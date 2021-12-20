«Омикрон» пришел в Грузию

В Грузии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса – «Омикроном Эпидемиологи полагают, что скоро он полностью вытеснит доминирующий в настоящее время штамм «Дельта».

«Омикрон» выявили у двух граждан Грузии. Оба «привезли» новый штамм домой из-за границы. У одного вирус выявили после поездки в Дубай, у другого – из США. Как говорит глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, в настоящее время они изучают контакты инфицированных:

«Мы изучали около 10 случаев (возможного заражения «Омикроном»). Большинство из них, как показали и специфические ПЦР-тесты, и секвенирование, были (штаммами) «Дельта» и «Дельта+». В двух случаях подтвердился «Омикрон». Ведется изучение их 26 контактов. Оба человека, инфицированные «Омикроном», находятся в изоляции, у себя дома. Болезнь протекает легко».

По словам Амирана Гамкрелидзе, он не ожидает резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, во всяком случае, до Нового года. Уже после него, в течение двух месяцев «Омикрон», предположительно, вытеснит «Дельту», прогнозируют в Центре по контролю заболеваний. И если новый штамм будет распространяться с той скоростью, с которой ожидается, – это станет серьезной нагрузкой для сектора здравоохранения.

В самом министерстве – а пока так и не известно, кто с января сменит его действующую главу Екатерину Тикарадзе, – заверяют, что к «Омикрону» готовы.

«Было ожидаемым, что новый штамм должен был быть зафиксирован (в Грузии), соответственно, система здравоохранения подготовилась к этому вызову. Кто будет назначен на пост министра – должен решить премьер. Я уверена, что те приоритеты и цели, которые были поставлены госпожой Экой и вместе с ней, – останутся приоритетными», – сказала замминистра Тамар Баркалая.

Согласно предварительным данным, по большей части «Омикрон» переносится пациентами легче, чем предыдущие штаммы. Однако, если брать во внимание возможный масштаб его распространения, не исключено, что процент людей, нуждающихся в госпитализации, окажется слишком высоким для страны, заявил сегодня журналистам аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов:

«В случае распространения «Омикрона» в Грузии активное число случаев может возрасти до 100 тысяч (для сравнения: на сегодняшний день их число составляет 34 238). Это же означает, что даже в условиях меньшей необходимости в госпитализации она может понадобиться приблизительно 10 тысячам человек. А для нашей страны управлять этим практически невозможно. Маска – это незаменимый сдерживающий (способ защиты) от любого штамма и варианта. И процент ношения масок в стране, который сейчас составляет около 30%, необходимо поднять по меньшей мере до 80-90%. Разумеется, все, кто могут, должны сделать прививку завтра же, а те, кому уже полагается, – вакцинироваться бустером».

В Национальном центре по контролю заболеваемости разработали ряд рекомендаций в связи с угрозой массового распространения нового штамма. Они будут представлены межведомственному координационному совету по борьбе с пандемией завтра. По словам Амирана Гамкрелидзе, одна из рекомендаций касается продвижения бустерных доз. Возможно, бустер станет обязательным для граждан, которые уже привились первыми двумя дозами вакцины. Не исключено, что может быть сокращен и интервал, предусмотренный в настоящее время. Пока привитые китайскими вакцинами получить бустер могут через три месяца, а вакцинированные Pfizer и AstraZeneca – через пять.

Ряд рекомендаций Национального центра касается также «зеленых паспортов». Возможно, их предъявление станет обязательным и в общественном транспорте.

В настоящее время ковид-статус граждан проверяют в развлекательных объектах и объектах питания.