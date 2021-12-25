Западные страны осудили присутствие «вагнеровцев» в Мали

Франция, Германия и еще более десяти европейских стран и Канада осудили размещение наемников российской частной военной компании Вагнера в Мали.

В совместном заявлении представители Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Канады подчеркивают, что власти Мали с 2012 года борются с джихадистами, которые убили тысячи людей и вынудили миллионы покинуть регион.

Присутствие наемников в Мали «способно лишь еще больше ухудшить обстановку в Западной Африке, привести к усугублению ситуации с правами человека и помешать международному сообществу защитить мирных жителей и поддержать малийские вооруженные силы», - говорится в совместном заявлении.

Западные страны выразили сожаление, что малийские власти решили использовать скудные государственные средства для оплаты иностранных наемников. Авторы заявление предупреждают, что размещение наемников из «группы Вагнера» может нанести ущерб соглашению о примирении в охваченной конфликтом стране.

Источники агентства Рейтер, ответственные за мониторинг ситуации в Западной Африке, утверждали, что в Мали присутствуют не менее тысячи наемников из «группы Вагнера».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил в сентябре, что частная российская компания «на законной основе» действует в Мали, добавив, что российские власти не имеют к этому никакого отношения.