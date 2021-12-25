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Саломе Зурабишвили привилась бустерной дозой вакцины Pfizer
Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили привилась бустерной дозой вакцины Pfizer.
Президент сделала третью дозу после двух доз антикоронавирусной вакцины производства компании Astrazeneca.
Информацию распространяет администрация президента Грузии.
Другие новости дня
Хазарадзе об отставке спикера парламента: О какой стабильности может идти речь?
Лидер оппозиционной парламентской партии «Лело» Мамука Хазарадзе прокомментировал отставку с поста председателя парламента Грузии Кахи Кучава, пишет агентство «Новости-Грузия».
В социальной сети Хазарадзе подверг критике политику правящей партии «Грузинская мечта»:
«За девять лет сменилось пять премьеров, пять председателей парламента… О какой стабильности может идти речь, о каких международных отношениях, о каких экономических программах, инвестициях и рабочих местах? По какому признаку их назначают, из-за чего увольняют? Где программа, где отчет? Где ответственность? Ничего подобного нет!
Так происходит только в тех странах, где забыли вкус свободы, в которых голоса на выборах продаются, в которых не существует справедливого суда, в которых гражданское общество молчит, где практически все институты власти похищены одним человеком…
Борьба продолжается! Борьба для того, чтобы покончить с этим маразмом и начать строить настоящее грузинское демократическое государство», - пишет Мамука Хазарадзе.
- Каха Кучава, занимавший пост председателя парламента с 27 апреля текущего года, подал в отставку. Он говорит, что остается членом правящей команды и будет работать над «очень важным проектом», детали которого станут известны в будущем году.
- Правящая партия «Грузинская мечта» представит на пост спикера парламента председателя комитета образования и науки Шалву Папуашвили.
Тбилисский клуб BASSIANI оштрафован на 10 тысяч лари
Инспекция труда оштрафовала на 10 тысяч лари (около 3 тысяч долларов) известнейший в Европе тбилисский клуб BASSIANI из-за намерения провести мероприятие в обход установленного властями ковид-регуляций. Однако руководство клуба отказалось получать квитанцию о штрафе, а собравшиеся минувшим вечером возле BASSIANI несколько сотен человек не допустили туда сотрудников Инспекции труда, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Мероприятия в вечер пятницы были запланированы не только в BASSIANI, но и в других ночных клубах Тбилиси, однако за несколько часов до открытия стало известно, что Инспекция труда намерена опечатать клубы, которые нарушат запрет на проведение вечеринок.
После обсуждения этой новости в социальных сетях была организована акция протеста против такого отношения к клубам, которые соблюдают все установленные ковид-регуляции, однако им уже два года не разрешают принимать посетителей. На акции возле BASSIANI было шумно - протестующие интересовались, почему Инспекция труда не штрафует участников и организаторов массовых государственных мероприятий, которые на Новый год проводятся в Тбилиси во всех регионах Грузии.
Между тем стало известно, что Инспекция труда также потребовала от клуба BASSIANI «в разумные сроки» убрать с территории аппаратуру и технику. Предполагается, что после этого помещение, которое находится на территории стадиона «Тбилиси Арена» будет опечатано.
Сегодня же стало известно, что еще один крупный тбилисский клуб - MTKVARZE, 24 декабря был опечатан Инспекцией труда в отсутствие собственников.
- Начиная с 17 декабря Ассоциация клубов Грузии ведет переговоры с Инспекцией труда и Минздравом для получения разрешения на проведение мероприятий. Сначала в этих переговорах наметился прогресс: владельцы клубов заверили, что будут соблюдать все установленные регуляции, посетителей должны были впускать только на 50% имеющихся мест и только при наличии сертификата о вакцинации.
- Кроме того, после встречи 18 декабря с Инспекцией труда представители ночных клубов приняли решение перенести на неделю мероприятия, запланированные на 18 декабря, назвав это «последним компромиссом».
- 19 декабря Инспекция труда пообещала, что решение об открытии ночных клубов будет принято после оценки возможных рисков, включая возможность распространения штамма «омикрон». Однако 22 декабря начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе объявил, что совет не принимал решения об открытии клубов и проведение клубных мероприятий по-прежнему запрещено.
- 23 декабря представители тбилисской электронной музыки и клубной сцены выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что «для предотвращения физического уничтожения» намерены продолжать работу «с использованием механизма минимального распространения коронавируса». Вместе с тем владельцы клубов также пожаловались на то, что правительство потребовало от арендодателей не допустить проведения мероприятий в сдаваемых ими клубам помещениях.
Папа Римский призвал не допустить конфликта на территории Украины
Папа Римский Франциск, выступая в Рождество с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi), призвал не допустить конфликта на территории Украины. Понтифик выразил надежду, что стороны смогут наладить контакты и будут открыта для диалога. Франциск также упомянул конфликты в Сирии, Йемене, Израиле, Афганистане, Мьянме и других странах.
Обычно в своей рождественской речи Папа касается актуальных мировых вопросов. Например, год назад Франциск призвал гарантировать всем людям доступ к вакцинам от COVID-19 и упомянул события в Донбассе и самопровозглашенном Нагорном Карабахе.
В этом году глава Римско-католической церкви вновь обратился к верующим с балкона собора Святого Петра в Ватикане. В прошлом году из-за пандемии обращение перенесли в зал Апостольского дворца.
25 декабря католики и протестанты, наряду с прихожанами ряда православных церквей, празднуют Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников – по григорианскому календарю. На богослужении в соборе Святого Петра Франциск обратил внимание верующих на умение видеть проявление бога не в грандиозных, а в малых вещах.
НАСА отправило в космос телескоп «Джеймс Уэбб»
Американское космическое агентство НАСА отправило в космос телескоп «Джеймс Уэбб». Запуск прошел с полигона Куру во французской Гвиане.
Аппарат будет исследовать космос в инфракрасном и оптическом диапазоне, что позволит узнать много нового об эволюции галактик. Кроме того, «Джеймс Уэбб» будет исследовать атмосферы далеких планет. Это поможет ученым понять, пригодны ли они для жизни.
На протяжении четырех недель телескоп будет двигаться к так называемой второй точке Лагранжа, которая находится в полутора миллионах километров от Земли. Затем в течение нескольких месяцев он будет проходить этапы калибровки приборов, а первые снимки получит примерно через полтора года после запуска.
Над созданием телескопа работали более 30 лет. Аппарат обошелся НАСА в 10 миллиардов долларов. Это в 20 раз выше расчетной стоимости. Назван телескоп в честь руководителя лунной программы «Аполлон». «Джеймс Уэбб» заменит своего предшественника телескоп «Хаббл». Новый аппарат должны были отправить в космос еще в 2007 году, но эти сроки неоднократно сдвигались.
После обвиняющих Путина в воровстве сообщений правительство Дагестана заявило о хакерской атаке
На сайтах госорганов Дагестана появились сообщения, обвиняющие президента России Владимира Путина в воровстве. Правительство республики заявило о DdoS-атаке на порталы органов исполнительной власти, сообщает Кавказ.Реалии.
Текст, в котором президента России обвиняют в воровстве, появился на сайте комитета по госзакупкам, министерства цифрового развития, Минприроды, Минцифры, Минтранса и других ведомств Дагестана, обратил внимание телеграм-канал «Спросите у Расула».
«Пока Путин и его прихвостни воюют с Западом, их дети там учатся», - говорится в сообщении.
«В настоящее время министерством цифрового развития Республики Дагестан проводятся технические работы по восстановлению функционирования сайтов. Работа ресурсов будет восстановлена в ближайшее время», - сообщило в официальном телеграм-канале правительство Дагестана.
DDoS-атака – хакерская атака, позволяющая заблокировать работу сайта для посетителей путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети. Хакеры искусственно создают лавинообразный рост запросов на сайт, увеличивая нагрузку и выводя его из строя.
Армения заинтересована в заключении мирного договора и начале переговоров по договору
Премьер-министр Никол Пашинян провел онлайн-пресс-конференцию на своей странице в Facebook.
«Меня обвиняют в том, что я сдал земли. На самом деле это безосновательное обвинение. Но есть легитимное обвинение: меня могут обвинить в том, что я не сдал земли, и это будет легитимным обвинением. Если кто-то скажет мне, что ты должен был понимать, что варианта нет, нужно просто сдать эти земли, территории, чтобы не было войны, это будет легитимное обвинение», - сказал премьер-министр Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции на своей странице в Facebook, которая также транслировалась на Общественном телевидении Армении, передает Радио Азатутюн.
«Армения заинтересована в заключении мирного соглашения и начале переговоров по соглашению, - заявил премьер. - Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку дня переговоров, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования. Мы заинтересованы в этом, мы не отказывались и не откажемся говорить на эту тему».
Премьер-министр Армении 28 декабря примет участие в саммите лидеров СНГ. На вопрос, встретится ли он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Пашинян ответил так: «На данный момент предложения об официальной двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана обязательно будут, потому что мы будем там с лидерами стран СНГ, и контакты будут, но мы на данный момент не получили официальное предложение о переговорах».
По словам премьера, во время беседы с президентом Азербайджана в Брюсселе с глазу на глаз, когда они на недолгое время остались одни в комнате переговоров, обсуждалось то же, что и перед и после этой беседы.
«Имело место продолжение того же разговора, мы продолжили обсуждение вопросов нашей повестки дня», - отметил он, касаясь краткой частной беседы между ним и Ильхамом Алиевым 14 декабря в Брюсселе, впервые после войны, которая состоялась в ходе трехсторонней встречи с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.
В ходе пресс-конференции Никол Пашинян рассказал о возможном создании новой международной дороги. «В моем и нашем восприятии, это не просто дорога, соединяющая западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, но и новый международный транзитный маршрут, в открытии которого заинтересована также Армения. Мы и раньше не исключали и не исключаем строительства новой дороги, которая, с нашей точки зрения, станет возможным путем международного сообщения».
На вопрос Радио Азатутюн, может ли он после встреч в Брюсселе заверить, что армянская сторона не согласится предоставить Азербайджану дорогу без таможенного контроля и взимания таможенной пошлины, Пашинян ответил положительно, напомнив, что перед встречей с президентом Азербайджана в Брюсселе он уже обозначил красные линии армянской стороны, что она не приемлет никакой коридорной логики.
«Наша принципиальная позиция в связи с автодорогами осталась прежней. В Брюсселе я и президент Азербайджана попытались обсудить подробности, попытались понять, в чем причина, что мы выражаем такие позиции, потому что публично звучащие позиции - это видимая часть айсберга. Но есть проблемы и причины, из-за которых мы выражаем ту или иную позицию. Когда мы стали вдаваться в детали, честно говоря, при обсуждении деталей я там тоже увидел возможность того, что мы можем прийти к определенным решениям, когда бы и наши позиции, и выдвинутые Азербайджаном чисто практические вопросы реально могли бы на самом деле быть решены», - сказал Никол Пашинян.
Он отметил, что по этой части у него нет никаких договоренностей с Ильхамом Алиевым.
Армения без предусловий вернула Азербайджану захваченных на днях армянскими военнослужащими азербайджанских нарушителей границы.
«Мы вернули их не взамен на что-то, потому что мы не хотим создавать впечатление, что мы, так сказать, торгуем людьми. Мы своей позицией продемонстрировали нашу полную приверженность международным нормам и правилам», - сказал в связи с этим Пашинян.
Касаясь темы армяно-турецких отношений, премьер-министр сначала не исключил, что если переговорный процесс будет успешным и процесс созреет, то может также состояться его встреча с лидером Турции.
Что касается специального представителя армянской стороны, вице-спикера Национального собрания Рубена Рубиняна, то он подчеркнул, что и образование, и пройденный политический путь, и уже достаточно тяжелый опыт последнего достаточны для этой миссии. Кроме того, он добавил, что в этом процессе будет сформирована команда дипломатического корпуса МИД.
К зональной парковке в Тбилиси собираются добавить новую систему оплаты
Согласно проекту поправок к Постановлению о плате за парковку транспортных средств в Тбилиси, к зональной парковке собираются добавить новую систему оплаты, пишет агентство «Новости-Грузия». В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.
Согласно постановлению, будет создана система парковочных абонементов, но это не заменит действующую систему оплаты парковки, которая устанавливает соответствующий тариф: 1 неделя - 4 лари; 6 месяцев - 25 лари, 1 год - 50 лари.
Граждане и компании смогут пользоваться как зональными, так и почасовыми парковочными местами при использовании нового тарифа:
- 1 день - 20 лари (в течение 24 часов с момента оплаты);
- 1 неделя - 100 лари (в течение 6 календарных дней с момента оплаты);
- 1 месяц - 300 лари (с момента оплаты до соответствующего числа следующего месяца);
- 6 месяцев - 500 лари (в течение 182 календарных дней с момента оплаты);
- 1 год - 800 лари (с момента выплаты до соответствующего календарного дня следующего года).
Ранее мэрия заявила о введении с 1 февраля новой системы оплаты проезда в общественном транспорте.
Христиане отметили Рождество по григорианскому календарю
В ночь с 24 на 25 декабря большинство западных христианских церквей отметили наступление Рождества по григорианскому календарю.
Самое торжественное богослужение состоялось в католическом соборе Святого Петра в Ватикане. Рождественскую мессу там отслужил лично Папа Римский Франциск. Как и в 2020 году, из-за пандемии коронавируса в канонический порядок праздника были внесены изменения, пишет «Голос Америки». Хотя в собор было допущено в 10 раз больше прихожан, чем в прошлом году – две тысячи вместо двухсот – это примерно в 10 раз меньше максимальной заполняемости базилики святого Петра, которая способна вместить до 20 тысяч верующих.
Учитывая физическое состояние 85-летнего понтифика, месса, которая обычно начинается ровно в полночь, была перенесена на 19:30.
В своем обращении к пастве Франциск обратил внимание на умение видеть проявление бога не в грандиозных, а в малых вещах. Неслучайно Иисус родился в бедной семье, в которой для него не оказалось даже колыбели и младенца положили в ясли, сказал Папа.
Все присутствующие в соборе, кроме понтифика, были масках. Источник Assocoated Press сообщили, что Франциск получил бустерную дозу прививки от коронавируса. А в самом Ватикане 23 декабря издан указ об обязательной вакцинации всех жителей и персонала Святого Престола.
Зеленский обсудил с представителями США ситуацию на границе и НАТО
Президент Украины переговорил по видеосвязи с группой сенаторов и конгрессменов из Демократической и Республиканской партий США. Владимир Зеленский в частности обсудил с ними обстановку в Донбассе и ситуацию с российскими военными на границе. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента.
Зеленский отметил важность привлечения Соединенных Штатов к урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Обсуждая интеграцию Киева с НАТО, Зеленский сказал, что ни одна третья страна не может иметь права голоса по этому вопросу. «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский также сообщил представителям США, что Киев не наблюдает отвод российских солдат от границы с Украиной.
В свою очередь Минобороны России объявило, что Южный военный округ возвращает 10 тысяч своих солдат с полевых занятий на полигонах, в том числе граничащих с Украиной и в аннексированном Крыму.
- США и страны Запада предполагают, что Россия готовит нападение на Украину. По данным американской разведки, вблизи границ с Украиной находится около 100 тысяч российских военнослужащих.
- Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины.
- Недавно Россия предложила проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО на восток и прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.
Югоосетинские депутаты утвердили программу поддержки малого бизнеса
На сессии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия депутаты утвердили программу поддержки бизнеса и закон «О бюджете Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства» на 2022 год. Одобрение парламентариев получили также план и прогноз соцэкономразвития республики на 2022 год.
Решением депутатов был утвержден общий объем доходов бюджета фонда в 2021 году, размер которого превысит 42 миллиона, расходы составят более 11 миллионов, сообщает информагентство «Рес».
«В проекте закона предусматривается получение доходов в виде прибыли от размещения средств Фонда на депозитах в кредитной организации, межбюджетного трансферта из государственного бюджета Республики», - отметил председатель комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Алан Техов.
Касаясь плана и прогноза соцэкономразвития, председатель комитета отметил, что они подготовлены на основе анализа внешних и внутренних факторов развития республики.
«Документы направлены на решение первоочередных задач, в числе которых создание условий для перехода к устойчивому развитию экономической и социальной сферы, снижение диспропорций в социальном развитии районов республики, создание предпосылок для прекращения оттока сельского населения с мест постоянного проживания», – сказал он.
На сессии обсуждался и ряд других вопросов. Часть депутатов в разделе «Разное» в очередной раз подняла вопрос обозначения де-факто границы, и в связи с этим недавнего выступления главы республики. Жаркие споры по данному вопросу перешли в личные обвинения.
МВД Грузии уничтожило изъятые за год наркотики
Министерство внутренних дел Грузии сообщило об уничтожении наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе следственных и процессуальных мероприятий, проводившихся в разное время в 2021 году по всей стране. По данным МВД, общая стоимость уничтоженных наркотических средства на т. н. черном рынке оценивается в более чем 37 миллионов лари (около 12 миллионов долларов).
В частности, было уничтожено:
- 23 кг и 759 граммов героина
- 12 127 таблеток «Субутекса»
- 9 кг кокаина
- 220 граммов МДМА
- 347 граммов метадона
- 1 тонна и 655 кг конопли
- 1 тонна и 15 кг марихуаны
- 1000 таблеток, содержащих МДМА
- 367 капсул / таблеток «Трамадола»
- 125 таблеток, содержащих метадон
- 896 граммов конопляной смолы
- 229 граммов Альфа-пирролидинопентиофенона
- 679 капсул «Прегабалина»
- 260 граммов нового психоактивного вещества
- 580 капсул «Псевдоэфедрин»
Как сообщает МВД, правоохранители уничтожили изъятые наркотики с соблюдением современных экологических норм в высокотемпературной печи. В процессе участвовали сотрудники не только министерства внутренних дел, но и Генпрокуратуры и Минздрава Грузии.
В соборе Святой Троицы прошло богослужение в честь 44-й годовщины интронизации Илии II
Прошло 44 года со дня интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, сообщает Общественный вещатель.
В соборе Святой Троицы прошла торжественная литургия, посвященная этой дате, которую провели члены Синода и представители духовенства. Сам патриарх сегодня на службе не присутствовал.
Как сообщили в пресс-службе Патриархии Грузии, из-за пандемии прием гостей в Патриархии не планируется.
Интронизация митрополита Цхум-Абхазети Илии Второго Католикосом-Патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в соборе Светицховели. Он вступил на патриарший престол в 44 года.
«ОВД-Инфо» сообщил о блокировке своего сайта Роскомнадзором
Правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан российскими властями «иноагентом») сообщил о блокировке своего сайта Роскомнадзором. Решение принял Луховицкий районный суд Москвы.
По словам участников проекта, 13 декабря они получили письмо без адресата с требованием уже на следующий день посетить в Луховицкую прокуратуру. Туда пришла адвокат, но суть претензий ей не объяснили, утверждают правозащитники.
15 декабря решение передали в суд, не сообщив об этом проекту. 20 декабря суд вынес решение. Уведомление от Роскомнадзора «ОВД-Инфо» пока не получил и о причинах блокировки информации не имеет.
Проект «ОВД-Инфо» создан после митинга в Москве 5 декабря 2011 года против фальсификации парламентских выборов. Сначала правозащитники писали на странице в Фейсбуке число задержанных и их имена. К 10 декабря 2011 года, накануне митинга на Болотной площади, заработал сайт. «ОВД-Инфо» занимается мониторингом политических преследований и превышением полномочий сотрудниками полиции. Проект оказывает правовые консультации задержанным и представляет адвокатов.
Минюст России в сентябре включил проект «ОВД-Инфо» в список незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов».
Суд взыскал с «Эха Москвы» один миллион рублей в пользу Пригожина
Суд взыскал в пользу бизнесмена Евгения Пригожина один миллион рублей с «Эха Москвы» и 100 тысяч рублей с писателя Виктора Шендеровича за его высказывания в эфире радиостанции. Об этом сообщила пресс-служба группы «Конкорд», принадлежащей Пригожину. В его требованиях указывалась сумма в пять миллионов рублей.
Иск касался выступления Шендеровича в программе «Особое мнение» 18 марта. Писатель назвал предпринимателя «хозяином ЧВК Вагнера».
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал «Интерфаксу» что решение суда будет обжаловано. Радиостанция также намерена направить жалобу на судью в Высшую квалификационную комиссию судей. По мнению Венедиктова, судья вынесла заведомо неправосудный приговор.
- Евгений Пригожин - бизнесмен из Санкт-Петербурга. СМИ называют его «поваром Путина». С 2011 года компании предпринимателя занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с «поваром Путина», заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Евгения Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», и с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список. «Повар Путина» также внесен в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.
За сутки в Абхазии подтверждено 87 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 296 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 92 пациента. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 64 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, состояние 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 11, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 17 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 402 человека. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29 654 человек.
Коронавирус в Грузии: 2 090 новых случаев заражения, 76 человек скончались
В Грузии за сутки выявлено 2 090 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 922 707-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 946;
- Имерети – 309;
- Аджария – 155;
- Самегрело – Земо Сванети – 150;
- Кахети –131;
- Шида Картли – 115;
- Квемо Картли – 93;
- Мцхета-Мтианети – 66;
- Гурия – 74;
- Самцхе-Джавахети – 26;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 768 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 878 022 лица.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 76 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 443 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 31 216 (+246). В тяжелом состоянии находятся 1 276 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 303 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 157 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 977 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 40 человек;
- Проходят лечение на дому – 25 082 человека;
- На самоизоляции находятся – 31 410 человек.
За последние 24 часа было проведено 48 640 тестов. В том числе 26 892 исследования на антиген и 21 748 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 4,30%. Показатель за последние 14 дней – 6,12%.
Западные страны осудили присутствие «вагнеровцев» в Мали
Франция, Германия и еще более десяти европейских стран и Канада осудили размещение наемников российской частной военной компании Вагнера в Мали.
В совместном заявлении представители Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Канады подчеркивают, что власти Мали с 2012 года борются с джихадистами, которые убили тысячи людей и вынудили миллионы покинуть регион.
Присутствие наемников в Мали «способно лишь еще больше ухудшить обстановку в Западной Африке, привести к усугублению ситуации с правами человека и помешать международному сообществу защитить мирных жителей и поддержать малийские вооруженные силы», - говорится в совместном заявлении.
Западные страны выразили сожаление, что малийские власти решили использовать скудные государственные средства для оплаты иностранных наемников. Авторы заявление предупреждают, что размещение наемников из «группы Вагнера» может нанести ущерб соглашению о примирении в охваченной конфликтом стране.
Источники агентства Рейтер, ответственные за мониторинг ситуации в Западной Африке, утверждали, что в Мали присутствуют не менее тысячи наемников из «группы Вагнера».
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил в сентябре, что частная российская компания «на законной основе» действует в Мали, добавив, что российские власти не имеют к этому никакого отношения.
Дочь Кадырова наградили медалью «За защиту прав человека»
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев объявил о вручении находящейся под санкциями США 22-летней дочери главы Чечни Айшат Кадыровой медали «За защиту прав человека». Знак отличия вручен с формулировкой «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан». Об этом говорится в сообщении Общественной комиссии при аппарате Уполномоченного по правам человека в Чечне.
Осенью этого года Кадырова была назначена министром культуры республики. В марте 2020 года ее наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».
Государственный департамент США распространил на Айшат Кадырову санкции, введенные летом 2020 года против ее отца, главы республики Рамзана Кадырова. Вашингтон считает его причастным к серьезным нарушениям прав человека Чечне.
В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека.
- Ранее сообщалось, что мать Рамзана Кадырова Аймани отметили знаком «За отличие в службе ГИБДД». Она является кавалером «Ордена Кадырова», обладательницей медали памяти Ахмата Хаджи Кадырова, диплома «Гордость нации».
- В декабре Кадыров подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» своей 21-летней дочери - начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.
Президент Грузии обсуждает идею политической амнистии
Проведение полномасштабной политической амнистии, которая распространится на период с 2003 по 2021 годы, и после смены власти даст «Грузинской мечте» гарантию, что они не станут жертвами политического преследования – такая инициатива сегодня была озвучена руководителем авторитетной неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Экой Гигаури на встрече с президентом страны Саломе Зурабишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Гигаури сообщила журналистам, что это предложение детально обсуждается с президентом. По ее мнению, именно политическая амнистия позволит стране выйти из тяжелого кризиса.
Пути выхода из политического кризиса Саломе Зурабишвили обсудила сегодня и с бывшим депутатом от «Грузинской мечты» Мариам Джаши. Бывшая представительница правящей партии заявила, что по ее мнению, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в адекватном лечении и его следует перевести для этого за границу.
- В формате национального примирения, с инициативой которого выступила президент, Саломе Зурабишвили ежедневно встречается с представителями политического спектра Грузии.
Путин заявил об успешном залповом пуске ракет «Циркон»
Президент России Владимир Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». По его словам, испытания проведены «безупречно». Об этом сообщает «Интерфакс».
Испытания проводил Северный флот. Путин заявил, что залповый пуск ракет «Циркон» это «большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности». Он также попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова передать наилучшие пожелания и благодарность за результат коллективам, которые работали над гиперзвуковой ракетой.
В октябре этого года Министерство обороны России сообщило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».
О новых системах вооружения президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, перед выборами. На следующий год он сообщил о создании гиперзвуковых ракет «Циркон», которые, по словам Путина, могут поражать цели на расстоянии более тысячи километров и развивать скорость более десяти тысяч километров в час. Эти параметры делают ее недоступной для существующих систем противоракетной обороны, заявляли разработчики.
В США отменены сотни рейсов в связи с нехваткой персонала из-за «омикрона»
Крупнейшие авиаперевозчики США – United Airlines и Delta – отменили в канун рождественских праздников сотни рейсов. Основной причиной отмены полётов стала нехватка персонала, вызванная распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и ростом заболеваемости COVID-19.
Американские СМИ отмечают, что в последние недели в США наблюдается резкий рост числа заражений новым штаммом. Суточный прирост инфицированных в некоторые дни превышал 200 тысяч человек.
Ряд стран Евросоюза и Соединенные Штаты приостановили авиасообщение с южноафриканскими странами. Возобновление полетов ожидается 31 декабря. Источники Reuters в Министерстве здравоохранения США сообщили, что перелеты не окажут существенного влияния на заболеваемость, так как вирус в стране уже широко распространился.
США находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. С начала пандемии там выявлено почти 53 миллиона заражений коронавирусом. Умерли почти 835 тысяч пациентов.
В пятницу общее число отмененных в мире авиарейсов превысило две тысячи. Быстрое распространение «омикрона» привело к нехватке летного и наземного персонала в аэропортах. Основные потери несут пять ведущих авиакомпаний мира: China Eastern отменила 474 рейса, Air China – 188. Авиакомпания United отменила 180 рейсов, Air India – 160 и Delta – 127. Таковы данные мониторинга компании FlightAware.
В момент написания этой новости в мире было отменено более двух тысяч авиарейсов. В это число входят 448 рейсов, отмененных в США, где заражение «омикроном» составляет более 70 процентов всех случаев инфицирования на территории США.
«Грузинская мечта» представит на пост спикера парламента Шалву Папуашвили
Правящая партия «Грузинская мечта» представит на пост спикера парламента председателя комитета образования и науки Шалву Папуашвили. Об этом сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Папуашвили в январе текущего года стал членом политсовета партии «Грузинская мечта», а в марте занял пост секретаря по связям с общественностью.
Каха Кучава, занимавший пост председателя парламента с 27 апреля текущего года, подал в отставку. Он говорит, что остается членом правящей команды и будет работать над «очень важным проектом», детали которого станут известны в будущем году.
Каха Кучава покинул пост спикера парламента Грузии
Каха Кучава покинул пост спикера парламента Грузии. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он поблагодарил Кучава за «достойную деятельность в довольно трудный период».
Сам Кучава говорит, что остается членом правящей команды и будет работать над «очень важным проектом», детали которого станут известны в будущем году.
«Это решение не принято за два-три дня. Мы обсуждали этот вопрос в течение последнего месяца. Я не ухожу далеко, остаюсь в политсовете, остаюсь с командой», – заявил Кучава.
Ираклий Кобахидзе сообщил, что «Грузинская мечта» представит на пост спикера парламента одного из лидеров партии, председателя комитета образования и науки Шалву Папуашвили. Председателем парламентского комитета же станет Георгий Амилахвари.
Кобахидзе также объявил об «усилении политсовета партии» – в его состав вошли Анри Оханашвили и Ираклий Чиковани.
- Каха Кучава был председателем парламента Грузии с 27 апреля 2021 года. Предыдущий спикер Арчил Талаквадзе подал в отставку, заявив, что его место «рядом с коллегами, а не на позиции спикера».
Задержанных близ села Адзви граждан Грузии освободили
Задержанных накануне близ села Адзви Горийского муниципалитета четверых граждан Грузии освободили. Об этом сообщили в СГБ Грузии.
В ведомстве говорят, что используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для освобождения остальных незаконно задержанных граждан Грузии.
«Полная ответственность за деструктивные действия в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации ложится на российские оккупационные силы», – сказано в заявлении.
«Мы немного выпили и поднялись к церкви святого Георгия. Зажгли свечку, потом нас задержали. Сначала моего сына, потом нас», – рассказал один из освобожденных.
- 9 декабря были задержаны жители Гори – Кахабер Натадзе и Владимир Каниашвили. Одного из них обвинили в контрабанде наркотических средств.
- 12 декабря стало известно о задержании бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него пока не принято.
- 19 декабря власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Гелу Гочошвили, задержанного 14 августа.
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