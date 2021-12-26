За два года более 7 тысяч семей беженцев в Грузии получили жилье

Премьер-министр Никол Пашинян провел онлайн-пресс-конференцию на своей странице в Facebook.

«Меня обвиняют в том, что я сдал земли. На самом деле это безосновательное обвинение. Но есть легитимное обвинение: меня могут обвинить в том, что я не сдал земли, и это будет легитимным обвинением. Если кто-то скажет мне, что ты должен был понимать, что варианта нет, нужно просто сдать эти земли, территории, чтобы не было войны, это будет легитимное обвинение», - сказал премьер-министр Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции на своей странице в Facebook, которая также транслировалась на Общественном телевидении Армении, передает Радио Азатутюн.

«Армения заинтересована в заключении мирного соглашения и начале переговоров по соглашению, - заявил премьер. - Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку дня переговоров, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования. Мы заинтересованы в этом, мы не отказывались и не откажемся говорить на эту тему».

Премьер-министр Армении 28 декабря примет участие в саммите лидеров СНГ. На вопрос, встретится ли он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Пашинян ответил так: «На данный момент предложения об официальной двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана обязательно будут, потому что мы будем там с лидерами стран СНГ, и контакты будут, но мы на данный момент не получили официальное предложение о переговорах».

По словам премьера, во время беседы с президентом Азербайджана в Брюсселе с глазу на глаз, когда они на недолгое время остались одни в комнате переговоров, обсуждалось то же, что и перед и после этой беседы.

«Имело место продолжение того же разговора, мы продолжили обсуждение вопросов нашей повестки дня», - отметил он, касаясь краткой частной беседы между ним и Ильхамом Алиевым 14 декабря в Брюсселе, впервые после войны, которая состоялась в ходе трехсторонней встречи с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В ходе пресс-конференции Никол Пашинян рассказал о возможном создании новой международной дороги. «В моем и нашем восприятии, это не просто дорога, соединяющая западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, но и новый международный транзитный маршрут, в открытии которого заинтересована также Армения. Мы и раньше не исключали и не исключаем строительства новой дороги, которая, с нашей точки зрения, станет возможным путем международного сообщения».

На вопрос Радио Азатутюн, может ли он после встреч в Брюсселе заверить, что армянская сторона не согласится предоставить Азербайджану дорогу без таможенного контроля и взимания таможенной пошлины, Пашинян ответил положительно, напомнив, что перед встречей с президентом Азербайджана в Брюсселе он уже обозначил красные линии армянской стороны, что она не приемлет никакой коридорной логики.

«Наша принципиальная позиция в связи с автодорогами осталась прежней. В Брюсселе я и президент Азербайджана попытались обсудить подробности, попытались понять, в чем причина, что мы выражаем такие позиции, потому что публично звучащие позиции - это видимая часть айсберга. Но есть проблемы и причины, из-за которых мы выражаем ту или иную позицию. Когда мы стали вдаваться в детали, честно говоря, при обсуждении деталей я там тоже увидел возможность того, что мы можем прийти к определенным решениям, когда бы и наши позиции, и выдвинутые Азербайджаном чисто практические вопросы реально могли бы на самом деле быть решены», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что по этой части у него нет никаких договоренностей с Ильхамом Алиевым.

Армения без предусловий вернула Азербайджану захваченных на днях армянскими военнослужащими азербайджанских нарушителей границы.

«Мы вернули их не взамен на что-то, потому что мы не хотим создавать впечатление, что мы, так сказать, торгуем людьми. Мы своей позицией продемонстрировали нашу полную приверженность международным нормам и правилам», - сказал в связи с этим Пашинян.

Касаясь темы армяно-турецких отношений, премьер-министр сначала не исключил, что если переговорный процесс будет успешным и процесс созреет, то может также состояться его встреча с лидером Турции.

Что касается специального представителя армянской стороны, вице-спикера Национального собрания Рубена Рубиняна, то он подчеркнул, что и образование, и пройденный политический путь, и уже достаточно тяжелый опыт последнего достаточны для этой миссии. Кроме того, он добавил, что в этом процессе будет сформирована команда дипломатического корпуса МИД.