Людмила Скорик: «Мы еще не знаем, что нам принесет омикрон»

7 декабря в рамках Женевских дискуссий состоялась встреча ее участников с представителем Всемирной организации здравоохранения, на которой обсуждались меры по противодействию коронавирусной инфекции. С абхазской стороны в ней принимала участие главный санитарный врач республики Людмила Скорик. В интервью «Эху Кавказа» она поделилась впечатлениями от этой встречи.

– Людмила Вильбертовна, расскажите, пожалуйста, что за встреча была с представителем Всемирной организации здравоохранения, в которой вы принимали участие?

– Всемирной организацией здравоохранения впервые была предложена встреча медицинских экспертов в рамках Женевских дискуссий, которые ведутся при трехстороннем участии. Вообще, на Женевских дискуссиях встречаются Южная Осетия, Абхазия и Грузия. Мы обсуждали, как поставить инфекции заслон, чтобы не было возможности любым штаммам быстро перемещаться через границу.

– Что нового вы почерпнули для себя? Может быть, получили какую-то неожиданную для вас информацию?

– Я не получила информацию о каких-то новых моментах, мною была подготовлена информация о том, что происходит при пандемии в Республике Абхазия, со стороны грузинской делегации сотрудники Управления по надзору за заболеваемостью доложили о том, что у них, конечно, ситуация тяжелее. По территории Грузии распространяется вирус «дельта» практически как у нас. На то время, когда мы встречались, у них штамма «омикрон» не было выявлено, он выявлен буквально недавно, первые случаи зарегистрированы. На тот период времени новых данных по этому штамму не было, и Всемирная организация здравоохранения сообщала, что пока нет подтвержденных научных данных о том, какую опасность представляет для человечества этот новый штамм, пока об этом говорить рано.

– Кто из представителей ВОЗ участвовал в этой встрече?

– Модератором от Всемирной организации здравоохранения был Сильвио Доменте, он неоднократно бывал у нас в Абхазии, они оказывали нам содействие в медицинской помощи, оборудовании, средствах индивидуальной защиты, привозили нам тест-системы.

– Давал ли представитель ВОЗ вам информацию о вакцинации и рекомендации: должна быть вакцинация обязательной или добровольной?

Абхазия тоже имеет электронную базу вакцинированных от коронавирусной инфекции, я презентовала свой QR-код и ставила вопрос о признании его, в том числе, и на европейском уровне

– Встреча была организована по нашему плану, эксперты говорили о наболевших вопросах, представитель ВОЗ был всего лишь модератором этого совещания, никаких наставлений по нашей работе они не давали. Был доклад Сильвио Доменто, и он рассказал о том, каким образом ставится заслон этому заболеванию в Европе. То есть как организуется работа по отслеживанию выявленных больных, как ведется учет, что выдается человеку после проведенной вакцинации и каким образом работает сертификат о вакцинации на европейской территории. Абхазия тоже имеет электронную базу вакцинированных от коронавирусной инфекции, я презентовала свой QR-код и ставила вопрос о признании его, в том числе, и на европейском уровне.

– Что вам на это ответили?

– Что это вполне реально. Мой сертификат был востребован, я заходила в общественные места, там, где требовался QR-код, на телефоне он был у меня только на русском языке, поэтому я показывала тот QR-код, который у меня был на бумажном носителе, и он вполне реально принимался в Европе.

– Была ли речь о признании «Спутника» со стороны ВОЗ?

– Я этот вопрос задавала не в рамках наших совещаний, а отдельно представителю ВОЗ, который отвечает за регламент принятия вакцин. И мне ответили, что, да, этот вопрос стоит в повестке дня, скорее всего, в январе 2022 года вакцина «Спутник V» может быть зарегистрирована и признана Всемирной организацией здравоохранения. Во всяком случае, все данные, которые требовала ВОЗ, уже представлены Российской Федерацией, и нет сейчас никаких препятствий для ее признания.

– После этой встречи возникла ли необходимость что-то скорректировать в тех мероприятиях, которые вы проводите в Абхазии?

Мы должны активизировать работу по вакцинации. Только так мы защитим себя от тяжелых форм заболевания и штаммов, которые у нас циркулируют

– Я просто взяла себе на учет, что без вакцинации 70% нашего населения мы будем продолжать регистрировать новых больных и терять наших близких. Я для себя определила одну единственную стратегию: мы должны активизировать работу по вакцинации. Только так мы защитим себя от тяжелых форм заболевания и штаммов, которые у нас циркулируют. Мы еще не знаем, что нам принесет «омикрон». Я убедилась, что проблемы везде одинаковые. Я узнала из первых уст о том, что делается на территории сопредельной Грузии, у них точно такая же сложная обстановка, вроде бы меры они принимают очень масштабные, но из-за того, что страдает вакцинопрофилактика, они точно так же уходят в пике по коронавирусной инфекции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия