Азартная деградация

Что ж, наконец-то власти Грузии обратили на ЭТО свое внимание. Запоздало, когда уже много дров наломано, но все-таки обратили и приняли какое-никакое, половинчатое, но все же решение.

Если и есть на свете абсолютное зло – это индустрия азартных игр. Один из немногих секторов экономики, который не приносит никакой пользы вообще - в данном случае речь не о крупных казино в пятизвездочных отелях, которые привлекают иностранных туристов. Для местных нищебродов, спускающих в черную дыру деньги, присылаемые матерями из Европы, они практически закрыты.

Главная болезнь, которая разлагает общество изнутри, – это как раз небольшие слот-клубы и тотализаторы, которые расположены на многолюдных улицах, в подземных переходах, ну и, само собой, – онлайн-заведения. Самое замечательное – это игровые автоматы, расположенные на территориях рынков, – даже идти никуда не надо, продал ящик яблок и там же, на месте спустил все в унитаз. Очень удобно.

Когда вы слышите понятие «салон игровых автоматов», забудьте все, что вы когда-либо представляли себе о казино, – блеск, мишура, гламур, богатая отделка, мраморный пол, дорогие напитки и сигары, джентльмены в костюмах от самых модных дизайнеров. Среднестатистический грузинский слот-клуб – это облезлая входная дверь, давно некрашенные стены и потрепанный, выцветший грязный ковролин на полу. И аудитория – совсем не джентльмены в костюмах от «Бриони». Большинство их посетителей – потерявшие человеческий облик, полностью деградировавшие, с потрепанными лицами и в неопрятной одежде местные люмпены, которые, как правило, входят в заведение с единственной мыслью: вот сейчас отыграюсь, а потом – все, завяжу.

Увы, выиграть даже у казино в Лас-Вегасе или в каком-нибудь другом приличном месте – большая проблема, а уж в Грузии… У игровых аппаратов есть одна особенность: поставщик доставляет их заказчику ненастроенными, и менеджмент заведения сам решает, какой процент выигрыша следует заложить в каждый отдельный, конкретный аппарат.

А теперь поднапрягите воображение и представьте себе, какой процент заложил грузинский слото- или казино-владелец, преимущественно жуликоватый тип, как правило, бывший полицейский, прокурорский чин или крупный вор из госструктур 90-х годов… Нет, не то чтобы аппараты совсем не выигрывают – время от времени они позволяют отдельным простачкам выиграть определенную сумму, при этом зная, что завтра клиент прибежит и продует в двойном размере.

Как правило, игроманы всегда оправдывают возложенное на них высокое доверие, и, подобно мотылькам, летящим на лампочку, и тут неизменно мчатся навстречу банкротству, долгам, разрушенным семьям, проданной с молотка недвижимости.

Мне часто приходится проходить мимо одного крупного городского тотализатора, и постоянно вижу собравшуюся там публику. Помните древнегреческое «Здоровый дух в здоровом теле»? А тут – ровно наоборот: убогий дух в убогом теле.

То ли личностная деградация, начав с духа, постепенно сама по себе переходит на тело, то ли это складывается естественным образом: завсегдатаи пролетарских игорных заведений даже выглядят как-то неказисто, все какие-то корявые, кособокие. Такое ощущение, что бог взялся лепить их из глины, а потом его отвлекли по какому-то неотложному делу, и он бросил их, недоделав: «Ну, ладно, сойдет и так…»

Вообще же, замечено: чем больше в стране игорных заведений и чем более азартно население, тем меньше в ней заводов, предприятий, успешных крупных ферм и т.д. Взаимосвязь тут вполне конкретная: чем более народ работящий и нацеленный на долгий карьерный рост, тем меньше его прельщает сомнительная возможность заработать крупную сумму в казино.

Игромания – это своеобразное воплощение древнегрузинской традиционной мольбы: «Эх, вот если бы у меня был миллион»… А как можно сорвать миллион без особого напряжения, многолетнего труда, срывов, взлетов и падений? Стартапы и биржи, говорите? Да большинство традиционных грузин даже слов таких не знают. Да и потом это долго и хлопотно, требует немалых умственных усилий, образования, кругозора. А тут зашел, крутанул рулетку или правильно поставил на «Реал» против «Барселоны» – и всего-то делов. Про бесплатный сыр в мышеловке, как правило, вспоминают, когда в дверях увидят сотрудников службы исполнения судебных решений – «Вы обязаны до вечера покинуть квартиру, в противном случае будете выдворены при помощи полиции».

Нет, я, конечно, понимаю: капитализм, бизнес, инвестиции... Что не запрещено – то разрешено, в конце концов, если человек так глуп, что не может связать дважды два, пускай раскошелится в пользу того, кто считать более или менее научен.

Но бизнес-подход тут явно не к месту – постсоветские народы, и грузины в их числе, склонны к саморазрушению, поскольку слишком безответственны и инфантильны. Давать им сейчас право свободно тратить последние семейные сбережения в паразитических структурах только на том основании, что в Европе и Америке можно, – это примерно то же самое, что сажать 10-летнегно мальчика за руль только на том основании, что 30-летний сосед водит машину, значит, и 10-летнему можно.

Разница между постсоветским и постиндустриальным обществом лежит не только в экономике, но и в сознании: когда проходишь мимо грязных, замызганных пролетарских игорных заведений, возникает стойкое ощущение тотального упадка…

2020-й год, пандемия, безработица, безденежье, экономика полностью в коме, и единственный сектор экономики, который вырос, – сами угадаете или помочь? Ну, я так и думал.

Игорный бизнес – самый крупный в стране. Его оборот превышает оборот торговли, не говоря уже о других бедных родственниках вроде банковского сектора или промышленности. В первой десятке крупнейших бизнес-компаний Грузии – четыре игорные и ни одного завода. Паразиты, присосавшиеся к тяжелобольной, умирающей нации… Причем эта статистика не отражает работу крупных казино при пятизвездочных отелях, которые привлекают иностранцев, – нет, это исключительно статистика обнищания местных безмозглых бедолаг.

Я не буду сейчас рассказывать о конкретных мерах по регулированию игорного бизнеса, о них достаточно сказано на ЭК. В целом с ними согласен, но будь моя воля, на территории Грузии не осталось бы ни одного игорного заведения, за исключением тех, что для иностранцев в крупных отелях. Но местным гражданам вход бы запретил под угрозой такого штрафа, что сами владельцы казино гнали бы грузин даже с автопаркинга возле заведения. Все остальное - все эти слот-клубы, тотализаторы, онлайн-казино и другие символы национального вырождения должны быть закрыты без всяких исключений.

Естественно, «мечтатели» не были бы самими собой, если бы довели дело до конца, но все же – лучше хоть что-то, чем вообще ничего.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции