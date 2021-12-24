Бюджет работает на чиновников, народ подождет?

Новоизбранный мэр и председатель сакребуло города Гори будут получать зарплату, увеличенную почти в два раза. Местная оппозиция отказалась участвовать в сегодняшнем процессе утверждения городского бюджета на 2022 год, заявляя, что внесенные в него изменения рассчитаны лишь на рост благосостояния высокопоставленных чиновников. Такие же жалобы слышны и от жителей других городов.

Сотрудников мэрии города Кутаиси с утра встречал гражданский активист Залико Кухианидзе. Он организовал акцию одного человека, разложив мешки с символом доллара у входа в здание муниципалитета. В этих мешках городской бюджет на четыре года, говорит активист. Он предлагает мэру Кутаиси Сосо Хахалеишвили сразу присвоить все эти деньги, уйти с поста и позволить жителям Кутаиси самим решать судьбу города в ближайшие годы. Таким образом Залико Кухианидзе выразил протест уже принятому решению большинства городского собрания, а конкретнее, представителям «Грузинской мечты», утвердить бюджет на 2022 год, рассчитанный, по его словам, лишь на рост благосостояния и комфорт чиновников:

«53 миллиона (лари) тратится на зарплаты, горючее и обслуживание, то есть на мебель и канцелярию. А четыре миллиона они выделили для социально-незащищенных. Еще раз объясню: из 89 миллионов, выделенных на бюджет Кутаиси, 53 миллиона остаются в здании мэрии, а 36 миллионов тратятся на транспорт, инфраструктурные проекты, социально незащищенных, молодежь, спорт и культуру. Люди, это катастрофа!»

Недовольство главным финансовым документом города сегодня выразила и оппозиция Гори. Большинство сакребуло, которое также представляют члены партии власти, сегодня проголосовало за утверждение бюджета на 2022-й. Негодование оппозиции вызывает тот факт, что большая часть 54 миллионов лари, выделенных на развитие города в будущем году, осядет в карманах чиновников. Зарплаты людей, занимающих высокие должности в мэрии и сакребуло, увеличены приблизительно на 100%, говорит член сакребуло от партии экс-премьера Георгия Гахаря «За Грузию» Мамука Паниашвили. К примеру, до сих пор оклад мэра составлял 3200 лари, сейчас же он будет получать 5500, а председатель сакребуло 5000 лари вместо 3200.

«Мы не поддержим этот бюджет, поскольку это не бюджет, за который голосовало население горийского муниципалитета во время выборов в органы местного самоуправления. Этот бюджет был написан в кабинете одного человека. Мэрия представила документ, в котором не было учтено ни одно замечание. На 50% растут зарплаты как председателя городского собрания, так и мэра и людей, занимающих высокие посты», – сказал еще до начала заседания Паниашвили.

В знак протеста в сегодняшней работе городского собрания отказались принимать участие депутаты сакребуло от «Национального движения». Журналистам одна из них – Анна Балиашвили – сказала:

«Представленный бюджет не предусматривает интересы горийцев. Все новое, что мы увидели на страницах главного финансового документа, – это повышенная зарплата чиновников. А здесь решающие голоса не принадлежат ни одной оппозиционной партии».

В партии власти ничего удивительного в этом не видят. Высокопоставленные чиновники должны получать соответствующую зарплату, ограничиваются короткими комментариями представители большинства. Что же касается протеста оппозиции, то он не способствует налаживанию работы сакребуло, говорит председатель местного городского собрания от «Грузинской мечты» Давид Размадзе:

«Мы обязательно должны были принять главный финансовый документ, поскольку этого ждет наше население, ждет, когда мы начнем осуществлять конкретные действия, определенные в этом бюджете. У меня большая просьба к моим оппонентам – поучаствовать в работе. Их перформансы – очень простое дело. Я думаю, что все это очень скоро должно уйти в прошлое».

В неправительственном секторе тем временем считают, что подобные отговорки просто неприемлемы. Тем более в условиях пандемии, говорит представитель НПО «Институт развития свободы информации» (IDFI) Гога Тушурашвили:

«Анализ (городских бюджетов с 2019-го по 2021-й) показал, что в общем бюджеты муниципалитетов были меньше ориентированы на нужды, появившиеся с началом пандемии. С 2020 года значительно понизились расходы на социальное обеспечение, но повысились различные бюрократические траты. Как видно, эта тенденция продолжится и в 2022 году. Много вопросов и недовольства вызывает утверждение этих бюджетов. Конечно, это очень плохо, когда в условиях пандемии растут лишь бюрократические траты».

У оппозиции города Сенаки тоже есть претензии к представителям партии власти. Сегодня они не явились на заседание городского собрания. Их оппоненты, представляющие большинство в сакребуло (в местном городском собрании 23 члена: 16 – от «Грузинской мечты», 14 – от «Национального движения» и четыре – от партии «За Грузию»), планировали поставить на повестку дня вопрос об избрании председателя, говорит депутат от «Национального движения» Лаша Кучава:

«Единственная причина этому – у «Грузинской мечты» нет большинства в городском собрании Сенаки. Вот они и используют все возможности для того, чтобы усложнить работу этого сакребуло. Заседание отложено до вторника, у оппозиции достаточно людей, чтобы в этот день его провести, избрать правление, тогда и городское собрание заработает, это обязательно. «Грузинской мечте» придется с этим смириться, хочет она того или нет».

Кстати, вчера Чхороцку стал первым муниципалитетом в стране, где председателем местного сакребуло был избран представитель оппозиционной партии «За Грузию» Шота Цурцумия. В правящей партии критически отнеслись к этому факту, депутат парламента от большинства Созар Субари назвал это «официальным формированием коалиции партий «За Грузию» и «Национальное движение».