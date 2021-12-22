Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о некоторых нюансах соглашения о двойном гражданстве между Южной Осетией и Россией. Основная цель договора – упростить процедуру получения российских паспортов определенной категорией жителей республики, урегулировать правовой статус лиц, имеющих одновременно российское и югоосетинское гражданство, в том числе в области социального обеспечения, исполнения воинской обязанности, гражданской принадлежности детей. На вопросы газеты ответил заведующий консульским отделом посольства России в РЮО Сергей Алексеев. По его словам, соглашение подписали, ратифицировали, но еще будут меняться внутренние документы ведомств. «После указа президента будет меняться регламент МВД, если это коснется Пенсионного фонда, то и там будут внутренние документы меняться, то же самое – в сфере образования, и в регламенте МИД РФ будут соответствующие приказы и изменения, если вопрос коснется МИД. На это потребуется время», - сказал он. Жителей Южной Осетии больше всего волнует упрощенная система получения гражданства. Сергеев объяснил детали процедуры. До сих пор большинство югоосетинских граждан подпадали под 14-ю статью закона РФ «О гражданстве». Однако часть людей под эту статью не подпадает, и, как отметил представитель посольства, «их будут подтягивать под эту 14-ю статью. Но механизма всей процедуры пока нет, мы ждем указа президента России».

Газета «Южная Осетия» попросила прокомментировать югоосетинских экспертов политические процессы в Грузии, а именно, «интервью лидера новой партии в Грузии «Консервативное движение» Зураба Махарадзе, в котором грузинский политик выдвинул предложение России: в обмен на Абхазию и Южную Осетию не вступать в НАТО». Начальник Информационно-аналитического управления при администрации президента РЮО Юрий Вазагов сказал изданию, что «торговля внешнеполитической ориентацией своего государства и прочими услугами сомнительной ценности для грузинской политической элиты давно стала устойчивой традицией, имеющей многовековой характер. Подобное положение вещей в грузинском политикуме является прямым доказательством полного отсутствия понимания реальных национальных интересов». Он напомнил, что Грузия два раза объявляла о своей независимости в течение XX века, и оба раза развязала войны с соседними странами. По словам Вазагова, судя по заявлению Махарадзе, в Грузии никак не хотят понять, что причина перманентных проблем с безопасностью заключается в агрессивном национализме и стремлении подчинить соседние народы. «К тому же следует понимать реальные причины появления на политической сцене Грузии таких деятелей, как Махарадзе с его «Консервативным движением», «Альянса патриотов» и других якобы пророссийских партий. Все они являются частью той игры с Западом и Россией, которую затеял нынешний грузинский режим во главе с Бидзиной Иванишвили для сохранения своей власти. В реальности же они не обладают каким-либо существенным влиянием в грузинском обществе», – цитирует Вазагова «Южная Осетия».

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Блогер Алан Парстаев комментирует инцидент с участием вице-спикера парламента РЮО Петра Гассиева и преподавателя ЮОГУ Сослана Плиева. На прошлой неделе между ними произошел спор в кафе в центре города. Гассиев обвинил Плиева в том, что он якобы постил в социальных сетях информацию, содержащую клевету. В ходе потасовки, по словам свидетелей, Гассиев ударил Плиева, а тот в ответ достал пистолет, но стрелять не стал. «С одной стороны, как мы уже сказали, это депутат, парламентарий по определению должен уметь делать «парле», то есть говорить, даже когда хочется бить. А он взял и ударил, применил кулак вместо слова. Ну и второй тоже хорош. Не просто лектор, а еще и Директор центра социально-политических исследований Югоосетинского государственного университета», – пишет Парастаев, и обращает внимание, что эти люди являются примером для молодежи. «Удивительно, что у нас все-таки мало случаев драк и огнестрелов. Мудрая у нас молодежь, что ни говори, и что не твори наши политики с политологами», – заключает блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия