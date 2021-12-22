Михаил Саакашвили сделал свою голодовку массовой

Михаил Саакашвили и «Нацдвижение» бросают новый вызов грузинским властям. Около 200 сторонников третьего президента начали голодовку с требованием его освобождения. В «Грузинской мечте» новую стратегию оппонентов встретили с иронией, заключив, что Саакашвили с помощью своих сторонников шантажирует президента Саломе Зурабишвили, чтобы та помиловала его. Решение «Нацдвижения» не одобряют в остальной части оппозиции и Народный защитник.

Всех, кто начал голодовку, требуя освобождения Михаила Саакашвили, он сравнивает с самоотверженными историческими героями Грузии и считает их последователями. А таких, по сведению Михаила Саакашвили, много: «как я узнал, сотни новых людей присоединяются к массовой голодовке по всей Грузии», – пишет он на своей странице Facebook.

В самом офисе «Нацдвижения» «новых людей» пока насчитали около двух сотен. Они расположились в десяти палатках, разбитых у входа в партийный офис.

«Михаил Саакашвили призывает их беречь себя и принимать пищевые добавки», – передал пожелания третьего президента депутат «Нацдвижения» Коба Накопия вечером после встречи с ним в горийском военном госпитале.

О начале массовой голодовки с требованием освобождения Михаила Саакашвили лидер «Нацдвижения» Ника Мелия заявил вчера, 21 декабря, завершая акцию солидарности, приуроченной ко дню рождению третьего президента в Тбилиси.

А сегодня Ника Мелия ответил тем, кого очень сильно раззадорило то, что десятки участников акции направились в партийный офис, чтобы начать голодовку:

«Таких массовых протестных голодовок и акций, в которые будут вовлечены сотни людей в тяжелейших условиях, в стране не было с 1988 года. И если кто-то из власти, как и ожидалось, стебется над этим процессом, они за считанные дни поймут, что их насмешки были неуместны. Сегодня, когда они видят, что множество патриотов прибегают к крайней форме протеста, не думайте, что власти не понимают, что за этим последует позитивный результат».

«Мы не смеемся над этими людьми, – пояснил в ответ председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. – У нас есть неопровержимая информация о том, что эти люди голодают из-за шантажа их вождя. Никто ни над кем не стебется, но сам факт того, что 200 человек, или сколько их там, голодают из-за шантажа вождя – трагикомичное событие».

За минувшие сутки представители «Грузинской мечты» и ее сторонники успели сравнить Михаила Саакашвили с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который когда-то на 11 дней запретил своим гражданам смеяться. Зубоскалили оппоненты «Нацдвижения» и о том, что Саакашвили сам в госпитале «говяжий паштет уплетает в комфорте», а пришедших на его день рождения людей заставляет голодать. Бывший спикер парламента Арчил Талаквадзе решил основательно разочаровать сторонников Саакашвили:

«Когда ты сам в госпитале, получаешь лучшее медицинское обслуживание, обеспечен всеми условиями и при этом зимой, в условиях пандемии, призываешь своих сторонников к голодовке, – это эгоизм, а не лидерство. И мы всегда знали, что Саакашвили такого типа руководитель».

Насмешки над голодающими в остальной оппозиции посчитали неэтичным и аморальным, но и выбранную стратегию «Нацдвижения» не одобрили, посчитав ее неэффективной и неразумной.

Под вечер и президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила ультимативный тон «Нацдвижения», дав понять, что, хотя и инициировала процесс общенационального примирения, не следует ожидать от нее помилования третьего президента, к чему неоднократно ее призывали сторонники Саакашвили.

«Можно было найти и другой путь политической борьбы», – заявила и Народный защитник Нино Ломджария:

«Ни при каких условиях я не могу одобрить голодовку, это очень плохо влияет на здоровье человека. Но это индивидуальное, в этом случае, политическое решение человека. Как Народный защитник, я искренне желаю, чтобы политический процесс был в парламенте. Думаю, там у оппозиции достаточно голосов, чтобы в парламенте был живой процесс и оппозиция могла бы создавать проблемы властям с использованием парламентских механизмов».

Народный защитник Нино Ломджария добавила, что это ее личное мнение, и, конечно же, каждая политическая партия сама выбирает стратегию политической борьбы. Последнюю, впрочем, выбранную «Нацдвижением», многие считают заведомо проигрышной.