Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель ответил грузинской оппозиции

Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «разделяет озабоченность грузинской оппозиции по поводу «застопорившихся» избирательных и судебных реформ, которые затрагивают суть Соглашение об ассоциации ЕС с Грузией». Об этом говорится в письме, направленном высокопоставленным представителем ЕС лидерам грузинской оппозиции.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», документ является ответом на письмо оппозиции, направленное 9 декабря президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, Европейскому комиссару по вопросам соседства и расширения Оливеру Вархели и Жозепу Боррелю, в котором они выразили озабоченность политическим развитием страны и решением правящей партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения от 19 апреля при посредничестве ЕС, которое предусматривало проведение масштабных избирательной и судебной реформ.

Боррель заявил, что «инклюзивные реформы остаются лучшим шансом на ощутимый прогресс» для построения демократии и устойчивости в Грузии и «прекращения разрушительной поляризации, которая в настоящее время затрагивает грузинскую политическую систему».

Он также подчеркнул важность сотрудничества между правительством и оппозицией в целях деэскалации и реализации «конструктивной программы реформ».

«Особое внимание следует уделить сфере правосудия и демократическим реформам. В то же время основная ответственность лежит на правительстве», – сказано в ответном письме Борреля.

В письме подчеркивается, что ЕС будет продолжать выступать за амбициозные реформы на основании Соглашения о взаимопонимании между ЕС и Грузией, которое включает Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA) с ЕС, подписанную в 2014 году.

Письмо грузинской оппозиции высшим должностным лицам ЕС было направлено в предверии саммита Восточного партнерства (ВП), состоявшегося 15 декабря в Брюсселе, где была признана инициатива ассоциированной тройки, объединяющей Грузию, Украину и Молдову, «для расширения сотрудничества с ЕС».

Боррель подчеркнул, что те страны, которые по-прежнему привержены реформам, выиграют от сотрудничества с ЕС, отметив, что это также было посланием саммита Восточного партнерства.