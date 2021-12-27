«Такое впечатление, будто в стране мало высококлассных специалистов, которые могли бы возглавить Минздрав»

В Грузии назначен новый министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты. Многие оппоненты властей считают, что в период пандемии этот пост должен занимать человек с соответствующим образованием, которого у Зураба Азарашвили нет. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что думают об этом пользователи социальных сетей.

– Правильно ли назначать на пост министра здравоохранения человека без медицинского образования?

Артем: Для меня лично нет большой разницы в том, кого назначат на пост министра, человека с каким образованием. То, что сейчас на пост министра здравоохранения назначают человека, у которого нет медицинского образования, – это ничего, ведь у него могут быть хорошие навыки менеджера. У нас, например, на законодательном уровне прописано, что министр обороны не должен быть военным, на этот пост всегда назначают гражданских лиц. Главное – как себя проявит этот человек на этом посту. У министра есть заместители, на эти должности как раз и должны назначаться профессионалы, чтобы дело пошло вперед. Кроме того, Министерство здравоохранения – еще и Министерство труда, социальной защиты и по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, если мы назначим министром врача, то появятся вопросы: как врач может справиться с вопросами труда и социальной защиты?

Татия: Я считаю – это смешно, чтобы министром здравоохранения был человек без медицинского образования. У нас и так в государственных структурах творится хаос, мне интересно, что ничего не смыслящий в этой сфере человек может исправить в лучшую сторону? Тут ведь не только ум, мудрость и умение говорить важны, но и наличие соответствующих знаний. Мне кажется, что наши власти просто постепенно все разрушают. В стране ужасная ситуация, и вместо того, чтобы попытаться сделать лучше, они назначают человека, по отношению к которому сразу возникает сотня вопросов. Можно ведь сделать так, чтобы все были довольны, но нет, они делают наоборот.

Михаил: Тут основной спор идет о том, должен ли министр быть политической фигурой или специалистом своей сферы. Эти споры начались не сегодня и не в Грузии, таким вопросом задается весь мир. Если говорить о Зурабе Азарашвили, да, он не врач, не инфекционист, но, как сказал глава правительства, он хороший менеджер. А хороший менеджер может справиться с этим министерством. Я вообще очень мало случаев помню, когда на пост министров в Грузии назначались профессионалы, зато помню, как Ираклий Менагаришвили, экс-министр здравоохранения, стал главой МИДа, помню, как Вера Кобалия, владелица пекарни в Канаде стала министром экономики, да и Екатерина Тикарадзе не имела никакого опыта работы в правительстве. Потому я не вижу ничего особенного в назначении Азарашвили на эту должность.

Татьяна: Очень, конечно, странная ситуация. Такое впечатление, будто бы у нас в стране мало высококлассных специалистов именно в области медицины, которые могли бы возглавить это министерство. Очень странно.

Като: Лично я не считаю, что министр здравоохранения должен быть медиком, иметь диплом врача. Для меня главное, чтобы он был сильным управленцем, хорошим менеджером. Он должен понимать экономику, и, говоря о Министерстве здравоохранения, просто представьте, о каких суммах идет речь, сколько агентств и компаний под руководством этой сложнейшей структуры! Так что ничего страшного в новом назначении не вижу. Вот насколько он хорош будет в этой должности – это покажет время.

Нугзар: Конечно, я считаю, это неправильно. Главное, чтобы столь важные посты занимали люди, знающие толк в своем деле. Какая разница, политик ты или нет, менеджер или какую партию представляешь? Думаю, просто у них все там без образования, вот почему.