы Скорик, ВОЗ планирует привезти в Абхазию тесты, которые позволят диагностировать штамм «Омикрон», а пока на секвенирование отправлены пробы тех, у кого была отличная от обычной симптоматика:

«После вчерашней беседы с представителем ВОЗ стало понятно, что планируется поставка в республику тест-систем, которые выявляют штамм «Омикрон». Так что мы сможем прямо здесь, на месте исследовать наши пробы и подтверждать, есть у нас такие заболевшие или нет. Но это будет только после новогодних праздников, когда будет очередная поставка гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения. Пока что мы пользуемся услугами и диагностикой Ставропольского противочумного института. Семь проб биоматериала забрали у тех, у кого заболевание протекало не по тому типу, который ранее выявлялся в республике. Таких больных с новой симптоматикой у нас уже, естественно, больше. Мы отобрали пробы из разных районов и отправили на секвенирование в Ставрополь».

На просьбу оценить ситуацию по заболеваемости и сказать, идет ли она в рост или падает, может быть, Абхазия вышла на плато, Людмила Скорик ответила, что ситуация напоминает качели:

«Наше население почему-то считает, что выявляемость сто человек в день – это нормально. Но это очень плохо, и в любой момент может быть взрыв. И вот вчерашние, например, события (митинг) не способствовали моему успокоению, потому что люди тесно общались, не соблюдая никаких противоэпидемиологических мер. Мы просто как на качелях: как только мы проводим очередное мероприятие, свадьбу, например, у нас начинается рост инфекции. Каждый понедельник после выходных идет рост, каждую пятницу – снижение числа заболевших. От 170-140 до 100-120 человек в день, вот в этих пределах. И мы не можем перепрыгнуть этот барьер, чтобы достигнуть тех цифр, которые были в декабре 2020 года. Мы тогда объявили очень строгий локдаун и сразу спустились до 20-15 заболевших человек в день».

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, 21 декабря тестирование было проведено у 511 человек, COVID-19 подтвержден у 109 из них. В лечебные учреждения госпитализированы 192 человека больных коронавирусной инфекцией, 64 из них в тяжелом состоянии. Всего за время пандемии выявлено 37 147 больных, летальных случаев – 551.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия