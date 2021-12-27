Почему «Мечта» хочет расформировать Службу госинспектора?

«Грузинская мечта» выступила с инициативой расформирования Службы государственного инспектора. В правящей партии заявляют, что упразднить службу необходимо для того, чтобы разграничить ее функции. На ее базе планируется создать два отдельных ведомства. В Службе госинспектора, однако, убеждены, что расформирование – это месть правящей партии за ее независимый, свободный от политических влияний подход к работе.

«Почему-то кто-то решил, что я с ребенком на руках, которому несколько дней от роду, не смогу защитить интересы Службы госинспектора и каждого ее сотрудника. Но сегодня я здесь», – с этих слов госинспектор Лонда Толорая, находящаяся в декрете, начала сегодня свою пресс-конференцию.

О том, что 22 декабря в парламент поступил законопроект об упразднении службы, она и все сотрудники узнали из новостей. Согласно этой законодательной инициативе, после расформирования службы на ее базе будут созданы две новые – Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных. Однако в том, что это решение продиктовано реальными интересами усовершенствования ведомства, госинспектор очень сомневается. Парламент, по ее словам, даже не обсудил представленный ему отчет работы за 2020 год и не рассмотрел представленный еще в 2019 году новый закон о «Защите персональный данных».

Зато сейчас, как выразилась Лонда Толорая, абсолютно конспиративно подготовил свою инициативу, в разработке которой не участвовали ни представители каких-либо международных НПО, ни эксперты данной сферы. Госинспектор полагает, что и предновогодний период для рассмотрения инициативы был выбран неспроста – это время года, когда большинство представителей дипкорпуса и НПО уезжают из страны:

«Упраздняется избирательная должность госинспектора, на которую Лонда Толорая была выбрана до 2025 года, а все сотрудники государственного инспектора с 1 марта 2022 года остаются без работы. Это очень опасный сигнал для нашей страны. Это действия, направленные против независимого института и его независимых сотрудников. Это – (попытка) наказать службу за ее независимость, за добросовестный подход к делу».

Представители правящей партии тем временем в один голос заявляют, что инициатива продиктована исключительно острой необходимостью разделить функции, которыми была наделена служба, созданная два года назад. При этом на вопрос, почему изначально такой формат никого не смутил, в «Мечте» сразу вспоминают бывшего премьера Гахария, покинувшего пост около года назад.

«Где-нибудь, в какой-либо стране, я имею в виду цивилизованный мир, совмещены следственная функция и функция защиты персональных данных? Ответ на этот вопрос – нет. Я согласен с тем, что, да, в свое время такое решение действительно было принято, но это исходило из ряда субъективных факторов и было связано с прошлым лидером нашей команды. Надо признать и сказать искренне, иначе общество нам не поверит. Но когда был поставлен вопрос, что будет правильно, могут ли эти две функции существовать вместе – нет, они несовместимы», – заявил один из лидеров большинства Мамука Мдинарадзе.

В оппозиции полагают, что Служба госинспектора попала в немилость правящей партии неслучайно. Совсем недавно госинспектор расценила распространение видеокадров насильственного водворения в тюремную больницу Михаила Саакашвили как нарушение прав человека и закона «О защите персональных данных».

«Служба госинспектора начала расследование по факту бесчеловечного обращения с президентом Саакашвили. Этот шаг (расформирование службы), который режим Иванишвили называет реструктуризацией и реформой, на самом деле направлен на то, чтобы остановить это расследование и передать его человеку, который никогда не установит правду», – заявила Тина Бокучава, одна из лидеров ЕНД.

В поддержку Службы госинспектора выступил неправительственный сектор. В заявлении, подписанном представителями 17 НПО, говорится:

«Мы хотим сказать обществу, что эффективное расследование преступлений, совершенных правоохранителями, – серьезный вызов для нашей страны. На протяжении лет отсутствие независимого и непредвзятого механизма способствовало широкому распространению превышения полномочий и несоответствующему обращению в правоохранительной системе. Именно для исправления системных огрехов еще в 2015 году гражданское общество разработало законопроект, который предусматривал создание независимого следственного механизма со следственной функцией и функцией уголовного преследования», – говорится в заявлении 17 НПО.

Разработанный за закрытыми дверями законопроект, предусматривающий упразднение независимого института, – это не что иное, как политическая месть службе, которая за последние годы смогла вызвать доверие в обществе, полагают представители неправительственного сектора.

В свою очередь посол США в Грузии Келли Дегнан обратилась к парламенту, как она сказала, с просьбой и рекомендацией – сбавить темп процесса и при проведении реорганизации принять во внимание реальные предложения, направленные на усиление службы. Также, по ее словам, в этом процессе должны принять участие сами представители службы, эксперты и другие заинтересованные лица.