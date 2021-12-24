В Тбилиси сегодня опечатали популярные ночные клубы. Представители грузинского клубного бизнеса обвиняют власти в целенаправленном уничтожении их деятельности: из-за ковид-регуляций их работа ограничена уже почти два года. Какова позиция межведомственного координационного совета по этому вопросу и прослеживается ли некая предвзятость в решениях властей?

«Восемь тысяч человек вы на два года оставили без работы, знаешь ты об этом? В клубе «Омикрон» передается, а на концерте Пирцхалава – нет?» – спрашивал у представителя трудовой инспекции один из участников стихийной акции, начавшейся после того, как вечером представители службы начали один за другим опечатывать крупные клубы столицы.

Возмущение представителей клубной сферы зрело давно. На сегодняшний день эта сфера единственная, которая находится под полным запретом ковид-регуляций. По словам Тато Гетия, одного из основателей клуба Bassiani, между представителями клубного сообщества и властью была договоренность, что с 17 декабря они смогут вернуться к работе:

«У нас есть и документы, и скрины (переписок), что с 17-го нам должны были дать право открыться. Т.е. мы потратили огромные деньги, чтобы соответствовать правилам, которые, например, касаются вентиляционной системы и прочего, разработали свои внутренние правила, а сегодня нас опечатали. Никакой логики в этом нет. Это просто целенаправленное разрушение этой сферы. Пусть тогда прямо скажут, что нам надо уехать из страны. Мы два года закрыты, при этом платим аренду и т.д. И в свое время, (когда пандемия только началась), мы первыми закрылись, по своей инициативе, когда еще никаких распоряжений не было».

О том, что межведомственный координационный совет принял решение не снимать ограничения, касающиеся клубов, 22 декабря заявил глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе. По его словам, это связано с угрозой распространения нового штамма.

Представители клубной сферы считают себя обманутыми: они полагают, что избирательный подход, к которому прибегла власть, нельзя объяснить ничем иным, как намеренным желанием разрушить сферу.

«В то же время они сами проводят многочисленные акции, концерты, на которых еще и из бюджета платят певцам-антиваксерам по 15 тысяч лари», – говорит совладелец клуба Bassiani Тато Гетия.

Певца Ираклия Пирцхалава сегодня на стихийной акции упоминали не раз и неспроста. Он открыто высказывается против внедрения системы «зеленых паспортов» и не раз был участником акций, проводимых антипрививочниками. По информации неправительственной организации «Детектор растрат», на новогодние мероприятия, которые проходят на центральной площади Батуми с 20 по 31 декабря, из бюджета выделено в общей сложности 328 035 лари. В концертах примет участие 39 музыкантов, и самый большой гонорар – 14 100 лари – получит именно Ираклий Пирцхалава.

Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию «Лело», полагает, что подобный подход рождает чувство несправедливости. Если клубам обещали дать возможность вернуться к работе при соблюдении ряда правил, – следовало сдержать обещание, говорит он. Или, по крайней мере, учитывая, что эпидемиологическая ситуация действительно непростая, отказаться от проведения новогодних мероприятий, как это сделали в ряде других стран.

«Основной целью правительства должно быть создание чувства справедливости в стране. Это основная задача, чтобы человек не боялся завтрашнего дня, что с ним несправедливо поступят. А когда мэр города устраивает грандиозный концерт под Новый год… Поверьте, он никому не нужен. Во всех нормальных городах мира (их отменили), даже фейерверки запретили в Париже. А мы проводим концерты, хотя у нас количество вакцинированных в три раза меньше, чем в нормальных странах», – говорит Вато Сургуладзе.

Проведение новогодних мероприятий, по его словам, помимо того, что они могут усугубить эпидемиологическую ситуацию, создает ложное чувство безопасности в обществе:

«Устраиваем огромные концерты – значит, в стране все хорошо, нет никакой опасности, и люди, само собой, опять-таки отказываются вакцинироваться, зачем вакцинироваться, когда такие концерты устраиваем?»

За минувшие сутки в стране ковидом заболели еще до двух тысяч человек. 78 пациентов скончались.